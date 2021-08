Aux origines de l'étoile jaune

On l'a vue portée par des manifestants contre le pass sanitaire, l'étoile jaune en signe de discrimination envers une partie de la population a créé la polémique. Un symbole marqué par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale mais dont les origines sont bien plus anciennes.

Depuis le mois de juillet, chaque samedi, des dizaines de manifestations ont lieu dans toute la France pour protester contre l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Bien que cette démarche ne soit pas assumée par tous les participants, certains manifestants arborent une étoile jaune établissant ainsi une comparaison entre les discriminations dont ils se disent victimes et celles subies par les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. L'historienne Claire Soussen nous éclaire sur les origines de cette distinction, vieille de plus de 800 ans à une époque où "le monde médiéval est un monde où on cherche à identifier, à caractériser, à distinguer ".

Des distinctions pour tous

Les distinctions par catégories de la population, typiques au Moyen Âge, passent souvent par les habits ou accessoires : les lépreux annoncaient leur présence avec une crécelle, les prostituées portent un vêtement rayé, les pèlerins exhibent une coquille, les croisés arborent une croix rouge...

Puis en 1215, vint le tour de la distinction des minorités religieuses. Lors du concile du Latran, le pape demande à ce qu’un signe distinctif soit porté par les juifs et les musulmans.

Comme les juifs et les musulmans ne se distinguent pas des chrétiens, pour éviter les relations interconfessionnelles illicites, c’est-à-dire les relations sexuelles entre juifs ou musulmans et chrétiens, on impose aux juifs et aux musulmans le port d’un signe distinctif.

Claire Soussen, historienne, professeure en histoire du Moyen Âge à l'université du Littoral Côte d'Opale à Boulogne-Sur-Mer, spécialiste des relations entre Juifs et Chrétiens

Pendant plusieurs années ce signe n’est pas codifié et ceux qui le portent s’inspirent des divers symboles existants en Europe. En Angleterre les juifs doivent porter un morceau de tissu ressemblant aux tables de la Loi, en Allemagne un chapeau au bout pointu, dans la péninsule ibérique c’est "la cape juive" qui fait office de signe distinctif. Jusqu’à ce qu’en occident la rouelle s’impose.

La rouelle s'impose...

Ce morceau de tissu rond de la taille de la paume doit être accroché à la poitrine, parfois rouge, il est quand même le plus souvent jaune.

Alors on associe la rouelle à la couleur jaune, parce que le jaune est en effet dans la taxinomie des couleurs, une couleur qui est très souvent dépriécée, qui est considéré comme la couleur de la traîtrise, comme reflétant les mauvais sentiments. Sauf qu’en réalité toutes les couleurs peuvent être négatives. Mais peut-être que c’était tout simplement parce que c’est une couleur très visible sur les vêtements.

Claire Soussen, historienne, professeure en histoire du Moyen Âge à l'université du Littoral Côte d'Opale à Boulogne-Sur-Mer, spécialiste des relations entre Juifs et Chrétiens

... puis disparaît pendant des centaines d'années

Des sanctions sont prévues en cas de non port de la rouelle, mais elles sont peu mises en application. Dans les villages où tout le monde se connaissait, elle n’avait pas vraiment d’utilité et la rouelle est portée avec plus ou moins d’assiduité selon les époques.

On observe vraiment des incitations de plus en plus fortes dans les années 1280. Mais en réalité les exemptions étaient nombreuses, les exceptions étaient nombreuses et surtout ce que l’on remarque, c’est que les autorités quelles qu'elles soient réagissent dès que le port du signe distinctif a pu entraîner des violences contre les juifs. Quand ils avaient à se déplacer, souvent on les exemptait du port du signe justement parce que ce signe faisait d’eux des cibles et qu’on était bien conscient des dangers de cette obligation.

Claire Soussen, historienne, professeure en histoire du Moyen Âge à l'université du Littoral Côte d'Opale à Boulogne-Sur-Mer, spécialiste des relations entre Juifs et Chrétiens

Le pape Innocent III qui avait lui-même promu cette mesure distinctive l’a fait abandonner en cas de danger pour la population juive.

En 1394 les juifs sont expulsés définitivement du royaume de france et la rouelle disparaît avec eux.

Le port obligatoire d’un signe distinctif ne réapparaît qu’au XXe siècle en 1939, le port d'un brassard est imposé aux juifs de Pologne. En Allemagne puis en France occupée, cette obligation se transforme en étoile en référence à l’étoile de David.

Jusqu’à la fin de la guerre cette étoile sera un outil de la traque et de l’extermination des juifs par les nazis.