3 grands procès de crimes de guerre

C’est souvent au cœur même de la guerre qu’émerge l’idée qu’il faudra un jour juger les criminels. Oui mais comment ? La Seconde Guerre mondiale est à cet égard exemplaire. C’est juste après son terme qu’est venu le temps de la justice. Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 se tient en Allemagne, à Nuremberg - ville qui a été le théâtre des grandes manifestations du parti nazi - un procès international au cours duquel comparaissent vingt-deux hauts responsables nazis. Une première dans l’histoire de la justice.

Après ce moment fondateur pour la justice internationale, d’autres grands procès de criminels de guerre viendront marquer l’histoire du XXe siècle. Deux des plus importants d’entre eux, celui pour juger les criminels de guerre en ex-Yougoslavie et celui pour juger les responsables du génocide perpétré au Rwanda en 1994 se feront sous l’égide d’un tribunal créé tout exprès : le tribunal pénal international, installé par les Nations unies à La Haye aux Pays-Bas.

A l’occasion du 20e anniversaire du procès de Slobodan Milosevic, ex-président de la fédération de Yougoslavie, qui débuta à La Haye le 12 février 2002, cette sélection d’émissions propose de revenir sur l’histoire de ces trois grands procès de guerre, sur leur bilan, leur héritage, leurs limites aussi, et sur la façon dont ils ont contribué chacun à construire un droit international.

1945-1946 : le procès de Nuremberg

Organisé par les Alliés pour juger les plus hauts responsables nazis, le procès de Nuremberg s’est déroulé entre novembre 1945 et le 1er octobre 1946. Quatre chefs d'accusation y furent invoqués : complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l'humanité. Ce dernier point étant une notion juridique nouvelle, développée par le juriste britannique Hersch Lauterpacht, conseiller au procès. Le procès de Nuremberg est resté dans l’histoire pour son ampleur – 24 hauts responsables nazis y furent jugés parmi lesquels Hermann Göring, fondateur de la Gestapo et ministre de l’Aviation du Reich – par son verdict – les quatre juges américain, britannique, français et russe prononcèrent trois acquittements et onze peines de mort –, mais surtout pour la façon dont il a produit et utilisé des images et des documents sonores : au cours de ses audiences, 775 heures d’enregistrement furent gravées sur 1942 disques, et 37 pellicules de film furent tournées.

Filmer la justice, la grande première du procès de Nuremberg

D’une part, les audiences du procès de Nuremberg ont été intégralement filmées. D’autre part, des images tournées dans les camps de concentration au moment de leur découverte par les troupes alliées ont été utilisées à titre de preuves à charge visant à prouver la réalité des crimes reprochés aux accusés. Au-delà de sa mission purement judiciaire, Nuremberg fut un procès conçu par les deux grands vainqueurs de la guerre, américain et soviétique, comme un "événement" destiné à raconter et à représenter, afin de permettre aux sociétés occidentales ravagées par la guerre de se projeter dans un avenir où la paix serait le maître-mot. (Le Journal de l'histoire, 4 min)

Procès : faut-il filmer les audiences ?

En 2020, alors que s'ouvrait le procès des attentats terroristes de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher (2015), procès qui allait être filmé, cette émission réunissait une magistrate et un documentariste afin de débattre de l'intérêt de filmer les audiences des grands procès, tant du point de vue du droit que de l'histoire. (Esprit de justice, 57 min)

1993-2017 : le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

En 1993, les récits des atrocités commises en Croatie, puis en Bosnie-Herzégovine (massacres, viols, actes de torture commis dans des camps de détention), mais aussi les centaines de milliers de personnes déplacées, poussent la communauté internationale à réagir. Le 25 mai 1993, le conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution portant création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Premier tribunal de guerre créé par les Nations unies, il a pour but de juger les responsables des crimes dans l’espoir de mettre fin à la violence.

