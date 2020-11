Assassin's Creed Valhallah, dernier né de la "vikingmania"

Armé d’une hache et d’un bouclier, la neige crisse sous les pas d’Eivor. Le guerrier se faufile dans le froid, discrètement, pour libérer son équipage retenu prisonnier, indispensable à la manœuvre de son drakkar et pour retourner retrouver le clan du Grand Corbeau.

Après avoir successivement proposé aux joueurs de découvrir l’Egypte puis la Grèce antique, la saga vidéoludique Assassin’s Creed s’attaque à une autre grande période de l'Histoire : l'ère des vikings. “Il y avait une vraie demande de la part des joueurs et le studio Ubisoft de Montréal était enchanté par ce projet, justifie Thierry Noël, historien et Inspirational content advisor pour le studio Ubisoft, le développeur du jeu. Fondamentalement, ce qui plaît chez le viking, c'est l'aventurier, le découvreur. Derrière les pillages, on sait que c'est une société d'explorateurs, de commerçants, et de gens qui ont été partout dans le monde… On essaye de représenter ces sociétés là dans toute leur complexité et de ne pas se limiter aux simples brutes vikings. [...] En fait, le viking n'a jamais vraiment disparu. On le voit revenir au gré des époques, au gré des périodes, avec des réinterprétations très diverses, voire parfois contradictoires sur les personnages.”

La mode des vikings serait donc - comme bien des modes - cyclique, et c'est maintenant au tour des jeux vidéo de s’emparer de cette figure du Moyen Âge et d’en proposer sa version actualisée. Connue pour ses représentations très inspirées de la réalité et sa capacité à inscrire ses différents opus dans un contexte historique, la saga Assassin’s Creed, véritable blockbuster du monde vidéoludique, se veut la dernière itération de cette réinterprétation du viking et de sa mythologie. Si avant elle, la saga vidéoludique God of War proposait déjà d’incarner un dieu nordique, c’est surtout le succès de la série “Vikings”, diffusée depuis 2013 par la chaîne History, qui est à l'origine d'une mode moderne du mythe du viking dont le succès ne se dément pas.

“La série viking n’a rien inventé, tranche à ce sujet Pierre Bauduin, historien médiéviste spécialisé dans l'étude des mondes normands. Elle reprend des traditions qu'on retrouve dans la littérature scandinave. Il y a plusieurs types de sagas : les sagas des rois, les sagas des familles, etc. Et puis vous avez des sagas imaginaires, au XIVème voire XVème siècle, qui sont totalement de la fiction. Finalement les séries ont fait un peu la même chose que ces sagas : elles réinventent. A partir du moment où on est bien conscient que c'est la fiction, on n’est plus dans le domaine de l'histoire mais dans celui de la création !”

Les Vikings comme construction d’un récit national

Il faut dire que sur le plan historique, les sources de la période viking sont malheureusement peu nombreuses : à l’exception des inscriptions runiques, les premières sources écrites datent du XIIe siècle et sont donc antérieures à l’ère des vikings. Elles sont le fait des fameuses sagas, ce genre littéraire islandais qui mélange allégrement fiction et réalité, ou bien celui des chroniqueurs de l’époque décrivant les pillages de ces barbares venus du nord, “qui transmettent les récits d’invasion sous le mode d'une amplification tellement dramatique que cela installe une histoire mythifiée”, juge Jean-Marie Levesque, conservateur du Musée de Normandie, à Caen. Mais plus encore que les chroniqueurs de l’époque, ce sont les nations scandinaves elles-mêmes qui, les premières, installent le mythe du viking :

Cette transmission est liée à l'histoire des nations scandinaves, notamment à partir de la période moderne, autour des XVIème et, XVIIème siècles. L'installation des monarchies scandinaves dans le concert des nations européen les conduit à se doter d'une Histoire qui soit à égalité avec celle de l'Histoire romaine ou de l'Histoire grecque, sur laquelle la plupart des nations se fondent. Elles travaillent la valorisation du patrimoine national et des dynasties scandinaves, suédoises, norvégiennes ou encore danoises. Les pays scandinaves puisent, à la fois dans la mythologie et dans l'histoire des dynasties du Moyen Âge, des personnages, des situations, des mises en scène, pour installer une notoriété équivalente, pour eux, à celle des grands moments de l'Histoire grecque, romaine et européenne.

