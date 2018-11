Afrique du Sud, des histoires à réconcilier

La Fabrique de l’Histoire, co-animée par Victor Macé de Lépinay et Emmanuel Laurentin propose une semaine spéciale Afrique du Sud, réalisée grâce au soutien du pôle Idées et savoirs de l’Institut Français et de l’IFAS Recherche, du lundi 12 au jeudi 15 novembre de 9h05 à 10h.

PROGRAMME DU 12 AU 15 NOVEMBRE

| LUNDI 12 NOVEMBRE

Replacer l’histoire de l’Afrique du sud dans l’histoire du continent africain

Un grand entretien avec François-Xavier FAUVELLE, historien et archéologue, directeur de recherches au CNRS (laboratoire TRACES, Toulouse), spécialiste de l'Afrique, auteur notamment de Le rhinocéros d’or (Alma, 2013) et de A la recherche du sauvage idéal (Seuil, 2017)

| MARDI 13 NOVEMBRE

Le Monument aux Voortrekkers ou la fabrique de l’histoire nationale afrikaner

Visite du monument avec Liesel SMITH, guide conférencière au Voortrekker Monument et Cynthia KROOS, historienne, professeur associée à l’Université de Witwatersrand (Johannesbourg). Enregistré à Pretoria.

| MERCREDI 14 NOVEMBRE

1948-1991 : La France et l’apartheid

Entretiens avec Anna KONIECZNA, historienne, chargée de recherches à Monash South Africa University , spécialiste des relations entre la France et l’Afrique du Sud pour la période 1958-1974 (entretien enregistré en Afrique du Sud) puis avec Georges LORY, conseiller culturel à l’ambassade de France à Pretoria de 1990 à 1994.

| JEUDI 15 NOVEMBRE

Ecouter le procès de Rivonia : un passé à découvrir, une histoire à écrire

Un documentaire de Victor Macé de Lépinay et Anne Fleury enregistré en Afrique du Sud

Le procès de Rivonia s’est tenu à Pretoria entre novembre 1963 et juin 1964. Nelson Mandela et sept de ses camarades de l’ANC y furent condamnés à la prison à perpétuité.

La redécouverte, la numérisation et la restauration des enregistrements sonores de ces sept mois d’audience constitue pour l’Afrique du Sud et les Sud-africains un évènement historique.

Alors que l’on peut encore voir sur les écrans le documentaire que Nicolas Champeaux et Gilles Porte ont consacré à ce procès, dans lequel la parole est donnée aux témoins, La Fabrique de l’Histoire se penche sur ces archives avec le regard des historiens…

A l’occasion d’un colloque organisé à Johannesburg par l’IFAS Recherche, Victor Macé de Lépinay est allé interroger celles et ceux qui ont permis l’exhumation de ces archives, et qui se sont, les premiers, plongés dedans : ingénieurs, archivistes, et historiens…

Comment se procès a-t-il été enregistré ? Par qui ? Dans quelles conditions ?

Comment un ingénieur français s’est-il retrouvé chargé de numériser, à l’INA, ces 256 heures d’archives ?

Que faire ensuite avec cette masse de documentation ? Comment l’inventorier ? La restaurer ?

Comment la société sud-africaine perçoit-elle aujourd’hui ce moment clé de son histoire ?

Quelles pistes de recherches ces archives ouvrent-elles pour les historiens ?

Avec : Razia Saleh (Nelson Mandela Foundation), Sarah Bruchausen (Wits History Workshop), Agnès Magnien (INA), Noor Nieftagodien (Wits History Workshop), Henri Chamoux (LARHRA / CNRS), Quentin Geffroy (INA), Gerrit Wagener (NARSSA, archives nationales d’Afrique du Sud) Nkwenkwezi Languza (NARSSA),…

ET AUSSI…

Cinéma - Le procès contre Mandela et les autres : le récit de la résistance

Réalisé par Nicolas Champeaux et Gilles Porte

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964, tribune contre l’apartheid. Plongée au coeur de l'audience.

Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès en tribune contre l’apartheid. Les archives sonores des audiences, récemment exhumées, permettent de revivre au plus près ce bras de fer.

Retrouvez la rencontre avec Nicolas Champeaux et Gilles Porte sur France Culture Conférences

