Syrie : pourquoi l'enfer ?

La Syrie incarne aujourd’hui l’enfer sur terre et rien n’y fait, tout se passe comme si nous étions complètement impuissants face à ce massacre malgré les déclarations des uns et des autres. Comment a-t-on abouti à un tel échec humanitaire ?

Retour sur la catastrophe de la Ghouta orientale avec Frédéric Encel, docteur HDR en géopolitique, maître de conférences à Sciences-Po Paris, professeur à la Paris School of Business et auteur de Mon dictionnaire géopolitique aux PUF.

On a affaire à une tragédie Shakespearienne, en Syrie c’est joué d’avance et pour une raison simple, c’est que d’une part on ne veut pas s’affronter aux Russes, or depuis la reculade catastrophique de Barack Obama en 2013 lors de la crise des gazs neurotoxiques, les Russes ont considérablement renforcé leur présence sur place notamment par voie aérienne... et d'autre part nous n’avons plus la volonté d’envoyer des troupes au sol, on ne peut donc pas arrêter le siège catastrophique de la Ghouta.

Frédéric Encel

Bachar el-Assad a très largement provoqué cette catastrophe. Au début du printemps arabe syrien fin 2011, on a affaire à un Assad fils qui se comporte comme Assad père, qui était arrivé au pouvoir en 70, et qui y va de manière absolument criminelle dans la répression. À partir de 2013, lorsque Assad a été en très mauvaise posture notamment face aux djihadistes, à la limite de la chute, l’Iran et le Hezbollah sont intervenus mais surtout les Russes. Aujourd’hui, Vladimir Poutine a envie de transformer l’essai : il l’a emporté sur le plan militaire puisque son protégé a été défendu, il a conservé son seul allié, mais maintenant, après une victoire militaire il faut qu'une victoire politique soit obtenue, il faut une capitulation des rebelles. Tant qu’elle n’a pas lieu, Poutine prend son temps, peu importe ce qui se produit pour la population syrienne...

Frédéric Encel

"Superfail", à découvrir chaque vendredi

"Superfail" est notre nouveau podcast "natif", né comme podcast et originaire du numérique, sans passer d’abord par l’antenne hertzienne. C’est Guillaume Erner, le producteur des Matins de France Culture, qui se lance sur cette nouvelle "antenne" numérique : chaque vendredi matin, retrouvez une histoire d'échec, de fail, décryptée avec un invité. Un nouveau programme à part entière à écouter à votre rythme, quand vous le désirez. Et qui a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par le média, en termes de ton, d'écriture, de durée...

Retrouvez l'intégralité des épisodes de Superfail

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous avec ce lien