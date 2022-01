Zambie, Malawi, Niger, crises oubliées ? Parlons-en !

Cela pourrait ressembler à un jeu. Exemple ? Les déboires du prince Harry et de Megan, les amours de Ben Affleck et Jennifer Lopes, la crise en Zambie : cherchez l’intrus... La réponse, hélas, est évidente.

L'an dernier, la presse internationale n'a consacré que 512 articles à la Zambie où se joue en silence un des plus grands drames humanitaires de la planète : presque 1 million de personnes au bord de la famine, 60 % de la population en dessous de la ligne de pauvreté, et où le dérèglement climatique frappe sans répit en enchaînant les sécheresses, inondations et autres cataclysmes.

512 articles contre plus de 239 000 consacrés à la course à l'espace entre Jeff Bezos et Richard Branson, ou 3,5 millions sur les Jeux olympiques de Tokyo.

"Ce qui compte, souvent, c’est le côté spectaculaire, émotionnel, des images choc, immédiates", regrette Philippe Lévêque, président de Care France, qui publie chaque année désormais un rapport sur les crises oubliées sur la planète. L'ONG a ainsi analysé et comptabilisé les articles en ligne publiés – entre janvier et fin septembre – en arabe, anglais, allemand, français et espagnol pour les crises humanitaires (liées à des conflits ou au changement climatique) affectant plus de 1 million de personnes. Or, souligne Philippe Lévêque, pour ces crises de longue durée, rester dans les angles morts de l’actualité est lourd de conséquences.

Plus une crise est médiatisée, plus elle permet de mobiliser les négociateurs internationaux et les bailleurs de fonds, qui en entendent parler, sont sollicités par leurs gouvernements eux-mêmes sollicités par les parlements, questionnés par les électeurs.

Un désintérêt qui pérennise les crises

Le triste palmarès dressé depuis cinq ans par l'ONG met en lumière ces crises oubliées, de la Centrafrique au Honduras, alors que sur la planète une personne sur 28 ne peut survivre sans aide humanitaire.

Dans ces pays loin des radars des médias occidentaux, le constat est accablant.

"Le dérèglement climatique est soit l’effet déclencheur des crises, par l’effet d’un catastrophe, soit il met de l’huile sur des phénomènes déjà existant et les enflamme, comme les migrations", souligne Fanny Petibon, chargée de plaidoyer à Care et spécialiste du climat.

Des millions de personnes en insuffisance alimentaire, des millions encore de déplacés, fuyant les zones devenues stériles par l'accumulation des phénomènes climatiques en constante augmentation.

Sécheresses, cyclones, inondations, glissements de terrain… Entre deux cataclysmes, les populations n'ont pas le temps ni l'énergie de se remettre sur pied, pérennisant et entretenant le cauchemar.

Il y a une responsabilité énorme des principaux pays pollueurs, États-Unis, Union européenne, ou Australie, par exemple, qui ont une dette envers ces pays vulnérable, qui se prennent le changement climatique de plein fouet alors que leurs populations ne sont pas à l’origine des émissions de gaz à effet de serre qui provoquent ce phénomène !

Par manque de visibilité médiatique de ces crises, les promesses de financements sont "oubliées", et tardent à se concrétiser. Des financements pourtant essentiels pour permettre d'anticiper et répondre aux crises avec des semences adaptées aux sécheresses et inondations, vulgariser l'accès aux données climatiques pour les populations, ou planter des mangroves pour stabiliser les côtes.

