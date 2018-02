3 vérités sur l'histoire de la consommation du café, par Christian Grataloup

Vidéo | La consommation du café, aujourd'hui mondialisée, a une histoire. L'historien et géographe Christian Grataloup rappelle trois faits sur le développement de son avènement depuis le XIIe siècle.

Consommé en France à partir du XVIIe siècle, aujourd'hui à peu près de la même façon de par le monde, et déjà interdit pour raisons politiques et religieuses : voici trois histoires de café rappelées par l'historien et géographe Christian Grataloup.

Christian Grataloup était l'invité de "La Fabrique de l'Histoire" le 1er février 2018, pour parler de la circulation des aliments, dans le cadre d'une semaine consacrée à l'histoire de la cuisine.

