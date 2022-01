Au moyen Âge la Terre était ronde

Cette idée fausse d’un Moyen Âge obscur où l’on croyait à une Terre plate est diffusée jusque dans nos écoles. C'est pourtant invraissemblable quand on se fie aux sources et c'est en analysant ces dernières que deux historiennes sont parvenues à l'origine de cette fake news : Voltaire.

"Il y a une persistance de cette idée selon laquelle au Moyen Âge on pensait que la Terre était plate, qui est absolument incroyable", explique Sylvie Nony, professeure agrégée de sciences physiques. Avec Violaine Giocomotto-Charra, professeure d'histoire des savoirs, elles sont co-autrices de La Terre plate. Généalogie d’une idée fausse (Les Belles lettres, 2021) et nous expliquent comment est née cette idée fausse il y a 250 ans.

La Terre est ronde depuis 2 500 ans

Violaine Giacomotto-Charra : "La Terre plate, l’interdiction de la dissection, le Moyen Âge obscur… ce sont des choses que l’on entend à l’école primaire. Et donc ce sont des choses qu’on a l’impression de savoir de manière absolument certaine parce qu’on le sait depuis toujours d’une certaine façon."

Pourtant, l’Homme sait que la Terre est ronde depuis presque 2 500 ans. Une connaissance partagée par les navigateurs comme Pythéas et expliquée notamment dans le Traité du Ciel d’Aristote, un texte largement diffusé auprès des savants, astronomes, écoles et repris dans les manuels.

Sylvie Nony : "Ce que l’on sait c’est qu’au moins depuis Platon et Aristote la Terre est sphérique, ça ne fait aucun doute. Ératosthène au III e siècle avant J.-C. fait une mesure qui montre bien qu’on avait un ordre de grandeur tout à fait raisonnable de la circonférence de la Terre, environ 40 000 km. La taille de la partie habitée de la Terre est parfois discutée, entre Ptolémée et Strabon ce n’est pas la même, il y a des écarts, mais on est toujours sur ce modèle sphérique."

L’idée de Terre sphérique est transmise au monde occidental latin dès le début du Moyen Âge même si nombre de textes des savants grecs n’ont été traduits que tardivement.

Violaine Giacomotto-Charra : "Les connaissances grecques ne sont pas simplement diffusées par les textes grecs des savants eux-mêmes. Elles ont été filtrées dans l’antiquité latine par des ouvrages de vulgarisation en latin ou par des encyclopédies latines. Elles sont simplifiées, ce qui se perd c’est peut-être la technicité ou le degré de complexité dans l’exposé d’un certain nombre de connaissances mais ce ne sont pas les connaissances elles-mêmes, en tout cas pas sur des choses aussi simples que sur la forme de la Terre, on n’a pas transmis les calculs mathématique mais l’idée de la forme n’est pas perdu."

L'Église croit à la Terre ronde

L’image de la Terre ronde est admise par l’Église elle-même et les savoirs grecs sont d’ailleurs transmis et vulgarisés par des hommes d’Église qui font autorité : Saint Augustin ( Ve siècle ), Bède le Vénérable (VIIe siècle), Thomas d’Aquin (XIIIe siècle), Gautier de Metz (XIIIe siècle)...

L’encyclopédie de l'évêque Isidore de Séville (Ve siècle) affirmant la rotondité de la Terre est un des manuscrits les plus populaires du Moyen Âge. L’obscurantisme souvent associé à la période médiévale est né plus tard.

Violaine Giacomotto-Charra : "La légende noire du Moyen Âge vient de la Renaissance, les humanistes se sont sentis comme en rupture avec le Moyen Âge et en ont fait un temps obscur. La notion même de Renaissance suppose qu’il y ait eu dépérissement avant."

En 1633, un débat oppose l’Église à la théorie de Galilée qui affirme que la Terre est en mouvement.

Les relations entre les mondes scientifiques et ecclésiastiques se tendent amplifiées par les avancées scientifiques qui mettent en doute la parole divine.

Le rôle de Voltaire

Près d’un siècle plus tard, pour attaquer l’Église du XVIIIe, Voltaire généralise cette opposition entre science et Église à tout le Moyen Âge.

Sylvie Nony : "Voltaire, même s’il était déiste croyant, voulait à tout prix discréditer l’Église catholique romaine, c’était un de ses sports favoris."

Dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire invente l’idée d’une Terre plate comme dogme religieux.

Violaine Giacomotto-Charra : "Il est allé exhumer un texte de Lactance et un texte de Cosmas qui sont des textes antiques qui n’avaient pas eu à leur époque de répercussion scientifique, voire comme celui de Cosmas qui n’avait pas circulé en Occident, pour en faire des archétypes de la pensée chrétienne de la fin de l’Antiquité. Donc, on en vient à la question fondamentale qui est celle du 'on'. Il ne vient à l’esprit de personne de dire qu’au XXI e siècle 'on' croit que la Terre est plate. Pourtant, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. C’est exactement ce qu’il s’est passé. Dans l’Antiquité et au Moyen Âge il devait y avoir des gens qui pensaient que la Terre était plate mais ça n’était pas la doctrine officielle et ça n’était pas la doctrine enseignée et Voltaire a fait comme si c’était la doctrine officielle et enseignée. C’est-à-dire qu’il est allé chercher les textes qui l'arrangeaient, deux textes, et il a ignoré les dizaines d’autres textes en particulier ceux qui avaient un statut de manuel ou d’encyclopédie, il a fait comme si ces textes n’existaient pas. C’est vraiment de la manipulation."

Pour appuyer sa thèse le philosophe des Lumières soutient que ce sont les voyages des grands navigateurs qui ont rétabli la vérité.

Colombo, Vespuce et Magellan ne craignirent point l'excommunication (...) et la Terre reprit sa rondeur. Voltaire, 1764

Cette idée fausse a tellement été partagée par les historiens du XIXe, qu'elle est toujours admise aujourd'hui.