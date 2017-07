Russie : comment Alexeï Navalny est devenu le principal opposant à Poutine

Après 25 jours de prison pour avoir organisé une manifestation anti-corruption, Alexeï Navalny a été libéré. Il avait déjà passé quinze jours en détention en mars dernier pour la même raison. A quelques mois de l’élection présidentielle de mars 2018 en Russie, Alexeï Navalny reste déterminé à se présenter. En dépit d'une série d'obstacles de tout ordre, semés par le pouvoir de Vladimir Poutine contre l'opposition, et plus particulièrement contre celui qui en est devenu une figure majeure.

Combat judiciaire

C'est l'une des armes favorites du Kremlin contre toute tentative d'opposition : le recours à la justice. Jeudi 28 juin, alors que Navalny était lui-même déjà emprisonné, son bras droit Leonid Volkov a été condamné à cinq jours de détention pour avoir appelé à manifester sur Youtube le 12 juin. Des milliers de Russes étaient sortis pour protester contre la corruption à l’appel d’Alexeï Navalny. Des manifestations qui débouchent à chaque fois sur des arrestations.

Mais c'est une autre affaire qui vaut à Alexeï Navalny - lui même avocat - d’avoir été déclaré inéligible par la Commission électorale centrale russe vendredi 23 juin. Cette dernière estime qu'il n’a "actuellement" pas le droit se présenter en raison d'une condamnation en 2013. Alors qu'il était candidat aux élections municipales, il avait été reconnu coupable d’un détournement de fonds de 400 000 euros en 2009, au détriment d’une société publique d’exploitation forestière dans la région de Kirov.

Depuis lors, Alexeï Navalny dénonce un procès politique et une affaire montée par le Kremlin. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) elle-même avait jugé la décision “arbitraire” et estimé que Navalny n’avait pas eu droit à un procès équitable.

L’avenir politique de Navalny dépendra désormais de l’interprétation de la Constitution et de la loi électorale. La première dit que quiconque peut être candidat s’il n’est pas en détention. Et la seconde, que tout candidat doit avoir purgé sa peine. Alexeï Navalny continue à faire campagne en vue de l’élection présidentielle de mars 2018.

Le principal opposant à Poutine

En Russie, c’est désormais Alexeï Navalny qui fait figure de principal opposant à Vladimir Poutine. Un rôle à certains égards entretenu par le pouvoir lui-même : ce dernier cherche dans le même temps à museler une opposition, déjà décimée. Et à maintenir une figure de l’ennemi.

Cette place, Navalny l’a prise à l’occasion des grandes manifestations de 2011 et 2012. Quelques dizaines de milliers de personnes étaient alors descendues dans la rue pour dénoncer la fraude électorale, aux législatives et à la présidentielle, et le pouvoir ainsi conforté de Vladimir Poutine. Il a depuis gagné en popularité, beaucoup grâce aux réseaux sociaux. En 2013, il obtient le score inattendu de 27,2% à l'élection municipale à Moscou

La lutte contre la corruption

Ce qui a permis à Navalny de prendre cette place dans l’espace public et médiatique russe, c’est sa lutte anti-corruption. Il travaille sur le sujet dès le début des années 2000, mais sans que cela prenne vraiment. En 2007, il est exclu du parti libéral Iabloko pour des propos nationalistes. C’est à cette période qu'il fait de la lutte anti-corruption son principal cheval de bataille et que son combat prend de l'ampleur. En 2012 il crée le Fonds de lutte contre la corruption. Il gagne peu à peu une grande visibilité et popularité. Et il réalise un film-enquête consacré à l’empire immobilier de Medvedev, qui est un grand succès . Il a été vu plus de 23 millions de fois sur Youtube.

"Par sa maîtrise des réseaux sociaux et par ce film, Navalny est devenu une figure emblématique. (...) Il y a en Russie une importante corruption dans l’éducation, l’accès à la santé... : c'est la corruption quotidienne. Et aussi une corruption plus massive sur l’organisation du pouvoir", expliquait Thomas Gomart, historien des relations internationales et directeur de l’Institut français des relations internationales. Il était interrogé dans "La Question du jour" consacrée à Russie : "démocrature" ou dictature ? (28.03.2017)