Zakhar Prilepine : "L'essence même d'un écrivain c'est d'être à l'écoute du peuple"

En France, Emmanuel Carrère lui consacrait plusieurs pages dans son livre consacré à Edouard Limonov, cet écrivain russe et dissident politique, fondateur du parti national-bolchévique auquel Zakhar Prilepine a appartenu.

Se faisant connaitre il y a une quinzaine d’année, en 2004, avec son premier roman, « Pathologie », sur la guerre de Tchétchénie à laquelle il a participé en tant que membres des forces spéciales, Zakhar Prilépine relate les états d’âme et les doutes de ses compagnons d'armes chargés de « nettoyer » la capitale Grozny. Traduit en 2007, ce roman le catapulte très rapidement comme le chef de file d’une nouvelle littérature de guerre - dans la lignée des Léon Tolstoï, Mikhaïl Cholokhov ou encore Isaac Babel dont il se réclame lui-même.

Son nouvel ouvrage, « Ceux du Donbass », est consacré au conflit ukrainien qui se poursuit depuis quatre ans et dans lequel Zakhar Prilépine s'est engagé au point de prendre les armes à la tête d'un bataillon. Au carrefour entre le reportage, l’essai et le récit d’aventure, on y entrevoit plusieurs de ses casquettes : d’écrivain engagé, de journaliste et de soldat.

