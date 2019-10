Roland Marchal, second chercheur français détenu en Iran sur fond de chantage diplomatique

Le Figaro a décidé de rendre publique la détention en Iran du chercheur français Roland Marchal, spécialiste du Soudan, de la Centrafrique ou de la Somalie notamment, rédacteur en chef de la revue Politique africaine de 2002 à 2006. L'information n'avait pas été révélée jusqu'à présent : seule l'arrestation de sa compagne, Fariba Adelkhah, avait été annoncée en juillet dernier après que des réseaux sociaux iraniens eurent communiqué sur ce fait. Le Quai d'Orsay avait demandé aux chercheurs informés de ne pas rendre publique cette information afin de ne pas compliquer les négociations en cours et Radio France avait décidé de garder le silence. Mais aujourd'hui, ce silence est rompu et nous faisons le choix de donner plus de détails, en accord avec les proches des chercheurs.

Une double arrestation qui remonterait au 5 juin

"L'arrestation concomitante de Fariba Adelkhah et Roland Marchal semble en fait remonter au 5 juin", explique le Fonds d'analyse des sociétés politiques (Fasopo) dans un communiqué daté du 15 octobre. Cette association, à laquelle appartiennent les deux chercheurs du Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, poursuit :

Tout l'été, les autorités françaises ont poursuivi leurs efforts. Elles n'ont obtenu d'exercer leur droit de visite consulaire que pour Roland Marchal, et non pour Fariba Adelkhah, dont le gouvernement iranien ne reconnaît pas la nationalité française conformément à sa doctrine. Nos deux collègues bénéficient par ailleurs de l’assistance d’un avocat. A ce jour, ils restent soumis à des interrogatoires dans l’aile de la prison d’Evin que gèrent les Gardiens de la Révolution.

L'association rappelle que les arrestations d'universitaires étrangers et iraniens se sont multipliées ces derniers temps en Iran et que le cas de leurs deux collègues est loin d'être isolé : "La triste réalité est que les Gardiens de la Révolution ont pris en gage [nos collègues] pour on ne sait quel marchandage qui ne les concerne en rien, et selon un jeu de pouvoir tributaire du contexte régional qu’a créé l’administration Trump dans son bras de fer avec l’Iran". Cependant, l'association refuse de commenter les informations du Figaro selon lesquelles les deux chercheurs pourraient servir de monnaie d'échange dans le cadre de tractations diplomatiques.

Des arrestations sur fond de marchandage diplomatique

Dans son article publié ce mercredi, le journaliste du quotidien, Georges Malbrunot, évoque une autre affaire : "L'intrigante capture d'un Iranien vivant en France". Il raconte la capture de l'opposant Rouhollah Zam par les Gardiens de la Révolution islamique. Ce dernier vivait en France depuis une dizaine d'années d'après le journal et aurait été arrêté en Irak à la suite d'un piège tendu par les services iraniens. Or, la France aurait pu faciliter son arrestation par les pasdarans en ne le dissuadant pas d'aller à ce rendez-vous... Pour quelle raison ? "Pour permettre le déblocage de la détention de deux Français emprisonnés en Iran depuis juin", répond une source anonyme citée par le Figaro.

C'est à cette occasion que le quotidien a révélé l'existence de ce second chercheur détenu en Iran. Roland Marchal, spécialiste de l'Afrique de l'Est et qui "a beaucoup travaillé sur l'islam politique et la radicalisation", rappelait ce midi sur notre antenne Richard Banégas, du CERI :

Roland Marchal est un chercheur renommé à l'échelle internationale (voir ci-dessous la vidéo de France24 de février dernier), extrêmement respecté dans le milieu notamment pour ses travaux sur la Corne de l'Afrique. Il a fait autorité aussi sur l'analyse des guerres civiles et sur les interventions militaires extérieures.

Face à ses événements et comme certain.es de ses collègues, Richard Banégas appelle à la suspension des échanges culturels et scientifiques avec l'Iran :