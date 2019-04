Anne Mathieu : "Le silence en France sur la guerre d'Espagne reste une douleur extrême"

Il y a tout juste quatre-vingts ans, la Guerre civile s'achevait en Espagne. La date également de la prise du pouvoir par le général Franco et le temps de l'exil forcé pour de nombreux républicains espagnols. Ceux qui ont trouvé refuge en France ont été accueillis dans des camps, dans des conditions particulièrement pénibles. Dans une tribune publiée par Le Monde, trois universitaires appellent aujourd'hui l'Espagne et la France à s'excuser, et à reconnaître leur part de responsabilité dans le traitement infligé aux Républicains pendant des dizaines d'années. Marie-Pierre Vérot a joint Anne Mathieu, l'une des co-signataires. Elle est maîtresse de conférence en littérature et journalisme à l'Université de Lorraine et elle demande que soit mis fin au déni de reconnaissance des victimes.

Qu'attendez-vous de la France par le biais de votre tribune dans Le Monde ?

Il serait souhaitable qu'aujourd'hui, enfin, la France puisse se confronter à son Histoire espagnole. On ne parle pas beaucoup de la guerre d'Espagne chez nous, probablement pour diverses raisons que nous avons établies dans cette tribune libre. D'abord, la France signe un accord de non intervention au moment du déclenchement de cette guerre. Elle ne respecte pas alors l'accord commercial qui la liait à l'Espagne en cas de problèmes dans ce pays et elle laisse les Républicains espagnols se débrouiller quasi seuls, même s'il y aura des accommodements. Cela sera bien entendu décisif pour ce conflit.

On ne parle pas non plus beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire, des camps d'internement érigés dans le sud est de la France au moment de la Retirada, l'exode massif des Républicains suite à la chute de Barcelone en janvier 1939. Cela fait déjà beaucoup.

Un film passe actuellement au cinéma, produit par Pedro Almodovar et c'est pour cela malheureusement qu'on en a parlé médiatiquement : "Le silence des autres". C'est le silence des autres en Espagne dont il est question dans ce documentaire. Il existe en effet en Espagne une chape de plomb énorme concernant toutes ces questions. Mais en France, il y a aussi un silence. Quand on voit que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est venu en février et qu'il n'y avait pas un représentant national présent et que l'on en parle pas, cela pose question.

Vous évoquez avec l'historienne Geneviève Dreyfus-Armand et l'hispaniste Odette Martinez-Maler la "tache honteuse portée par la France depuis 1939".

Les conditions dans les camps étaient tellement terribles que les Espagnols républicains n'ont pas eu énormément de choix pour s'en sortir. Certains ont réussi à fuir, mais ils ont été peu nombreux. Ils ont donc été enrôlés dans les compagnies de travailleurs étrangers et ils ont contribué à construire un certain nombre de choses en France. Certains ont "choisi" de s'engager dans la Légion étrangère, choisir avec tous les guillemets que cela peut comporter. Il y a tout cela.

Mais nous expliquons aussi qu'il a fallu attendre extrêmement récemment pour que on reconnaisse le rôle des Espagnols dans la Résistance française. Ce n'est pas seulement un problème concernant les Espagnols mais ils furent extrêmement présents dans la Résistance. Et il y a cette affaire de Paris : on a attendu 2004 pour que Paris reconnaisse que la ville avait été libérée par des Espagnols faisant partie de "La Nueve", division du général Leclerc.

Comme Geneviève Dreyfus-Armand et Odette Martinez-Maler l'avaient écrit dans L'Espagne passion française, nous avons une Histoire en commun très forte. Et pour que l'Espagne se relève de ses blessures, la France doit aussi faire des pas. Tant que la France n'aura pas réalisé de manifestation officielle pour dire que la façon dont l'état français s'est comporté est inadmissible, intolérable, il sera beaucoup plus difficile pour les Espagnols qui le souhaitent de regarder leur Histoire.

Une manifestation officielle d'excuses ?

Oui, si la France se revendique des Lumières et des droits de l'Homme, qu'elle le prouve par des manifestations officielles d'excuses. Il est quand même complètement fou qu'il n'y pas eu de manifestation qui aurait pu se faire par exemple en corrélation avec celle de Pedro Sanchez. Sur les tombes de Manuel Azana et d'Antonio Machado. Il y a une responsabilité vis-à-vis de l'Histoire et notre pays est toujours très enclin à donner des leçons un peu partout, très enclin à regarder notre Histoire, mais quand il y a une motivation politique ou politicienne derrière, mais quand il y en a nettement moins, on se tait et on reste avec cette tache qui demeure très importante.

Aujourd'hui, lorsque l'on parle encore avec des fils et petits-fils de Républicains espagnols, donc des Français nés ici, cela reste une douleur extrême. En 2014, lors d'un débat au musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, j'en ai vu qui pleuraient encore. Comment tolérer encore cette souffrance aujourd'hui, transmise en héritage parce qu'ils ont été traités comme des moins que rien ! Du début jusqu’à la fin.

Comment expliquez-vous ce long silence de la France ?

Cela dépasse cette tribune et cela engage ma parole. Le fait est, selon moi, qu'après la guerre il a fallu offrir une image d'une France qui s'était libérée par elle-même, avec pour aller très rapidement une alliance entre les gaullistes et les communistes. Les étrangers ne pouvaient que difficilement figurer dans cette France et les Espagnols en ont été victimes avec d'autres comme ceux de l'Affiche rouge et Missak Manouchian.

La France a aussi du mal à regarder ce qu'elle a fait : des camps où ces Républicains espagnols étaient parqués comme des animaux ! Mais il serait peut-être temps.

Et pourquoi cette tribune aujourd'hui et pas avant ?

Pour ma part, j'avais déjà fait quelques textes il y a une dizaine d'années voire plus, mais ni de cette ampleur ni de cette teneur. Rien n'a changé pratiquement depuis. Mais il y a eu la venue de Pedro Sanchez et le peu d'échos que cela a suscité, c'est un euphémisme. Nous nous sommes donc concertées toutes les trois pour essayer de faire quelque chose car il y en a assez de ce poids du silence aussi en France.

