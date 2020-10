What if ? Si Trump est réélu, si Joe Biden est vainqueur...

A quoi ressemblera le monde si Trump l’emporte en novembre ? En quoi sera-t-il différent, si c'est Joe Biden le remplace à la Maison blanche ? C’est le sujet d’un article mis en ligne sur le site Project Syndicate par l’ancien ministre turc de l’Economie, Kemal Dervis.

Si Trump est réélu, la communauté internationale éclatera en trois blocs commerciaux.

Si Trump l’emporte, son pronostic est qu’il se montrera moins offensif face à la Chine. Si le ton actuel, à Washington, est agressif, c’est pour des raisons purement électorales : les électeurs apprécient les déclarations véhémentes. Mais le tempérament de Trump le poussera à recherche des « deals » aussi favorables que possible aux intérêts américains.

En tous cas, il cherchera moins encore que lors de son premier mandat, à poursuivre la politique d’expansion de la démocratie et du libéralisme que ses prédécesseurs. Trump est « parfaitement à l’aise avec les autocrates », peut-être dans la mesure où il envie l’étendue de leur pouvoir, alors que le sien est limité par les institutions américaines et une Chambre des Représentants où les Républicains ont bien peu de chances de redevenir majoritaires.

C’est pourquoi, d’après Dervis, Trump ne ménagera pas les alliés des Etats-Unis. Son approche est « purement transactionnelle ». Traduisons : mercantilistes. Il n’a qu’une ligne conductrice : faire triompher les intérêts commerciaux des Etats-Unis. La solidité des alliances lui est largement indifférente. On pourrait alors s’attendre à une montée de l’anti-américanisme parmi les peuples des nations alliées. Jusqu’alors, ceux-ci ont considéré l’élection de Trump comme une aberration qui serait bientôt réparée. Si les Américains le réélisaient, le « soft power » américain subiraient, cette fois, une érosion préjudiciable aux intérêts américains.

Kemal Dervis estime que cela créerait les conditions de l’éclatement de la communauté internationale en deux, et peut-être trois sphères d’influence. Si l’Union européenne parvient, en effet, à imposer sa propre présence, elle serait rejointe par nombre d’Etats refusant d’avoir à choisir entre le monde américain et le monde chinois. Chacun de ces ensembles imposerait ses propres normes et régulations. Ce qui ne faciliterait pas la lutte pour les objectifs planétaires, comme le climat et les pandémies.

Si Joe Biden gagne, il renouera avec les alliés.

Si Joe Biden l’emporte, cela ne signifiera pas un apaisement des relations sino-américaines, au contraire. Car la rivalité technologique et commerciale se doublera alors d’une pression américaine concernant les droits de l’homme, le sort des Ouïghours, de Hong Kong, de Taïwan…

Non, la vraie différence avec Trump n’est pas là. Elle est dans les relations avec les alliés des Etats-Unis et leur politique au sein des agences internationales, telles que le FMI et l’OMS. Biden est désireux de rétablir, avec les alliés traditionnels de l’Amérique, des relations de confiance, abimées par Trump.

Il mettrait en œuvre une politique de réengagement américain au sein des institutions internationales dont il favoriserait la réforme. Une telle politique ne signifierait pas, pour autant, le retour au multilatéralisme d’autrefois. Les divergences d’intérêt sont devenues trop essentielles. Mais cela favoriserait certainement le traitement de certaines questions essentielles d’intérêt mondial, entre peuples partageant les mêmes valeurs, à défaut de partager les mêmes intérêts.

Une nouvelle mouture du multilatéralisme pourrait permettre d’éviter l’éclatement du système international autour de deux pôles rivaux, car la Chine verrait l’intérêt qu’elle aurait à y prendre la place éminente qui lui y revient du fait de sa puissance.

« En dépit de sa taille, la Chine ne peut se permettre de demeurer dans un isolement défiant, face au reste du monde, si toutefois l’UE et des USA présidés par Biden parvenaient, en coopération avec beaucoup d’autres pays, à des règles et des standards communs. »

Conclusion : un monde coupé en deux par la rivalité entre l’ancien hegemon et son rival en pleine ascension n’est pas une fatalité. Si Joe Biden gagne et qu’il a « le courage de ses convictions », nous pourrions tous bénéficier d’un d'un multilatéralisme réformé.

"Les principes mêmes qui m’attiraient vers les Républicains au départ me contraignent à soutenir Joe Biden."

On complètera cette analyse par l’appel que publie, dans The National Interest, un poids lourd du parti républicain en faveur de Joe Biden. Sean O’Keefe, qui a servi plusieurs présidents américains à des postes de premier plan (Secrétaire à la Navy sous George Bush, administrateur de la NASA sous son fils « W » Bush, rappelle que son engagement en faveur du « parti de l’âne » est très ancien : il travaillait déjà pour un sénateur républicain en 1981.

Et il compare Trump à ces grands prédécesseurs républicains à la Maison blanche : la compétence de George Bush ; la rigueur d’Eisenhower ; Ronald Reagan, l’optimisme assis sur des principes. C’est accablant.

Trump a sous-estimé la gravité de l’épidémie de COVID-19, déclarant que "cette mauvaise grippe passerait toute seule". Il a levé les restrictions beaucoup trop tôt. Il a laissé les personnels médicaux sans équipements de protection pendant des semaines. Incompétence.

Il a sous-estimé l’importance de l’interférence russe dans la campagne qui a permis son élection en 2016. C’est un « polezny durak », un « idiot utile » du pouvoir russe, manipulé par Poutine qui s’est retrouvé président des Etats-Unis !

La Chine a « embobiné » Trump, qui s’imagine avoir trouvé, avec Pékin, les conditions d’un « bon deal » commercial. Le dictateur coréen Kim Jung-Un s’est moqué des menaces de Trump et il a poursuivi son programme d’armement nucléaire comme si de rien n’était. Trump est un niais.

Trump a trahi les alliés kurdes, combattants de première ligne contre l’Etat islamique, et laissé sciemment Erdogan les chasser des enclaves qu’ils avaient libérées. Il a retiré des troupes d’Allemagne sans concertation avec cet allié essentiel en Europe. Il a affaibli la crédibilité américaine en désorientant les alliés.

Conclusion :