La première mode viking : le nationalisme romantique

Il faut néanmoins attendre le XIXème siècle pour que s’installe la première “mode” des vikings. Ces derniers acquièrent peu à peu une réputation universelle, qui se construit sur le mouvement du nationalisme romantique, précise Pierre Bauduin :

L'image des vikings naît au XIXème siècle, sous l'influence du romantisme, qui va de pair avec la redécouverte des traditions culturelles autres que gréco-romaines, des traditions culturelles celtes ou germaniques. C’est l'image du viking épris de grands espaces, des libertés que lui procurent l'aventure maritime… Il y a d'une part cette influence là et puis également l'influence du réveil des nations qu'on retrouve un peu partout au XIXe siècle, y compris dans les pays scandinaves où le temps des vikings alimente la fierté nationale.

“On est en 1814-1815, juste après les guerres napoléoniennes, surenchérit Jean-Marie Levesque. Les nations scandinaves ont connu au XVIIème et XVIIIème siècle, une période faste. La Suède, pendant la guerre de Trente Ans, dominait le continent européen. Après les guerres napoléoniennes, les pays scandinaves sont ravalés à un rang de puissances de seconde zone et on voit alors émerger cette exaltation pour un passé glorieux…”

La Ligue gothique, notamment, composée de jeunes écrivains danois et suédois, va porter ce mouvement à travers des propositions poétiques, essentiellement littéraires. Le Danois Nicolai Grundtvig propose la toute première traduction du mythe de Beowulf en langue moderne. Les pays scandinaves font ainsi l’inventaire des productions populaires et folkloriques et en proposent des interprétations assez libres.

“Ca va se manifester dans la littérature, dans l'opéra, comme celui de Wagner avec L’Anneau du Nibelung, mais aussi dans les arts appliqués, voire dans l'architecture et l'immobilier, précise Pierre Bauduin. A la fin du XIXème siècle, une des versions de l'art nouveau en Scandinavie, c'est ce qu'on appelle le “Drake style”, c'est-à-dire le style dragon, qui reprend des motifs décoratifs de l'art viking pour les adapter à l'architecture, puis à tous types d'objets, y compris du quotidien… Comme quoi les modes inspirées par les vikings n’ont rien de nouveau”.

C’est surtout à ce moment là que le concept du viking se popularise en Europe et au-delà. Le mot “viking” passe d’ailleurs peu à peu dans le vocabulaire courant alors qu’il était quasi-inexistant jusqu’ici, les chroniqueurs du haut Moyen Âge lui préférant le terme de “Normands” (parce que venant du nord) ou de Danois pour désigner les envahisseurs scandinaves, détaille Jean-Marie Levesque :

Le fait de retravailler cette question des origines des peuples va donner aux vikings une visibilité et une notoriété d'abord dans les pays scandinaves eux mêmes, qui va très rapidement se diffuser en Europe. A partir du XIXe siècle on commence aussi à faire ce travail qui consiste à donner une typicité, une espèce d'exotisme germanique avec le vocabulaire : ce sont des vikings. On crée, on invente les vikings comme peuple, en leur attribuant un certain nombre de caractéristiques dans l'exaltation de l'esprit d'aventure, de la force physique, d'un goût pour la fatalité et le destin tragique... Tout un imaginaire se développe, avec un retour vers les cultes païens, avec les divinités du Valhalla. On construit comme ça des personnages d'un monde imaginaire fondés sur des références historiques.

Dans la foulée de ce mouvement, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, le travail des archéologues révèle les premières sépultures-bateaux. La découverte, en 1905, du navire d’Oseberg, d’une longueur de 22 mètres, marque les esprits. Ces embarcations norroises achèvent ainsi d’enflammer l’imaginaire et la figure du navire viking, le mal-nommé drakkar, greffe tout un idéal de conquête, de découverte et d’aventure au mythe viking.