Arrêté en juin 2001, Slobodan Milošević, président de la fédération de Yougoslavie de 1997 à 2000, y sera jugé à partir du 12 février 2002. Premier chef d'État traduit devant la justice internationale, Slobodan Milosevic est incriminé de soixante-six chefs d’accusation de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide commis pendant les trois conflits majeurs qui ont déchiré l’ex-Yougoslavie dans les années 1990.

Ce procès-fleuve qui aura duré 4 ans (466 jours d’audience, des milliers de pièces à conviction et la comparution de 350 témoins à la barre du tribunal) se soldera par le décès de l’ancien président en détention le 11 mars 2006 et un constat d’échec. Au-delà du fait qu’aucun jugement n’aura pu être prononcé en raison de la mort de l’accusé, le procès Milošević a également mis en lumière la complexité des règles de procédure du TPIY, et la difficulté pour ses juges de trouver des solutions conformes au droit et à l’équité. Pour comprendre comment ce procès a constitué un revers pour le tribunal international, cette sélection d'émissions.

Le TPIY : bilan de 25 ans de travail judiciaire

Depuis sa création en 1993 jusqu'à sa dissolution en 2017, les critiques envers le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) n'ont pas manqué. Pour beaucoup d'observateurs, de juristes et de victimes des crimes de guerre commis en Croatie et en Bosnie, il n’a pas atteint ses objectifs initiaux. Ce documentaire réalisé par Kristel Le Pollotec propose d'analyser l'héritage laissé par le TPIY (La Série documentaire, 58 min).

A quoi le TPIY a-t-il servi ?

Au cours de ses 24 ans d’existence, soit l'équivalent de quelque 11 000 jours de procès, le TPIY a mis 161 personnes en accusation, et prononcé 90 condamnations pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Un processus long, coûteux, qui s’est heurté souvent à la sourde oreille des Etats, voire à leur refus de procéder à des arrestations, de protéger des témoins, ou encore d’accompagner les victimes des crimes commis en ex-Yougoslavie. Cette émission de débat revenait au moment de la fermeture du tribunal en 2017 sur les nombreux obstacles auquel il s'est heurté, et que sa procureure, Carla Del Ponte résumait comme une difficulté à faire appliquer une justice internationale quand des intérêts politiques et diplomatiques sont en jeu. (Du grain à moudre, 40 min)

1994-2015 : Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)

Entre avril et juillet 1994, une série de massacres cause la mort de 800 000 Rwandais, essentiellement des Tutsi. Pour juger les responsables de ce génocide, le Conseil de sécurité des Nations unies crée le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) le 8 novembre 1994. Quatre ans plus tard, le 2 septembre 1998, un premier procès aboutit à la condamnation pour génocide de l'ancien bourgmestre de la commune de Taba, Jean-Paul Akayesu. Ce procès est resté dans les mémoires par le précédent juridique qu'il a créé en matière de justice internationale. En effet, cinquante ans après l'adoption de la Convention sur le génocide de 1948, c'est la première fois qu'une cour condamne un accusé pour ce type de crime, la première fois également que le viol est reconnu comme un acte constitutif de génocide. Le TPIR a rendu son dernier jugement en décembre 2016, vingt années de travail qui ont abouti à la condamnation de 61 personnes.

Le procès de génocidaires ordinaires

En avril 2001, Laure de Vulpian, journaliste à la rédaction de France Culture, a suivi le procès de quatre Rwandais jugés pour leur implication supposée dans le génocide. Qui étaient ces deux hommes et ces deux femmes apparemment ordinaires ? Ce documentaire fait leur portrait.

Comment la notion de crime contre l'humanité a-t-elle été convoquée pour qualifier les massacres commis au Rwanda en 1994 ?

Cette émission donne la parole à François-Xavier Nsanzuwera, procureur de la République à Kigali en avril 1994 au moment du déclenchement du génocide au Rwanda. Victime lui-même, obligé de se réfugier dans un camp de déplacés, il va instruire par la suite, une fois rétabli dans ses fonctions, les dossiers des suspects de génocide. Il revient sur son expérience au cours de cet entretien, qui permet également au magistrat Antoine Garapon de revenir sur la définition de crime contre l'humanité (Esprit de justice, 44 min).