20 avril 1871, des lois sur l'accès au vote pour contrer le Ku Klux Klan

Il y a tout juste 150 ans, le président américain Ulysses S. Grant se lançait à l'assaut du Ku Klux Klan, en faisant signer le Klan Act. Une loi pour empêcher les activités de l'organisation suprémaciste et dont on a récemment beaucoup entendu parler aux États-Unis, lors des dernières élections.

Aux États-Unis, quelques années après la guerre de Sécession (1861-1865), le Ku Klux Klan, société secrète raciste qui vient d'être fondée, lance des insurrections suprémacistes blanches dans tout le Sud pour empêcher les Noirs et leurs alliés de voter. C'est dans ce climat que le 20 avril 1871, le président républicain Ulysses S. Grant - le parti Républicain est à l'époque libéral et abolitionniste, contrairement au parti Démocrate - fait voter au Congrès une loi révolutionnaire. Connue sous le nom de Klan Act, elle protège encore aujourd'hui les Américains contre l'intimidation politique et a beaucoup fait parler d’elle lors des dernières élections. Et pour cause, loin de seulement viser les affaires du Ku Klux Klan, elle porte en réalité sur un égal accès au vote, en particulier des personnes noires, véritable serpent de mer de l'histoire politique américaine... Mais alors, que nous raconte ce texte signé il y a 150 ans ?

Le "Klan Act", la loi d'une Amérique en reconstruction...

• Crédits : Engraving in Frank Leslie's Illustrated Newspaper, 1874 via Wikimedia

Officiellement intitulée Third Enforcement Act, la législation sur le Ku Klux Klan - signée par le président républicain Ulysses S. Grant le 20 avril 1871 - a fait de l'utilisation de "la force, de l'intimidation ou de la menace" pour porter atteinte aux droits des personnes de voter, d'occuper un poste, de témoigner devant un tribunal et de faire partie d'un jury, un crime fédéral. Visant les tactiques du Klan, la loi rend également illégal le fait de "se déguiser sur la voie publique ou dans les locaux d'autrui" pour priver quiconque d'une égale protection juridique. Enfin, ce texte permet aux victimes de poursuivre les auteurs de ces actes devant une cour fédérale.

L’arsenal législatif mis en place par le président Grant est à l'origine une réponse fédérale aux tactiques souvent violentes de suppression d'électeurs du Ku Klux Klan. "Grant s'en est occupé de manière agressive, en utilisant tous les instruments à sa disposition", écrit ainsi l’auteur américain Ron Chernow dans sa biographie du président en 2017. On est alors dans une période charnière de l’histoire américaine, avec un pays encore plongé dans les questions liées à l’abolition de l’esclavage, six ans après la fin de la guerre de Sécession. C'est ce qu'on appelle l'ère de la Reconstruction. Et si les États du Sud perdent alors le conflit armé contre le Nord abolitionniste, d’aucun rappelle que ceux-ci ont en réalité remporté la bataille idéologique. C’est ce que nous explique l’historienne spécialiste des États-Unis, Esther Cyna :

Il reste dans le Sud un récit de martyrs, de victimes, face aux invasions du Nord. Encore aujourd'hui, on retrouve des arguments selon lesquels le gouvernement est en train d'envahir la vie des individus qui voudraient la liberté, les individus du Sud bien sûr. Le Nord a envahi le Sud pour attaquer les colonies, les économies, le style de vie, etc. Après la guerre de Sécession (1861-1865), le Sud reste très investi dans la catégorisation, la stratification, la hiérarchisation de ce qu'ils appellent les races et la suprématie blanche. Les personnes qui possédaient des esclaves reçoivent des subventions pour quelque part, être remboursés de la propriété perdue. La propriété sous forme d'esclaves ! Des groupes comme le Ku Klux Klan, suprémacistes, émergent alors. La loi est nécessaire pour combattre cette suprématie. Esther Cyna.