Le viking à la mode aryenne

D’abord exalté dans un but de reconstruction nationale, le mythe viking va cependant être récupéré par une idéologie bien plus extrême : le nazisme. “Les nazis imaginaient dans les vikings la quintessence de ce que pouvaient être les traditions germaniques, explique Pierre Bauduin. Il faut savoir par exemple que les nazis se sont intéressés à la tapisserie de Bayeux, parce qu'on était censé retrouver en Normandie, cet esprit germanique.”

L’Ahnenerbe, l’institut de recherche du IIIème Reich, cherche à démontrer, notamment grâce à des fouilles archéologiques, les origines et la supériorité de la race aryenne. Parmi ses nombreuses recherches, elle se penche ainsi sur l’histoire des vikings et envoie en France en 1941, dans l’espoir de récupérer la tapisserie de Bayeux, l’archéologue allemand Herberg Jankuhn. L’opération se soldera par un échec.

“Pour les nazis, le Viking est l'incarnation du guerrier victorieux et de la race pure qui régénère l'Occident décadent, précise Jean-Marie Levesque. C’est le culte de la force, de la race, du guerrier... Ce sont des thématiques d'extrême droite très ancrée dans la revitalisation des mythologies nordiques. Pour les aryens, le viking c'est l'aryen suprême.”

Après la guerre, l’imaginaire viking est récupéré par des mouvements régionalistes ou d’extrême droite, y compris dans les pays scandinaves. “L’image du viking ne doit pas forcément être apparentée à cet extrême, tempère Pierre Bauduin. Finalement les vikings représentent aussi un autre, dans le sens d'un représentant de l'altérité. Il peut être violent et barbare, mais on le découvre comme porteur d'un certain nombre de valeurs ou capable d'échanger avec les autres, c'est un peu le barbare fréquentable.”

Du “barbare fréquentable” à une figure de la modernité

“La dimension idéologique a vraiment été évacuée, juge de son côté Jean-Marie Levesque. Elle peut revenir évidemment, il y a toujours des organisations politiques qui peuvent faire front sur l'idéologie de la race, de la pureté guerrière, qui vont se servir de ce type de représentation. Mais pour moi, cette tendance là qui a été très forte dans les années 50, est maintenant très minoritaire.”

Les Vikings continuent, au fil du XXe siècle, de s’inscrire en filigrane de l’imaginaire collectif, qu’ils soient présents dans les livres de classe ou bien portés à l’écran, notamment à travers le film de Richard Fleischer en 1958, Les Vikings, avec Kirk Douglas et Tony Curtis.

Les raisons du succès de la figure du viking, de l’origine de cette mode qui finit toujours par le remettre à l’honneur, sont complexes, estime Pierre Bauduin :

On les présente volontiers comme des hommes courageux, guerriers, intrépides… des barbares, c'est vrai mais épris de liberté, animés d'un esprit d'aventure et de camaraderie. Un peu comme des symboles jugés en péril dans le monde moderne… Mais ils peuvent aussi être perçus comme des précurseurs d'une forme de mondialisation avant la lettre : ils voyagent partout, mettent en relation des terres qui jusque là ne l'avaient pas été. Il y a toute une question, un peu ambiguë, qui se pose de la relation avec la modernité.

Le viking serait ainsi cette figure moderne, éprise de liberté, d’inconnu, comme on le représente souvent au cinéma ou dans les jeux vidéo mais représenterait à l’inverse “des valeurs parfois remises en cause par la modernité, de solidarité, de camaraderie...”.

Pour le conservateur du Musée de Normandie, le succès des vikings dans les représentations modernes s’inscrit également dans la droite lignée de ce qui a été créé dès le XIXème siècle :

Il y a un parallèle à faire entre la vikingomanie actuelle et la manière dont elle surgit dès le XIXe siècle dans les imaginaires littéraires ou artistiques : c'est la projection dans un monde imaginaire. Les Vikings sont comme les cowboys et les indiens, ou les martiens : tout le monde en a entendu parler et tout le monde a une idée à leur sujet. Il y a un côté ludique, proche de l'esprit d'enfance, qui enflamme l'imaginaire. C'est un univers dans lequel on projette des idéaux de liberté, d'aventure, qui est devenu une mythologie universelle, dans la mesure où il est d'une très grande plasticité.

