Suhail Shaheen : "Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays, main dans la main"

Si le porte-parole du régime à Kaboul estime que la fin de l’occupation américaine, débutée en 2001, constitue "une grande leçon pour d'autres envahisseurs et pour notre future génération", qu’elle est aussi "une leçon pour le monde", il faut désormais rassurer, rassembler et reconstruire.

Rassurer, Suhail Shaheen, porte-parole des talibans à Doha, s’attache à le faire. Les portes de l’Afghanistan ne sont fermées ni à l’entrée ni à la sortie, déclare-t-il volontiers. Sous réserve, pour les Afghans comme pour les étrangers, "de pouvoir produire les documents idoines ». Et personne ne doit craindre le régime qui, dit-il, "n’a aucune liste noire".

Rassembler, aussi. Suhail Shaheen est catégorique : son régime travaillera avec tous. Tous les Afghans, y compris ceux, amnistiés, qui ont collaboré avec l’ancienne administration ou les forces étrangères. Tous les pays volontaires, également, y compris les anciens belligérants, dont le pays a besoin pour se reconstruire.

Valérie Crova et Gilles Gallinaro ont rencontré Suhail Shaheen au Qatar (ici en vidéo).

La France et le Royaume-Uni entendent soumettre au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution définissant à Kaboul des "safe zones" destinées aux Afghans désireux de quitter leur pays et aux opérations humanitaires. Approuvez-vous cette initiative ?

L'Afghanistan est notre pays indépendant, et tous les Afghans sont nos citoyens. Peut-on créer une [safe] zone en France ou au Royaume-Uni ? Dans la mesure où nous avons garanti une amnistie générale, [une safe zone] est inutile, parce que comme nous nous y sommes engagés dans nos règlements, [les Afghans] sont libres d'aller à l'étranger, s'ils ont les documents légaux pour le faire.

Bien sûr, nous fournissons des passeports. Tous les Afghans y ont droit. Mais vous devez leur accorder des visas. C'est la bonne façon de faire. Si, par exemple, je veux aller en France, Il me faut un visa. Puis-je entrer dans votre pays sans visa, sans aucun document légal ? Ou si je veux sortir de France, voyager au départ de la France, sans aucun document légal. Vous ne le permettrez pas, vos autorités ne le permettront pas. Pourquoi serait-ce différent en Afghanistan ?

Mais à l’aéroport de Kaboul, l’afflux de familles afghanes a congestionné les accès et créé les conditions d’un drame…

La vraie raison pour laquelle les gens se sont amassés à l'aéroport [de Kaboul] c'est qu'on a annoncé que toute personne qui venait à l'aéroport pouvait être évacué en Occident, qu'aucun document n'était nécessaire, ni passeport, ni visa, rien. C'est la raison pour laquelle il y a eu une énorme congestion. Malheureusement, il y a eu une explosion. Nous devrions respecter les règles.

Nous ne faisons aucun obstacle à ceux qui s'y conforment. Avec ces règles, nous aidons tous les pays du monde.

Pour ce qui concerne les ambassades, nous nous sommes engagés Pourquoi devraient-ils partir ? Ils devraient rester en Afghanistan. Parce que s'ils veulent maintenir une relation avec l'Afghanistan, s'ils veulent une paix et une stabilité bonnes pour le monde, pour eux comme pour le peuple afghan, Ils doivent rester.

La France reconnaît des pays mais pas des régimes. Qu’attendez-vous de Paris ?

• Crédits : Gilles Gallinaro - Radio France

Nous demandons à la France, et nous espérons être entendus, qu'elle reconnaisse [le gouvernement afghan]. Si, par exemple, demain, un régime était instauré par le peuple en France, quel qu'en soit le nom, l'Afghanistan le reconnaîtrait, parce qu'il serait le choix du peuple français. Le peuple afghan ne demande pas autre chose. Nous sommes enracinés au sein du peuple afghan, nous avons son soutien financier, nous recrutons en son sein. Sans cela, rien n'aurait été possible.

Nous espérons pouvoir former un nouveau gouvernement islamique ouvert, acceptable pour tous.

Nous en avons décidé après en avoir discuté entre nous : nous avons ouvert les consultations aux anciens dirigeants afghans à ceux qui avaient des positions officielles dans les haut rangs de l'administration. Tous ont été associés aux discussions et aux délibérations. Peut-être certains, parmi ceux que nous avons choisi de consulter, si nous délibérons en ce sens, prendront-ils par au futur gouvernement. Je n'ai pas d'information en ce sens aujourd'hui, mais c'est une possibilité.

Une nouvelle constitution sera adoptée pour un Afghanistan indépendant. Ce texte sera le reflet des vœux, des aspirations du peuple afghan.

La prise fulgurante du pays et particulièrement de sa capitale laisse penser qu’aucune résistance n’a été opposée aux talibans. Comment l’expliquez-vous ?

Certains éléments expliquent la déroute du régime précédent. Premier élément d'explication : les personnalités imposées par l'Ouest et les États-Unis au peuple afghan étaient ancrés en Occident. Ils avaient grandi à l'Ouest et ne connaissaient pas parfaitement les langues locales Comme le pashto ou le perse. Ils n'étaient pas familiers avec la culture du peuple d'Afghanistan, Cela a créé un fossé entre l'Afghan moyen et les hauts responsables du pays.

