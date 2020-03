À l'origine de l'image d'Épinal

Bien avant les images Panini, les Français collectionnaient des images de Napoléon, des icônes de métiers d’antan et des illustrations de contes. Voici comment une petite fabrique a révolutionné l’industrie de l’image.

Jusqu’au XVIIIe siècle, les icônes de saints sont les seules images populaires qui circulent dans le royaume. Beaucoup de ces images sont fabriquées dans les Vosges, région forestière. De nombreux ateliers, y sont installés, notamment à Épinal. Ils y fabriquent des cartes à jouer, des papiers peints, des cadrans d’horloge.

Parmi ces artisans, Jean-Charles Pellerin, un entrepreneur ambitieux. En 1796, il crée l’imagerie Pellerin à partir de la petite fabrique de son père. Mais avec la Révolution et l’anticléricalisme ambiant, les images religieuses ne sont plus à la mode.

Jean-Charles Pellerin a alors une idée de génie, il commence à dessiner Napoléon et la famille impériale. L’imagerie Pellerin utilise la gravure sur bois puis les images sont colorées grâce à des pochoirs.

Jennifer Heim, du musée de l'image d'Épinal : "Le véritable tournant s’opère vers 1800, lorsque Jean-Charles Pellerin obtient son brevet d’imprimeur. Il se dote de quatre presses à imprimer et s’entoure de dessinateurs-graveurs, qu’il va embaucher dans son entreprise. Pellerin se retrouve presque seul sur la scène de l’imagerie populaire en France. Les autres centres imagiers, dont les créations marchaient très bien au XVIIe et XVIIIe siècle ont périclité sous les coups de la Révolution."

De la propagande napoléonienne à la IIIe République

Les images d'Épinal se diffusent sur tout le territoire grâce aux colporteurs. Jusqu’aux années 1850, Pellerin et ses héritiers servent la propagande napoléonienne. Mais le triomphe de ces images est dû aussi à leur style simple et efficace : des couleurs primaires vives, des traits fins, des personnages toujours montrés de trois-quarts, une action tout de suite lisible.

La gravure sur pierre s’impose dans les années 1850, ce qui permet de produire plus et à moindre coût. Dans ces années, l’imagerie d'Épinal s’intéresse à un public jusque-là ignoré.

Jennifer Heim : "On va aussi trouver l’édition de productions plus divertissantes, comme de nombreuses planches à découper, des théâtres à découper et à monter, des théâtres d’ombres, des constructions de bâtiments et d’engins. Le public devient un public à part entière."

La fabrique illustre des contes, des fables, des récits simples, sur un ton moraliste. Les images font la promotion du roman national de la IIIe République en valorisant le patrimoine et une vision traditionnelle de la France. Elles font l’apologie de l’armée française, à une époque d’expansion coloniale et de rivalités européennes. Certaines estampes sont diffusées jusqu’à 500 000 exemplaires. Mais contrairement aux idées reçues, ces images ne sont que très peu utilisées à l’école.

Jennifer Heim : "Pendant très longtemps, l’école a boudé l’image, parce qu'elle était considérée comme un divertissement, quelque chose qui pouvait détourner l’attention du jeune écolier."

Les entreprises spinaliennes voient leur activité décliner au XXe siècle, supplantées par les photographies et dessins de presse, et par la concurrence de nouveaux médias comme la radio et la télévision.