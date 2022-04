Tunisie : la dérive autoritaire du président de la République Kaïs Saïed

La dissolution du Parlement par le président Kaïs Saïed est le dernier épisode de la grave crise politique et institutionnelle que traverse la Tunisie depuis l’été dernier, alors que son économie est en grande difficulté.

Avec la dissolution du Parlement annoncée mercredi 30 mars, le président Kaïs Saïed est désormais seul maître à bord. Alors que plus de 120 députés organisaient une séance en visio-conférence pour tenter d’exister, le président a décidé d’employer la manière forte, accusant les parlementaires de fomenter "une conspiration contre la sécurité de l’État."

"Nous devons protéger l’État contre toute division, a déclaré Kaïs Saïed. Nous ne permettrons pas la poursuite de cette agression contre l’État."

Dans ce contexte, pas question d’organiser des élections législatives dans un délai de trois, a ajouté le président tunisien, qui s’en tient à sa feuille de route : formation d’un comité chargé de travailler à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à referendum en juillet prochain avant l’organisation d’élections législatives en décembre. En attendant, pas une tête ne doit dépasser !

La vie politique anesthésiée

Depuis juillet 2021, la vie politique tunisienne a été comme anesthésiée. Le Parlement a été mis en sommeil. Depuis son palais présidentiel de Carthage, le président légifère par décret-loi. Avec l’aval de l’Égypte et les Émirats arabes unis, chantres de la contre-révolution, Kaïs Saïed a décidé de casser les reins politiques d’Ennahda, le mouvement islamiste tunisien.

Le leader historique du parti, Rached Ghannouchi, 81 ans, a reçu une convocation de la part de la justice pour l’interroger sur la tenue de la séance plénière du Parlement, considérée comme illégale par le pouvoir.

Une atmosphère lourde s’est abattue sur le pays. Les professionnels des médias publics tunisiens ont décidé une grève samedi 2 avril pour protester contre les tentatives du président Kaïs Saïed et de son gouvernement de contrôler leur ligne éditoriale et d’imposer des entraves à la liberté de la presse.

Une expérience démocratique en danger

"La Tunisie est devenue un État autoritaire, qui emprisonne et intimide les journalistes", constate Mohamed Yassine Jelassi, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

L'expérience démocratique débutée il y a une décennie avec la Révolution du jasmin et la chute de Ben Ali semble aujourd'hui toucher à sa fin. La dérive autoritaire de Kaïs Saïed inquiète autant l’Union européenne que la France, et l’embarras est palpable. Plus de 24 heures après la dissolution du Parlement, il n’y avait pas encore eu de réaction officielle du Quai d’Orsay.

L’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro, encourage le retour aux équilibres constitutionnels et aux institutions démocratiques. "Nous sommes pleinement conscients que la Tunisie traverse aujourd’hui une tourmente complexe, mais il existe des solutions pour stabiliser la situation prochainement", a dit l’ambassadeur européen à Mosaïque FM.

La souffrance silencieuse des Tunisiens

Du côté de Washington, on surveille la situation de près. "Les États-Unis sont profondément préoccupés par la décision du président tunisien de dissoudre unilatéralement le Parlement et par les informations selon lesquelles les autorités tunisiennes envisagent des mesures légales contre des membres du Parlement", a dit le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, lors d'une conférence de presse.

À quelques jours du mois sacré de Ramadan, la population tunisienne souffre en silence, l'économie est en grande difficulté, le tourisme, secteur pourvoyeur de devises et d'emplois, a été sinistré par la pandémie de Covid. L’inflation s’envole.

"Comment font les gens quand le kilo de mouton est plus cher à Tunis qu’à Marseille", s’interroge un diplomate occidental.

Les pressions inflationnistes sont également renforcées par la crise russo-ukrainienne via la hausse des cours internationaux de l’énergie et de produits agricoles largement importés. Autant dire que le ras le bol est général alors que le pouvoir de Kaïs Saïed se durcit, comme un retour aux années Ben Ali.