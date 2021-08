Un triste trentenaire pour l’Ukraine indépendante

Il y a exactement trente ans, en 1991, l’Ukraine retrouvait son indépendance, après 72 ans de domination soviétique à l’est et 42 ans à l’ouest. Mais aujourd’hui, le pays est en guerre, quand il n’est pas dépecé. Et face à l’expansionnisme russe, il peine à mobiliser des soutiens.

Ils étaient une cinquantaine, ce 24 août, pour célébrer l’anniversaire de l’indépendance ukrainienne. Une cinquantaine de pays amis réunis à Kiev devant un grand défilé, notamment, rassemblant 5 000 militaires ukrainiens mais aussi américains, canadiens, britanniques et polonais.

Le 24 août 1991, le Conseil suprême d’Ukraine, le Parlement ukrainien, s’affranchissait de toute tutelle par 321 votes pour, 2 votes contre et 6 abstentions. Le pays retrouvait son drapeau jaune et bleu, son hymne, L’Ukraine n’est pas morte, et ses armoiries, le "Tryzub" (le trident ukrainien), des emblèmes hérités de la République populaire d'Ukraine du 20 novembre 1917, la première indépendance du pays.

Mais la fête nationale a aujourd’hui un goût amer. L’annexion de la Crimée, en 2014, n’a pas été digérée. Et la guerre dans une partie du Donbass, à l’est, commencée la même année par les Russes et les pro-Russes a déjà fait plus de 13 000 morts et tue encore un soldat ukrainien par semaine.

• Crédits : Alexander Usenko / Anadolu Agency - AFP

Déclarations d'intentions

Le Président de la République a estimé, devant un peuple en mal d'optimisme, que l’on peut "occuper temporairement des territoires, mais [qu’]il est impossible d'occuper l’amour des gens pour l'Ukraine". Volodymyr Zelensky a assuré : "Le Donbass et la Crimée vont revenir." Un discours repris par l’Union européenne et les États-Unis. Charles Michel, président du Conseil européen, a déclaré : "L'Ukraine ne sera jamais seule et la Crimée, c’est l'Ukraine." Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, a été plus direct : "Nous continuerons de vous soutenir dans vos efforts pour réaliser vos aspirations euro-atlantiques […] vous défendre contre l'agression de la Russie."

Mais le doute commence à gagner l'Ukraine. Volodymyr Zelensky l’a dit avec désespoir : "Je me sens dans une attente permanente face à l’Otan et à l’UE." Sur qui le pays peut-il vraiment compter ? La Chancelière allemande Angela Merkel n'était pas à Kiev, pour la fête nationale, mais à Moscou, pour une "tournée d’adieu", du 20 au 22 août. L’occasion de rappeler la nécessité de "maintenir en vie les négociations de paix russo-ukrainiennes", au point mort ; l’occasion, surtout, de faire le point sur le Nord Stream 2, un gazoduc reliant la Russie et l’Allemagne par la mer Baltique. Deux objectifs contradictoires.

Pour l’instant, le gaz russe à destination de l’Europe transite par l’Ukraine. Une garantie de revenus, mais, aussi, un levier de négociation de Kiev sur Moscou dans les conflits qui opposent les deux voisins. La Russie est en effet très sensible aux menaces potentielles sur les infrastructures gazières de son voisin, dont elle est complètement dépendante pour ses exportations à l’ouest. Passé 2024 et la fin de l’accord de transit du gaz russe par l’Ukraine, Nord Stream 2 fera perdre 1,5 milliard de dollars par an à Kiev. Il laissera également l’Ukraine désarmé face à la Russie.

Soutien massif à l'Est

À RÉÉCOUTER Réécouter Sur qui peut compter l'Ukraine ? écouter ( 11 min) 11 min Les Enjeux internationaux Sur qui peut compter l'Ukraine ?

L'Allemagne a dit souhaiter que la Russie prolonge de dix ans l’accord de transit du gaz à travers l'Ukraine, Angela Merkel avertissant : "Le gaz russe ne doit pas servir d’arme géopolitique contre l'Ukraine." Mais à Kiev, pour célébrer l’indépendance ukrainienne et évoquer, notamment, le retour de la Crimée en Ukraine (dans le cadre d’une rencontre baptisée « Plateforme de Crimée »), c’est son ministre de l'Énergie que la chancelière allemande a dépêché, tandis que la France mobilisait son ministre des Affaires étrangères. Comme la plupart des pays occidentaux de l’Otan, il s’agissait de ne pas déranger Moscou.

Les chefs d’États ou de gouvernement d’Europe centrale et orientale, mobilisés sur place, se sont révélés plus offensifs. Tous, rejoints par la Suède – le Premier ministre Stefan Lofven a dénoncé une : "violation arrogante de l’ordre sécuritaire en Europe" –, se sont rangés derrière l'Ukraine. Un signe supplémentaire d’une volonté féroce, entre l’"Initiative des trois mers" (douze pays d’Europe centrale et orientale membres de l’UE), le Groupe de Visegrad (Pologne, République tchèque, Slovaquie et la Hongrie), l’"Open Balkan" (trois nations des Balkans occidentaux) et, bien-sûr, le "Trio" (Géorgie, Moldavie et Ukraine), de consolider l’Europe.