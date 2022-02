Věra Jourová : "La Russie fait preuve d'hostilité vis-à-vis de l'Europe depuis des années"

Entretien | La vice-présidente de la Commission européenne, la Tchèque Věra Jourová, en charge de la défense des valeurs de l'Union et de la transparence de la vie publique européenne, revient sur les tensions avec la Russie. Tensions appréciées différemment de part et d'autre de l'ancien rideau de fer.

Les Européens prennent le relais des discussions avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron était ce lundi à Moscou pour y évoquer avec le maître du Kremlin les tensions russo-occidentales autour de l'Ukraine ; le 15 février prochain, ce sera le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz qui s'y essaiera. Du côté des institutions européennes, on fourbit les armes déployées si la Russie décidait de pousser militairement son avantage en Ukraine : essentiellement des sanctions économiques. La vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, en charge de la défense des valeurs de l'Union, ne se fait guère d'illusion quant aux ambitions russes en Europe.

L'une de vos responsabilités est la défense de la liberté de la presse. Comment faites-vous la différence entre médias d'information et médias de propagande ? Un média ne peut-il être un peu les deux ?

Question difficile. On voit en effet les deux en Europe. On y rencontre des chaînes très agressives qui disséminent de la propagande russe dans l'Union européenne. Je l'avais déjà dit il y a deux ans, raison pour laquelle je suis maintenant sur la liste des personnes sanctionnées par la Russie : parce que j'avais dit qu'il existait des sources pro-Kremlin qui opèrent depuis le territoire européen et qui utilisent leur propagande pour affaiblir la confiance publique en la démocratie. Ce n'est donc pas si simple de les distinguer mais notre tâche est justement de protéger les médias et de les soutenir grâce à des actions de régulation qui garantissent le professionnalisme et la qualité des médias européens.

Il y a en ce moment un face à face tendu avec la Russie en Europe. Diriez-vous que la Russie est devenue - ou redevenue - une ennemie en Europe ?

La Russie fait montre d'un comportement hostile depuis des années, et depuis des années on constate une avalanche de désinformations diffusées par des sources pro-Kremlin ; une propagande qui porte ses fruits puisqu'on voit de plus en plus de gens croire les informations qui arrivent en Europe par ce biais là.

On a aussi de plus en plus de cyberattaques dont on a la preuve qu'elles proviennent de Russie. Le comportement hostile est une réalité et nous devons y réagir. Le temps d'une certaine naïveté, que nous avons eu par le passé, particulièrement - excusez moi de le dire - en Europe occidentale, est terminé.

Dans votre pays, la république Tchèque, la Russie a fait intervenir ses chars en 1968 pour réprimer le "Printemps de Prague", une tentative de libéralisation du régime. Pensez-vous que quelque chose de similaire soit en préparation en Europe orientale aujourd'hui ?

J'appartiens à ceux qui se souviennent des chars russes dans nos rues. J'avais 4 ans mais je me souviens de cette horrible situation et de ce qui a suivi, la soi-disant "normalisation". Les troupes russes sont restées dans le pays pendant plus de vingt ans !

Vous parlez à quelqu'un qui a une réaction instinctive de défense : quand on voit que la Russie veut récupérer des territoires, c'est particulièrement inquiétant. Pas seulement pour les Tchèques et les Slovaques mais aussi pour toutes les nations d'Europe centrale et orientale.

Les pays d'Europe orientale sont semble-t-il beaucoup plus prêts à s'opposer aux ambitions russes que, disons la France ou l'Allemagne. L'Europe arrivera-t-elle à parler d'une seule voix sur ces matières ?

Il le faudra ! Il faut que l'on parle d'une seule voix, que nous restions unis parce que c'est la chose la plus importante si on veut pouvoir faire face aux plans de monsieur Poutine. Et nous, les "Orientaux", nous essayons depuis longtemps de convaincre nos collègues que les menaces russes ne doivent pas être sous-estimées. Nous avons ces réflexes instinctifs de défense quand nous voyons tout cela revenir sur le devant de la scène.

Les Européens pourraient-ils aider l'Ukraine à se défendre, y compris militairement ? En lui vendant ou même en lui prêtant de l'armement. Ne serait-ce pas en accord avec les "valeurs" européennes ?

Pour être honnête, quand je vois l'héroïsme des Ukrainiens qui se préparent à la guerre, je vois aussi qu'ils espèrent qu'ils ne seront pas abandonnés ou trahis par les alliés. Je crois qu'il faut poursuivre les efforts diplomatiques, garder ouvertes les voix du dialogue ; faire valoir certains arguments en défense de l'Ukraine. Il s'agit de mots plus que d'armes. On n'est pas encore arrivé au bout de ces possibilités. Mais je crois qu'en cas de besoin, le cas échéant, nous devrions aider l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est un pays souverain et son intégrité doit être garantie.

Actuellement, on parle surtout de sanctions européennes si la Russie poussait militairement son avantage en Ukraine. Quelles pourraient être ces sanctions ? Ursula von der Leyen évoque des restrictions sur l'exportation de composants de haute technologie ou fermer à la Russie tout accès aux capitaux étrangers... Vous en savez davantage ?

Non. C'est vrai que l'on va plutôt dans cette direction (fermer à la Russie l'accès aux capitaux étrangers) ; la présidente von der Leyen a été relativement précise indiquant ce à quoi de nouvelles sanctions pourraient ressembler.

Quid des transactions en euros ? Pourrait-on interdire à la Russie tout règlement international en euros ?

Je crois que cela fait partie des options considérées et débattues par les ministres des Affaires étrangères autour du Haut Représentant Josep Borrell. Il faut que l'on trouve des sanctions qui vont effectivement affecter la situation économique de la Russie.

Toujours au chapitre des sanctions, ne serait-il pas temps aussi de renoncer définitivement à ce gazoduc russo-allemand Nord Stream II ?

Que dire de plus : nous répétons que NordStream II n'est pas un projet européen. Le construire était une décision allemande et il est plus que temps que les Allemands regardent ce NordStream pour ce qu'il est : non pas un gazoduc mais un outil géopolitique dans les mains de Monsieur Poutine. Un outil qu'il n'hésitera pas à utiliser. Contre l'Europe !