À RÉÉCOUTER Réécouter Ku Klux Klan, une histoire américaine écouter ( 14 min) 14 min La Fabrique médiatique Ku Klux Klan, une histoire américaine

Face à "la pire flambée de terrorisme intérieur de son histoire" (Ron Chernow)

• Crédits : traveler1116 - Getty

Créé à Pulaski, dans le Tennessee, en 1865, le Ku Klux Klan a débuté en tant qu’organisation fraternelle de vétérans confédérés avant de rapidement se transformer en 1867 en une force paramilitaire armée qui s'est engagée à restaurer "un gouvernement d'hommes blancs" dans le Sud, afin de résister aux politiques de la Reconstruction. Déguisés pour dissimuler leur identité, les membres du Klan intimident et assassinent ceux, noirs et blancs, du parti républicain après l'assassinat d'Abraham Lincoln. Suite à la mort du président abolitionniste et grâce aux politiques relativement faibles et inefficaces de son successeur, Andrew Johnson, la violence du Klan atteint son apogée dans le Sud lorsque Grant entre en fonction en 1869. Et en particulier, juste avant les élections…

"Nous venons de traverser une élection dont la rancœur et la virulence de la part de l'opposition n'ont jamais été égalées dans aucune communauté civilisée", écrit ainsi Robert K. Scott, gouverneur républicain de Caroline du Sud, à Grant à l'automne 1870.

Des hommes et des femmes de couleur ont été tirés de leur maison à l'heure morte de la nuit et ont été flagellés de la façon la plus cruelle et la plus brutale, pour la seule raison qu'ils avaient osé exprimer leurs propres opinions sur des sujets politiques. L'opposition, a déclaré "qu'elle ne se soumettra à aucune élection qui ne la place pas au pouvoir". Robert K. Scott, gouverneur républicain de Caroline du Sud, au Président Grant.

Des sympathisants du Klan complotent même pour perturber le décompte des voix. Grant, élu président en 1868, a mené l'armée de l'Union à la victoire pendant la guerre de Sécession. Mais alors que les lettres de ses partisans du Sud l'implorent de les aider, le président réalise que le Klan menace de réduire à néant les efforts déployés par le gouvernement américain après la guerre pour créer une démocratie multiraciale.

Monsieur, nous sommes terrorisés par les menaces et les outrages du Ku Klux Klan. Notre voisin le plus proche, un éminent républicain, est maintenant mort - assassiné par une bande de ruffians déguisés, qui a attaqué sa maison à minuit il y a quelques nuits. Sa femme a également été assassinée... La vie de mon mari est menacée... Nous sommes constamment dans la peur et la terreur. Extrait d'une lettre d'une habitante de Chesterfield, en Caroline du Sud, S.E. Lane au président en 1871.

Alors à la question - maintes fois posée - de savoir s'il existe une loi protégeant et garantissant la sécurité de tous face aux rôdeurs rebelles connus sous le nom de K.K.K., la réponse de Grant aura été un non rapide et retentissant. Le président promulgue sans relâche des lois pour commencer à s'attaquer aux terroristes nationaux qui ont l'intention de violer le processus démocratique. En 1870, le héros de la guerre de Sécession supervise aussi la création du ministère de la Justice, dont la première tâche a consisté à mettre en accusation les membres du Ku Klux Klan qui avaient échappé aux poursuites.

Le bref succès du président Grant face au Klan

• Crédits : Matthew Brady, Bibliothèque du Congrès via Wikipedia

Grant signe ainsi deux textes successifs ; en 1870, le premier interdit donc "de se regrouper ou de se rendre déguisés sur les voies publiques ou dans les locaux d'autrui" dans l'intention de violer les droits constitutionnels des citoyens. Et le 20 avril 1871, Grant se rend au Capitole pour signer le second, la loi sur le Ku Klux Klan. Celle-ci place les élections nationales sous le contrôle du gouvernement fédéral et habilite les juges fédéraux et les marshals - l'équivalent d'agents de polices - à superviser les bureaux de vote locaux.

