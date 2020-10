À l'origine de l'esthétisation du regard

“Plein feux sur les yeux”, “on mise tout sur le regard”. Masqué, privés de notre bouche, on s’exprime davantage avec les yeux, ces “miroirs de l’âme” à la manière des cils pattes d’araignées de Twiggy ou des yeux charbonneux d’Anna Karina.

“Dans le regard on voit deux choses, on voit le degré d’intelligence et on voit aussi le côté affectif “, analyse Martine Tardy, morphopsychologue et autrice d'un livre sur le maquillage.

Depuis l'Égypte antique

Le maquillage accompagne le regard, siège de nos expressions, depuis toujours. Nos pratiques de beauté, telles qu’on les connaît, remontent à l’Égypte antique. La trousse de maquillage de Cléopâtre n’était pas si éloignée de la notre : khôl, fard blanc, fard à joues, crayon à sourcils, baume à lèvres.

Les Égyptiens, hommes comme femmes, se maquillent d’abord pour leur santé. Leur climat, aride et sablonneux, attaque leur peau et leurs yeux et le khôl, fard noir gras, agit comme une membrane de protection pour les yeux.

Mettre du khôl devient aussi un geste esthétique, son nom original, “Mesdemet” signifie : “Qui rend les yeux parlants”. Le khôl est appliqué à l’horizontal du coin de l’œil vers l’oreille. Une forme qui mime les yeux du chat, animal sacré pour les Égyptiens.

Mais cette vision du maquillage entre art et soin ne traverse pas la Méditerranée.

Les Grecs utilisent aussi la cosmétique mais surtout dans un but médicinale. Les hommes ne se maquillent plus, ils se dessinent seulement un mono-sourcil. Les femmes, elles, vont être jugées selon leur maquillage : celles qui en mettent sont des courtisanes ou des célibataires qui veulent attirer le regard.

“La femme a très longtemps été considérée comme un objet, il faut que ce soit un bel objet. Donc au dessus du naturel on ajoute de l’apparence. C’est dicté par la société", développe Martine Tardy.

Les hommes suivent la mode

Les pratiques du maquillage au Moyen Âge sont méconnues. Mais à partir de la Renaissance les hommes se maquillent à nouveau. Ils le font pour asseoir leur position.

Dans les milieux nobles, les hommes et les femmes se fardent à outrance. On délaisse le soin des lèvres pour ne pas attirer le regard sur les dents gâtées par le sucre.

On mise tout sur les yeux. Des mouches sont dessinées près des yeux pour attirer le regard.

“Il y a eu plein d’hommes qui se sont maquillés du temps de la royauté mais disons que c‘était un phénomène d’époque. Si vous prenez le maquillage depuis le temps du Moyen Âge ou autre, après ce sont surtout les femmes qui 's’arrange'. Aujourd’hui, effectivement, le maquillage pour homme revient à la mode mais il y a une centaine d’années les hommes ne se maquillaient pas”, raconte Martine Tardy.

Avec la Révolution on voit disparaître la noblesse maquillée. Le maquillage redevient 100% féminin. Mais là encore, les femmes très maquillées sont vues comme des prostituées.

Pourtant, certains esthètes comparent le maquillage à de l’art : “Ce cadre noir rend le regard plus profond et plus singulier, sonne à l’œil une apparence plus décidée de fenêtre ouverte sur l’infini.” Charles Baudelaire.

Un symbole de liberté

Il faut attendre un siècle avant que des femmes défendent le maquillage comme une liberté.

Au même moment, les produits nocifs, mercure, arsenic, sont retirés des compositions, ce qui fait bondir la vente de maquillage. Les stars de l’époque sont le mascara et l’eye-liner, jumeau du khôl de Cléopâtre.

Le cinéma muet contribue aussi à ce succès. Se maquiller permet d’accentuer les expressions du visage.

“Je pense que c’est une façon d’améliorer l’ordinaire. Comme c’est une beauté artificielle, c’est comme devant un tableau, l’homme qui est en face s’arrête une seconde pour observer et pour regarder", dépeint Martine Tardy.

En Inde ou au Moyen-Orient le khôl est traditionnellement utilisé pour chasser les mauvais esprits.

Depuis la pandémie, les ventes de rouges à lèvres ont chuté de 58% alors qu’en avril les produits pour les yeux ont fait un bond de 116%.

“Le maquillage c’est la politesse. La politesse c’est quelque chose qui domine tous les arts qui ont comme matière la personne humaine. Ça rejoint le vêtement bien sûr, le vêtement étant le maquillage du corps", estimait Françoise Giroud, journaliste au micro de l'ORTF en 1965.