Autre facteur d'explication pour expliquer sa déroute, l'ancien gouvernement était très corrompu. Ensuite, ils ne versaient pas de salaire aux forces de sécurité mais remplissaient leurs poches à coups non pas de milliers de dollars, mais de millions. Détournements etc. Soldats fantômes, écoles fantômes, hôpitaux fantômes, l'argent enrichissait des poches privées.

Enfin, nous étions vraiment proches des gens : nos vêtements, notre langage, nos principes, notre comportement... nous nous comportions comme les gens.

L’attaque terroriste à l’aéroport de Kaboul a été revendiquée par une branche asiatique du groupe État islamique. Comment réagissez-vous face à cette agression ?

Nous condamnons fermement cette attaque, menée par des partisans du groupe État islamique. C'était une attaque horrible et brutale, qui a tué des plus d'une centaine de nos compatriotes civils, et en a blessé des centaines. Bien sûr, nous restons en alerte. Nous n'écartons pas la possibilité d'autres attaques du groupe État islamique. Depuis la fin de l'occupation, nous estimons que le groupe État islamique ne peut trouver aucune justification dans la loi coranique pour poursuivre sa guerre. Selon les règles de l'Islam, combattre un gouvernement musulman est illégal.

Qui plus est, ces combattants sont étrangers. Ils ne sont pas coutumiers des Afghans, de leur culture. Ils sont opposés à l'idéologie du peuple d'Afghanistan, y compris en termes de jurisprudence religieuse. Ils ne pourront donc pas poursuivre leur combat et conserver le soutien du peuple dans le même temps.

De nombreux Afghans ont partagé la crainte de se voir pourchassés. Certains ont dénoncé des représailles, des violences ciblées à l’encontre de collaborateurs de l’ancien régime…

Nous n'avons pas de liste noire, aucune autre forme de liste d'ailleurs.

Une amnistie générale a été accordée à ceux qui ont travaillé avec les forces étrangères ou l'administration. Désormais, ils ne travaillent plus ni pour les uns ni pour l'autre. Ce sont des Afghans, et ils peuvent avoir une vie normale dans le pays.

Aujourd'hui, Hamid Karzai est en sécurité. Il n'y a pas de problème pour lui. Il pourrait pourtant être en difficulté, en tant qu'ancien président. Prenez Abdullah Abdullah. Il était ministre des Affaires étrangères et a occupé d'autres postes importants dans l'ancienne administration de Kaboul. et a occupé d'autres postes importants dans l'ancienne administration de Kaboul. Il n'y a pas de problèmes, par de risques pour lui. Pas plus que le président du sénat ou d'autres officiels ne craignent pour leur vie.

Alors qu'une personne ordinaire, que nul ne connaît, dont le nouveau gouvernement aurait besoin et à qui est garantie une amnistie éprouve plus de peut qu'Hamid Karzaï... Cela veut juste dire qu'elle veut s'installer à l'Ouest. C'est une forme d'émigration économique, plutôt que politique, basée sur la peur.

Parmi les craintes évoquées par les Afghans, et plus précisément les Afghanes, la restriction du champ des libertés est largement évoquée. Que vont devenir les femmes dans ce nouveau régime ?

Oui, les femmes ont le droit de faire des études elles ont le droit à l'éducation, elles ont le droit de travailler, Elles ont le droit de choisir ce qu'elles portent, sous réserve de mettre un hijab. Nous ne leur disons pas quelle robe porter, mais elles doivent se couvrir avec un voile islamique. C'est tout.

Les organisations humanitaires sont très sollicitées en Afghanistan. Pensez-vous pouvoir vous passer de l’aide internationale ?

70 % des Afghans vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont besoin de l'aide des pays de la région, des pays du monde entier. L'action des organisations humanitaires est donc nécessaire, en urgence. Nous n'avons pas besoin de cette aide en tant que gouvernement, nous en avons besoin pour le peuple afghan.

Je pense que c'est une obligation morale, plus particulièrement pour les pays de l'Ouest, que de participer au soutien de notre peuple.

Il faut qu'une conférence internationale des donateurs soit organisée pour qu'une aide financière pour aider le peuple d'Afghanistan, pour la reconstruction du pays soit réunie pour les cinq à dix prochaines années. Cela est vraiment nécessaire. Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays, oui, main dans la main, à chercher des compromis pour trouver des solutions acceptables pour chacun.

La précédente guerre, qui a conduit à l’occupation internationale de l’Afghanistan, est consécutive aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. À la veille du vingtième anniversaire de la tragédie, quel regard portez-vous sur ce drame ?

Nous n'avons pas été impliqués dans les attentats du 11-Septembre. Personne n'a été impliqué dans les attentats du 11-Septembre. Nous n'en savions rien, nous n'étions pas au courant. Ça s'est produit. En conséquence, nous avons été les plus grandes victimes du 11-Septembre, parce que des centaines de milliers de nos concitoyens ont été tués. Même des gens qui sont nés après le 11 septembre, de jeunes enfants, des femmes, ont été tués.

Notre pays a été détruit, beaucoup de sang versé. Tout a été changé par un événements auquel nous n'avons pas participé.

Avec la collaboration de Chadi Romanos