Deux semaines plus tard, le président déclare que le gouvernement américain a "le devoir de déployer toutes ses énergies pour la protection de ses citoyens de toute race et de toute couleur". Grant ordonne aux troupes "d'arrêter les maraudeurs de nuit déguisés et de briser leurs bandes". La loi sur le Ku Klux Klan de 1871 donnait en outre au président le pouvoir d'utiliser l'armée pour mettre fin à "l'insurrection, la violence domestique, les combinaisons illégales ou les conspirations" dans les cas où le gouvernement de l'État n'intervenait pas. Il permettait également à Grant de "suspendre pendant un an les privilèges de l'ordonnance d'habeas corpus, afin que cette rébellion puisse être renversée".

Pour le taciturne Grant - qui "pouvait se taire en plusieurs langues", selon une blague de l'époque - la lutte contre le Klan a éveillé sa passion et sa détermination.

La violence du Klan était sans conteste la pire flambée de terrorisme intérieur de l'histoire américaine, et Grant y a fait face de manière agressive, en utilisant tous les instruments à sa disposition. Ron Chernow dans sa biographie de Grant en 2017.

Entre 1871 et 1873, les procureurs obtiennent ainsi plus de 1 000 condamnations pour violation de l'application des lois dans le Sud. On obtient également que de nombreux membres du Klan avouent leurs crimes et identifient les dirigeants du groupe en échange de clémence. Les chefs du K.K.K., condamnés lors de procès par des jurys à majorité noire, passent alors des années dans les prisons du Nord.

En 1872, la volonté du gouvernement fédéral d'user de son autorité légale et coercitive avait brisé les reins du Klan et entraîné un déclin spectaculaire de la violence dans tout le Sud. L'historien Eric Foner dans "A Short History of Reconstruction".

À RÉÉCOUTER Réécouter Le Ku Klux Klan n'est pas mort écouter ( 59 min) 59 min Concordance des temps Le Ku Klux Klan n'est pas mort

Et le "Klan Act" tomba dans l'oubli...

Réprimé, le Klan n'est réapparu que deux générations plus tard, en 1915. Pourtant, les succès de Grant dans la défense des droits civils n'ont pas duré longtemps. Une réaction du Nord contre l'action militaire dans le Sud contribue à faire perdre au parti Républicain de Grant sa majorité à la Chambre des représentants, lors des élections de 1874.

Une fois au pouvoir, les démocrates réduisent le budget du ministère de la Justice consacré à l'application des droits civils. À ce moment-là, d'autres groupes suprémacistes blancs s'étaient levés pour intimider les électeurs noirs. Sous une pression politique intense, Grant hésite trop longtemps à déployer des troupes fédérales au Mississippi avant le jour des élections tardives à la Chambre de 1875. Les républicains de Grant y perdent les élections, car la violence et l'intimidation empêchent les électeurs noirs de se rendre aux urnes. "Je n'aurais pas dû céder", a plus tard déclaré l'ancien président républicain.

Après la présidence de Grant, la loi sur le Ku Klux Klan reste en sommeil pendant près d'un siècle. En 1883, la Cour suprême des États-Unis hostile aux lois de l'ère de la Reconstruction, a jugé inconstitutionnelle l'une des dispositions pénales de la loi. Mais une grande partie de la loi survit aujourd'hui, sous la forme du titre 42, sections 1983, 1985 et 1986 du code des États-Unis, qui permet d'intenter des poursuites en cas de violation des droits civils. La section 1983 est par ailleurs devenue un outil juridique important contre les abus de la police.

Pourquoi cette loi n'a pas suffi à faire disparaître le Ku Klux Klan ?

• Crédits : Evelyn Hockstein pour The Washington Post - Getty

Le K.K.K. n'a jamais disparu et a même eu de grands moments de résurgences au tournant du XXe. Il y en a également eu, bien sûr, dans les années 1950-1960 au moment des mouvements pour les droits civiques, et surtout dans les années 1980, lors de la présidence de Ronald Reagan avec des évènements similaires à ceux qu'on a pu voir sous le mandat de Trump. L'historienne Esther Cyna l'explique ainsi :

