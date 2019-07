A Pétra, derrière les rochers, une histoire d’eau

Le site de Pétra est mondialement connu et reconnu. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, le lieu a été notamment popularisé en 1989 par le film Indiana Jones et la Dernière Croisade. On y voit notamment Harrison Ford et Sean Connery devisant à cheval devant un tombeau dont la façade est l’une des plus imposantes de Pétra : Al Khazneh. "Le Trésor" est l'un des points forts des visites touristiques qui se comptent par dizaines de milliers.

Mais le site est également au cœur de l'attention des archéologues du monde entier qui continuent d'explorer aujourd'hui le site redécouvert en 1812 par le Suisse Jean-Louis Burckhardt.

• Crédits : THOMAS COEX - AFP

La capitale des Nabatéens

Au fil des décennies, Pétra a livré ses secrets. Mais les archéologues restent sur leur faim. Il reste encore beaucoup à apprendre du peuple qui a occupé la cité au plus tard à partir du IVe siècle avant J.-C et jusqu'au IIe de notre ère. Précisément en 106, date de l'annexion romaine de la ville qui se voit déclassée.

Il existe une "faiblesse documentaire" explique Laurent Tholbecq, passionné et passionnant responsable de la mission archéologique française à Pétra. "C'est le fruit du hasard. On a peu d'écrits. Et parmi ce dont on dispose, ce sont surtout des inscriptions, des signatures."

Pas assez pour comprendre finement la structure et le fonctionnement de la société nabatéenne à Pétra. "Quelles étaient les ressources de l’Etat, comment un roi se finançait ?"

Dans les grandes lignes, les spécialistes sont plutôt d'accord pour dire que les Nabatéens sont des caravaniers nomades venus d'Arabie. Ils se sédentarisent progressivement à Pétra comme en témoignent les traces d'habitations sous tente puis en dur.

Pétra est un lieu de passage parfaitement situé au croisement de deux routes commerciales. L’une relie la mer Rouge à Damas et l’autre le golfe arabo-persique au port de Gaza. La ville est un haut lieu du commerce de l'encens et prospère pendant plusieurs siècles grâce une relative quiétude régionale. La paix est propice au commerce.

A leur apogée, les Nabatéens comptent parmi les plus riches tribus arabes et contrôlent un vaste territoire englobant la Jordanie, le sud de la Syrie et la partie nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite.

• Crédits : MENAHEM KAHANA - AFP

A Pétra, la richesse d'une partie de la population nabatéenne se retrouve affichée ostensiblement sur les à-pics rocheux sous la forme de façades immenses, pouvant atteindre les 50 mètres de hauteur et 40 mètres de largeur, creusées dans la roche de grès. Tombeaux, temples… les plus grands sont vus de la ville. Certains n'hésitent pas à faire creuser non pas une mais les quatre faces d'immenses blocs de pierres. Une entreprise très coûteuse.

Pétra compte environ 3 000 monuments rupestres, parmi lesquels on retrouve plus de 600 tombeaux. Mais la monumentalité des grands tombeaux a pris le pas sur le reste des vestiges nabatéens de Pétra. "Forcément, lorsque vous avez une architecture parfaitement conservée, cela occulte tout le reste, reconnaît Laïla Nehmé, spécialiste de la civilisation nabatéenne. Heureusement, depuis le développement des fouilles archéologiques à Pétra à la fin des années 1920, on s'intéresse à ce qui n'est pas ostentatoire."

• Crédits : Thibaud Fournet / MAFP / CNRS

Une ingénieuse gestion de l'eau

De prime abord, Pétra n'a rien d'un site accueillant. Caché au milieu des montagnes dans un environnement assez hostile, la cité offre quand même un avantage important pour l'époque : "Pétra est un site qui est dans une cuvette, dans un amphithéâtre naturel qui est naturellement protégé. Quiconque aurait voulu attaquer Pétra aurait dû d'abord traverser les montagnes", précise Laïla Nehmé.

Cette cuvette facilite également la récupération d'une grande partie de l'eau de pluie. Même si les précipitations sont rares, elles se concentrent sur une période allant de novembre à avril et peuvent être violentes. La roche peu perméable et le ruissellement permettent justement, par un ingénieux système, de capter et stocker l'eau de pluie. Cette dernière est récupérée grâce à un système de canalisations creusées dans la roche qui alimentent des centaines de citernes et bassins.

Les wadis environnants couvrent également une grande partie des besoins de Pétra en eau. Là encore grâce à d'ingénieux systèmes qui permettent d'acheminer l'eau, malgré la topographie, et de la stocker. Au fil de leurs recherches, les archéologues ont retrouvé des traces de cette ingénierie qui a permis à Pétra de cultiver en plein désert des céréales, des fruits, et même du coton, dont la présence dans cette région étonne car elle nécessite beaucoup d'eau.

• Crédits : AFP

Grâce à la maîtrise de la ressource, les Nabatéens se permettent même de construire sur place d'immenses bassins et des fontaines, en plein désert ! Des bains datant du premier siècle de notre ère et inspirés des thermes romains ont également été retrouvés par des archéologues.

Avant l'influence romaine, Pétra a bénéficié du savoir-faire d'ouvriers, d'artisans et de riches habitants d'Alexandrie fuyant justement les troupes romaines. Cet apport se retrouve surtout dans l'architecture des bâtiments.

Mais Pétra n'échappe pas à la domination romaine. Annexée en l'an 106, la ville perd son titre de capital et devient "une ville quelconque", selon l'archéologue Laurent Tholbecq. La ville a ensuite progressivement été abandonnée, notamment après plusieurs séismes. Jusqu'à la redécouverte du site en août 1812, par un jeune Suisse de 28 ans, seuls les bédouins occupaient les lieux.