“Il y a trois dimensions, poursuit Jean-Marie Levesque. Celle de l'imaginaire fantastique, la projection d'un esprit de liberté dont on serait privé aujourd'hui par la civilisation, et enfin cette autre dimension qui est cet intérêt pour la recherche, pour l'archéologie.”

Des représentations de plus en plus réalistes

Les sources écrites étant peu nombreuses, ou bien en partie fictionnelles, c’est en effet grâce à l’archéologie que le mythe du viking est sans cesse réactualisé. “Il y a un véritable intérêt, une popularité, de l'archéologie, et de la curiosité pour les modes de vie du Moyen Âge”, précise Jean-Marie Levesque :

Dans la vinkingomanie d'aujourd'hui, il y a toujours cette dimension de rêve et de l'imaginaire fantastique, et les gens arrivent avec ce bagage. Ils viennent à la rencontre d'une production scientifique parfois ardue, mais qui rencontre un succès public indéniable. Les historiens médiévistes commencent d’ailleurs à travailler beaucoup sur une question qui est le médiévalisme, c'est-à-dire les représentations du Moyen Âge dans les imaginaires contemporains. Et les vikings là dessus, ont un grand succès, comme les chevaliers ou les croisades, toujours liés à l'idée d'un ailleurs plus aventureux.

Pour le conservateur du Musée de Normandie, les associations qui font de la reconstitution historique, où les protagonistes s’imposent de vivre temporairement tels des vikings, sont le parfait exemple du croisement entre l’aspect ludique du mythe et un travail de reconstitution extrêmement rigoureux. Cette volonté de réalisme, d’être au plus proche de ce qu’a pu être le mode de vie des peuples scandinaves au Moyen Âge, se ressent donc de plus en plus dans les dernières fictions en date, la série Vikings en tête, ou encore dans les jeux vidéo, à l’image d’Assassin’s Creed Valhalla.

“Assassin's Creed est un jeu, confirme Thierry Noël, _Inspirational content adviso_r pour Ubisoft. Il faut que ce soit divertissant, il faut qu'il y ait de l'action, de l'émotion. Mais c'est un jeu pour lequel l'authenticité historique a une vraie importance. On a essayé de casser un petit peu cette image quand même très convenue du viking brute et barbare pour découvrir autre chose derrière… Ce qu’était la société, la culture noroise de l'époque. On a d’ailleurs fait au passage le même travail aussi pour les anglo-saxons, dont on sait finalement peu de choses au IXe siècle, en tout cas en dehors d'Angleterre.”

En l’absence de sources précises, les développeurs du jeu se sont appuyés sur des spécialistes. Historiens, archéologues et linguistes leur ont permis de viser l’authenticité historique :

On reconstitue du patrimoine matériel, comme une église de l'époque par exemple, mais aussi immatériel. Il y avait également la question de la langue : on a utilisé un petit peu de vocabulaire anglo-saxon ou norrois pour le jeu. Or, le lexique connu de l'époque est extrêmement limité et lacunaire. Donc, il a fallu faire appel à des linguistes qui soient capables de reconstituer les mots sur une base scientifique.

Assassin’s Creed Valhalla permet ainsi aux joueurs de créer leur propre colonie de peuplement dans l’Angleterre médiévale : “On essaye de reproduire la vie de ces vikings qui allaient s'installer ailleurs, qui essayaient de se développer en ayant tous types de rapports avec les gens qui vivaient aux alentours”, précise Thierry Noël. Une approche qui, si elle n’omet pas, jeu vidéo oblige, l'aspect “pillage” qui colle à la peau des vikings, propose également de s’en détacher pour incarner un viking, si ce n'est plus moderne, a minima un peu plus proche de la réalité historique.

Une nouvelle ré-interprétation du mythe viking qui nous en dira probablement, estime l'historien Pierre Bauduin "beaucoup plus sur notre société actuelle, sur ses attentes, sur ses angoisses et ses illusions que sur la période ancienne…”.