Ces moments décomplexés avec l'apparition de ces organisations terroristes et notamment là, avec Trump, s'expliquent par la visée de ce texte. Sa visée, c'est vraiment le droit de vote. On ne peut pas empêcher les personnes noires de voter. Mais ces groupes peuvent tout de même faire des manifestations comme on a pu le voir à Charlottesville (Virginie) en 2017. Là on est dans le champ de la liberté d'expression. Donc, ces groupes n'agissent pas que pour empêcher le droit de vote des personnes racisées, ils ont plein d'autres buts et d'activités, qu'ils ont le droit de faire selon la législation américaine et ce, même si la limite est floue entre incitation à la haine raciale et liberté d'expression. Le Ku Klux Klan peut donc survivre, même avec cette loi. Esther Cyna.

On l'aura compris, la loi du président Grant contre le Ku Klux Klan n'avait pour seul objectif la bonne poursuite des élections. Pour cette raison, et contrairement à sa promesse initiale, elle n'a pas permis l'abolition de l'organisation en 1871, dont les spectres ne cessent de ressurgir depuis. Il serait ainsi évident d'y voir un calcul politique de la part du président républicain, héros de la guerre de Sécession...

"C'est une vision un peu cynique mais certes il y a un pari politique", avance ainsi Esther Cyna, "puisque si les personnes noires ne peuvent pas voter, cela fait perdre au parti Républicain alors abolitionniste, des voix." "Grant ne se battait pas seulement pour les Africain-Américains, c'était un message politique fort dans la continuité de la guerre de Sécession, un message pour le Sud, qui indique qu'ils ne vont pas renverser son issue six ans seulement après la fin du conflit." Néanmoins, l'historienne y voit surtout une certaine impuissance face à un système ségrégationniste bien ancré :

Mais il ne faut pas se leurrer, il y avait énormément d'États dans le Sud qui ne donnaient pas le droit de vote aux personnes libérées, aux personnes noires. Ce n'était pas seulement le K.K.K. qui faisait cela. C'étaient des lois en place, choisies par les États. Il y en avait au lendemain de la guerre de Sécession et encore quelques décennies plus tard, des tests d'alphabétisation par exemple, pour savoir si les personnes étaient illettrées ou pas. Des mécanismes qui faisaient que, de toutes façons, les personnes qui venaient de l’esclavage ne pourraient pas voter. On peut y voir une certaine instrumentalisation dans le sens où Grant désigne le K.K.K. comme seul responsable. C'était une manière de ne pas s'attaquer aux causes structurelles de manière plus révolutionnaire au lieu de l'arsenal légal. Aussi, comme il était difficile d'interdire l'organisation, cela permettait tout de même de faire tomber ses membres en visant un seul élément de son action. Esther Cyna

"The Klan Act", un texte aux échos multiples... et actuels

• Crédits : Yegor Aleyev - Getty

Le K.K.K. a survécu… Les entraves liées au droit de vote aussi. Et en cela, la loi du président Grant, connaît encore quelques résurgences. Restée pratiquement oubliée pendant une centaine d'années jusqu'aux années 1980, l'avocat Randolph McLaughlin l'a redécouverte et utilisée dans un procès civil fédéral intenté par cinq femmes noires contre le Ku Klux Klan. Et ces dernières années, de plus en plus d'avocats se sont tournés vers cette loi comme stratégie juridique pour défendre les personnes blessées par des groupes haineux. En 2019, la National Coalition on Black Civic Participation (NCBCP) a déclaré qu'un couple d'hommes avait enfreint la loi en tentant d'effrayer des milliers de Noirs pour les dissuader de voter par correspondance. La loi a également servi de base à un procès intenté contre le groupe responsable du rassemblement meurtrier de 2017 à Charlottesville, en Virginie. Enfin en décembre dernier, la NAACP a poursuivi l'ancien président Donald Trump et le parti Républicain en vertu de la loi sur le Ku Klux Klan, alléguant qu'ils ont conspiré pour entraver les droits civils des électeurs noirs du Michigan.

De toute évidence, comme le rappelle Esther Cyna, si la loi de 1871 n'a pas permis la mise à mort du Ku Klux Klan, celle-ci trouve plus que jamais une résonance dans l'actualité :