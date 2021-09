Afghanistan : 5 émissions pour comprendre

Sélection | Un mois après la chute de Kaboul, et en ce mois de septembre qui marque le 20e anniversaire de la mort du commandant Massoud, cette sélection d'émissions propose, en marge de l'actualité brûlante, plusieurs regards dans le rétroviseur de l'histoire afghane, au cœur des enjeux de notre présent.

"Les Talibans ont gagné” : tels ont été les mots d’Ashraf Ghani, l’ex président afghan qui a fui le pays le 15 août dernier. La chute de Kaboul et la reprise éclair du pays par les fondamentalistes a créé une onde de choc dans le monde entier. La débâcle pour les Etats-Unis et l’OTAN, le départ de dizaines de milliers de civils et de militaires du monde entier, en particulier américains, la terreur et l'exil pour de nombreux Afghans font la une de l'actualité internationale depuis presque un mois. Assiste-t-on à un grand tournant de l’Histoire, ou à l'aboutissement logique d’une guerre civile longue de quarante ans ? Les experts sont venus nombreux sur notre antenne débattre de ces questions géopolitiques, et le 6 septembre, France Culture a bouleversé ses programmes pour diffuser une soirée exceptionnelle consacrée à la situation des réfugiés afghans, en direct de l’Espace Cardin, une programmation conçue avec le réalisateur et écrivain Atiq Rahimi.

Mais ce 9 septembre 2021 marque également le 20e anniversaire de l'assassinat du commandant Massoud, icône de la résistance contre les talibans, victime d'un attentat-suicide orchestré par deux hommes à la solde de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Vingt ans après, il semble qu'une séquence historique s'achève. Afin de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité brûlante, mais surtout pour la replacer dans le temps long de l'histoire de ce pays, nous vous proposons d'écouter une sélection d'émissions. De sa conquête par Alexandre le Grand à son invasion par l'Union soviétique en 1979, en passant par la destruction de son patrimoine pré-islamique dans la vallée de Bâmiyân, l'histoire de l'Afghanistan fournit des clés de compréhension de toute l'Asie centrale, mais bien plus largement, comme le dit Xavier Mauduit, producteur du Cours de l'histoire, elle contribue à "expliquer notre monde". Bonnes écoutes 🎧

La scène afghane face à l'exil

Depuis le 15 août dernier, artistes et intellectuels sont devenus une cible. Certains d'entre eux ont même été assassinés, comme en témoignent certaines vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Le 4 septembre dernier, Tous en scène a tourné ses micros vers ces artistes qui ne peuvent plus jouer, menacés à Kaboul et dans les provinces de l'Afghanistan par le retour au pouvoir des Talibans. En prise directe avec cette violente actualité, ou concernés par l'imminence d'un exil vers la France, quatre artistes afghans témoignent. (Tous en scène, 59 min)

Avant l'Afghanistan, la Bactriane

Conquise par Alexandre le Grand, convoitée par les plus grands empires d'Asie, la Bactriane - l'actuel territoire afghan - fut dans l'Antiquité un carrefour religieux, civilisationnel et culturel unique entre l’Orient et l’Occident. Sa position stratégique sur la Route de la soie en fit un point de rencontre entre les mondes grec, romain, indien et chinois. Alors que les talibans, qui ont déjà détruit il y a vingt ans de nombreux trésors de l’histoire pré-islamique de l'Afghanistan, leur retour au pouvoir fait resurgir le spectre d'un nouveau désastre patrimonial. Alors que le sort de ce patrimoine millénaire, appartenant à l'humanité toute entière est en jeu, retour sur le passé antique de ce pays. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

2002-2017, retour sur la destruction des Bouddhas de Bâmiyân

L’année 2002 avait vu tomber les Bouddhas géants de Bâmiyân, ces statues monumentales creusées à même la roche et trônant à 200 kilomètres de Kaboul depuis des millénaires. En 2017 à l’occasion du quinzième anniversaire de la destruction des Bouddhas, Sonia Kronlund, productrice de l’émission Les Pieds sur terre, est invitée à se rendre en Afghanistan, une expérience dont elle a tiré un journal sonore. Au cours de son voyage dans la vallée de Bâmiyân, elle rencontre un des fondateurs du mouvement taliban et un briseur d'idoles célèbre, qui a été contraint de détruire les bouddhas. Sur place, elle rencontre également les habitants de la ville, parmi lesquels Saïd, témoin de la scène de destruction. (Les Pieds sur terre, 3 x 28 min)

Quand Svetlana Alexievitch racontait la guerre en Afghanistan

Le 27 avril 1978, la jeune république d'Afghanistan est secouée par un sanglant coup d'État. Un gouvernement socialiste et pro-soviétique s'empare du pouvoir et met en place une politique radicale. Interdiction de la religion, élimination des opposants politiques... Des mesures qui attisent la colère d'une partie de la population : la contestation gronde. En décembre 1979, l'Union soviétique envoie ses troupes pour maintenir l'ordre dans le pays et soutenir le pouvoir en place. Les résistants afghans s'organisent et prennent les armes. Ils prennent le nom de moudjahidines, qui signifie les "combattants de la foi". Pendant une décennie, le conflit s'enlise et l'Afghanistan devient le théâtre de la guerre froide. Dans cet entretien enregistré en 2005, la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch revenait sur cette guerre dont elle a fait la matière de son livre Les Cercueils de zinc paru en 1990. (A voix nue, 23 min)

