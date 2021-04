À l'origine de l'arobase, un signe médiéval ?

On en trouve les premières traces au Moyen Âge, il a des origines arabes et s’est construit à travers l’histoire commerciale de l’Europe. Mais il doit sa renommée internationale à un pur hasard... Voici l’histoire multiple de l’arobase, ce petit symbole qui a conquis le monde.

En 1971, Ray Tomlinson un ingénieur américain, travaille sur l’ancêtre d’internet et envoie le premier courrier électronique. Pour séparer le nom de l’adresse il cherche un symbole qui n'existe dans aucun nom, un symbole peu utilisé, un symbole identifiable facilement. Il choisit @, at en anglais, qui peut être traduit par chez. Mais pourquoi ce symbole existait-il sur un clavier alors que presque personne ne l'utilisait ?

D'après le paléographe Marc Smith de l'École des chartes, c’est dans les écritures commerciales italiennes et espagnoles de la fin du XVe - début du XVIe que se trouve une partie de la réponse :

On trouve un signe qui est déjà notre arobase ou des formes approchantes. Ça sert en particulier pour des dates, en italien "a di…" donc le jour puis la date. On trouve ça dans des correspondances commerciales, des comptabilités, etc. Et puis toujours dans le domaine comptable on trouve “ad” utilisé également pour indiquer des taux d’intérêts : un prêt à … tel taux. Dans ces contextes-là, c’est tout à fait fréquent. Marc Smith, paléographe