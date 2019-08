Dans ce troisième volet de la série "A voix nue" qui reprend des entretiens datant de 1954 avec l'aventurière Alexandra David-Néel, elle y aborde la condition des femmes au Tibet, "le mot femme se dit en langue tibétaine naissance inférieure ou née inférieure", explique-t-elle d'entrée de jeu. Dans leurs vie futures, les Tibétaines espèrent ne plus être des femmes et "obtenir un corps masculin", raconte-elle. L'aventurière ethnologue détaille alors les différents types d'unions que l'on trouve au Tibet : mariages, unions libres, polyandrie et polygamie.

Écouter Écouter "A voix nue" 3/5 avec Alexandra David-Néel : "Le mot femme se dit en langue tibétaine "naissance inférieure" ou "née inférieure" ". Une diffusion du 30/11/1994. 26 min "A voix nue" 3/5 avec Alexandra David-Néel : "Le mot femme se dit en langue tibétaine "naissance inférieure" ou "née inférieure" ". Une diffusion du 30/11/1994.

Nous ne devons pas nous laissez tromper par cette profession d'humilité. A tous les degrés de l'échelle sociale et de la civilisation propre aux différents groupes de la population, les femmes tibétaines occupent une place importante dans la famille et dans les relations sociales et elles maintiennent une large part d'autonomie. [...] C'est la large mesure d'indépendance économique dont elles jouissent qui relève la femme tibétaine de l'infériorité de son sexe et qui leur assure une sorte d'égalité avec les hommes dans la vie sociale. Comme dans tous les pays du monde, la pierre de touche révélant le degré de liberté ou d'asservissement des femmes, est leur condition dans le mariage.