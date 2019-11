Benjamin Lay, pionnier de l'abolitionnisme

"Benjamin, à son époque, dans les années 1730, était probablement la personne la plus radicale de la planète", Marcus Rediker. Abolitionniste, végétalien, féministe, soucieux de l'écologie. Ce sont les causes que défendait Benjamin Lay en 1730, avant même que ces concepts ne soient inventés.

"Il avait une vision très radicale du monde dans lequel il était intégré. Il était conscient de sa classe. Il était conscient de sa race. Il était sensible au genre. Il était conscient de la nécessité pour les gens de ne pas tuer d'animaux. C'était un végétarien convaincu et soucieux de l'environnement. Nous parlons maintenant d'il y a environ deux cent quatre-vingts ans. Cet homme avait cet ensemble d'idées qui nous paraissent étrangement modernes. Benjamin Lay était végétalien 200 ans avant que ce mot ne soit réellement inventé. Alors, comment est-ce arrivé ? Toutes les idées de Benjamin Lay étaient étroitement liées, car il croyait que Dieu était en tout être vivant. Tous les êtres vivants étaient donc sacrés et ne devaient pas être l'objet de violences ni être opprimés.” Voici comment Marcus Rediker, historien et militant, auteur d'un livre sur Benjamin Lay, nous décrit ce personnage haut en couleurs. Benjamin Lay.

Benjamin Lay naît 1682 en Angleterre dans une famille modeste. Atteint de nanisme, il parcourra le monde en tant que marin. Il vit quelques années sur l’île de la Barbade avec sa femme, Sarah, abolitionniste convaincue, et y voit les esclaves se faire torturer et tuer. Benjamin Lay fait partie des Quakers, un courant catholique qui croit en l’égalité de tous les peuples. Ce qu’il voit à la Barbade le scandalise et il décide de s’engager pour combattre cette cruauté.

En avance sur son temps

Marcus Rediker : "L'une des choses les plus inhabituelles à propos de Benjamin Lay a été la façon dont il a cherché à exprimer ses idées à travers ce que j'appelle le théâtre de guérilla dans des lieux publics. Benjamin Lay faisait toujours des choses pour humilier les propriétaires d’esclaves en public. Il a toujours dit qu’il fallait exprimer et jouer ses idées en public et, plus important encore, dire la vérité au pouvoir. En d'autres termes, vous devez regarder droit dans les yeux les personnes les plus puissantes, dans ce cas de figure les propriétaires d'esclaves, les propriétaires d'esclaves Quakers. Et vous devez leur dire qu'ils ont tort. Benjamin Lay a embrassé cette idée et l'a mise en œuvre tout au long de sa vie."

L’épisode le plus célèbre se déroule pendant une réunion de Quakers. Benjamin Lay prend la parole et verse du faux sang sur les Quakers à la fin du discours, pour qu’ils comprennent qu’ils ont le sang des esclaves sur les mains.

Benjamin Lay terminera sa vie dans une grotte à Philadelphie vivant en autosuffisance, loin des moqueries. À l’époque ses actes étonnent mais ne rassemblent pas. D’ailleurs peu d’historiens le connaissent. Pourtant chez les abolitionnistes il est cité en référence depuis des générations.

"Benjamin Lay est quelqu'un qui a une sorte de pouvoir intemporel parce que son radicalisme s'est étendu à tous les domaines de la vie. Il faisait en fait une critique du capitalisme. Benjamin Lay a dit un jour que lorsque vous déposez un cube de sucre dans votre thé, rappelez-vous que le sucre est fabriqué avec du sang dans les plantations de canne à sucre des Antilles. Et que vous devez vous rappeler le travailleur. Je pense que c'est un message puissant qui résonne encore aujourd'hui. Et je pense qu'à certains égards, nous n'avons toujours pas rattrapé Benjamin Lay. J'espère donc que nous pourrons faire de lui un membre de notre présent et de notre imaginaire pour un avenir meilleur", conclut Marcus Rediker.