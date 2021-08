À l'origine de Kellogg's : un combat anti-masturbation

voir( 4 min )

Croustillants et dorés, les Corn Flakes inventés par les frères Kellogg's au tournant du XXe siècle font partie d'une révolution du petit-déjeuner mais aussi d'une histoire plus surprenante, au croisement entre santé, nutrition et idéologie anti-masturbation.

Dr. Kellogg et la naissance d'un mouvement pour une alimentation saine

En 1876, le Dr. John Harvey Kellogg prend la tête du Sanitarium de Battle Creek, dans l'État du Michigan. Il s'agit du premier centre de santé et de remise en forme d'envergure aux États-Unis. Le complexe peut accueillir jusqu'à 1 300 patients à la fois et les plus grandes célébrités du pays s'y pressent pour se faire soigner.

Le Dr. Kellogg tient sa passion pour la médecine des problèmes de digestion dont il souffrait enfant. À l'époque, ces désagréments sont le quotidien de nombreux Américains.

Le problème au XIXe siècle est que les régimes alimentaires étaient composés de beaucoup de graisses, de viandes et d’aliments épicés. Donc de nombreux Américains souffraient d’indigestion. Et bien sûr, tout le monde buvait. Donc, il y avait aussi une forte consommation d’alcool. Brian C. Wilson, historien

Adulte, John Harvey Kellogg se prend de passion pour la nutrition. Il devient persuadé que le régime alimentaire a un impact sur la santé du corps et de l'esprit.

John Harvey Kellogg était un enfant malade et il a toujours cherché à améliorer sa santé. Mais c’était surtout un innovateur, et c’est fondamental. Il adorait faire des expériences avec différentes préparations alimentaires. Il a été pionnier dans la notion de modifier la flore intestinale et il a été l’un des premiers à promouvoir le yaourt aux États-Unis. Il a expérimenté avec ça mais aussi avec le soja en créant les premières fausses viandes, qui étaient parmi ses produits les plus populaires. Brian C. Wilson, historien

Des recherches médicales imprégnées de l'idéologie adventiste

Pour le Dr. Kellogg, un régime alimentaire sain élimine viande, sucre, graisse, alcool et caféine. Mais manger “sainement” est surtout pour lui une affaire de mœurs. Il appartient à l’église adventiste du septième jour, un mouvement chrétien puritain - aujourd’hui considéré comme une secte - qui croit en l'apocalypse. Il est aussi abstinent pratiquant et tous ses enfants sont issus de l'adoption.

Le Dr. Kellogg est convaincu qu’il existe un lien entre nourriture et corruption morale. Il pense pouvoir contrôler les pulsions charnelles de ses patients en leur servant des aliments insipides.

Il pensait que le plaisir avait probablement une origine satanique et provoquerait, non seulement des maladies du corps mais aussi la damnation de l'âme. Brian C. Wilson, historien

Dans cette croisade contre la masturbation, le Dr. Kellogg s’intéresse aux céréales et réalise des essais pour rendre ses graines plus digestes. En les cuisant à haute température, il donne naissance à des flocons de blé ou de maïs. Son frère, Will Keith Kellogg, y voit un énorme potentiel commercial, mais les deux frères ne seront jamais d'accord.

Le Dr. Kellogg ne voulait vendre ses produits qu'à ses patients et il n'était pas intéressé par l'idée de les mettre sur le marché national ou international. Mais Will a bien sûr tout de suite vu le potentiel de tout ça. Le Dr. Kellogg a dit non car il pensait que cela endommagerait sa réputation s'il devenait trop associé à une entreprise commerciale. Brian C. Wilson, historien

1906 et la révolution des céréales au petit-déjeuner

En 1906, Will Keith Kellogg fonde la Battle Creek Toasted Corn Flake Company sans l’accord de son frère. Génie du marketing et visionnaire, c’est lui qui fera des Corn Flakes une révolution mondiale du petit-déjeuner.

Pour améliorer le goût de la recette initiale, Will Keith Kellogg ajoute du sucre et en fait un délicieux repas tout prêt. Il investit massivement dans la publicité et promeut ses céréales comme “bonnes pour la santé”.

Non seulement c’était très pratique, mais le mode de cuisson rendait la durée de vie du produit très longue. Ça restait frais dans sa boîte pendant longtemps. Donc, pour les mères de famille, qui devenaient de plus en plus occupées par le changement de l’économie, c’était une réelle aubaine. Il y a eu, à ce moment-là, une transformation générale vers des petits-déjeuners de plus en plus légers. C’est-à-dire avec moins de viandes, plus de graines et de jus, des choses comme ça. Et cette révolution des céréales intervient précisément à cette période. Ça a décollé d’un coup pour devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars. Brian C. Wilson, historien

Toute leur vie, les deux frères Kellogg sont restés irréconciliables, déchirés par le succès mondial de leurs Corn Flakes.