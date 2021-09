Soft Power, émission spéciale sur France Culture : au plus près des Casques bleus au Liban

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

18h10-19h45 : le soft power compliqué des Casques bleus français au Liban

Production : Frédéric Martel

Réalisation : Peire Legras et Alexandra Malka

Sept cent soldats français portent actuellement le Casque bleu au Sud Liban.

Force « intérimaire » appelée à durer, la mission DAMAN est un symbole de coopération pacifique et de « soft power » français. Part militaire, part soldat de la paix, chaque français a sur les épaulières de son treillis l’écusson de l’ONU et celui de l’armée française : citoyen du monde et combattant français. De fait, ce millier d’hommes et femmes qui dépendent de la Force Intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) assurent une mission complexe de « soft power » au service de la paix.

Un long format numérique, qui reprend l’essentiel des 23 interviews réalisées au cours de ce reportage, sera publié dimanche sur franceculture.fr.