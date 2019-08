Biarritz, une histoire russe

Biarritz pourrait retrouver son lustre d'antan à l'occasion du G7 de cette fin de semaine. Les très grandes Nations y sont réunies, à l'exception de la Russie, exclue de ce cénacle en raison de l’annexion de la Crimée en 2014. Mais outre la récente venue de Vladimir Poutine au fort de Brégançon, la Russie restera présente par l'histoire qui l'unit à l'ancienne "reine des plages, plage des rois". Le village de pêcheurs devenu un lieu de villégiature huppé d'aristocrates du monde entier a attiré pendant presque un siècle la communauté peut-être la moins nombreuse par rapport aux Anglais ou aux Espagnols, mais la plus prestigieuse : la cour impériale, des nobles, de grands bourgeois, des militaires, des hommes d'affaires, des artistes comme Stravinsky ou des écrivains. Avec, après la Révolution de 1917, des Russes blancs exilés, notamment juifs, et des fêtes mémorables pendant les années folles. L'accueil des Biarrots a favorisé ce coup de coeur ainsi que le lieu lui-même, qui leur rappelait de nombreux endroits des côtes russes.

Aujourd'hui, une église orthodoxe, une rue de la Russie et des monuments funéraires renvoient encore à cette époque. Et la famille Poutine y aurait des attaches.

Entretien avec Natacha Degauque Belousova et Édouard Labrune, les auteurs de Les Russes à Biarritz et sur la côte basque, publié aux éditions Pimientos l'an dernier.

Comment est né ce lien entre Biarritz et les Russes ?

Les Russes arrivent avec un couple qui deviendra mythique : les époux d'Oldenbourg. A la demande du tsar, son Altesse Impériale le Prince Pierre d’Oldenbourg, neveu d’Alexandre I, vient avec sa cour de cinquante personnes en août 1859 rencontrer l’empereur français pour le remercier de ses bons offices après le traité de paix de la guerre de Crimée, signé à Paris.

C'est à partir de ce moment-là que les membres de la cour impériale russe, séduits par son récit de Biarritz et des beautés de la côte, vont arriver.

Comme pour la Côte d'Azur précédemment, le tsar ou la cour impériale initient le mouvement.

Il ne faut pas oublier aussi que le chemin de fer fait son apparition à ce moment là à Biarritz. Le train se développe entre la Russie et l'Europe et cela permet finalement de faire le voyage relativement vite. En à peu près une semaine mais dans des conditions qui peuvent être confortables. Par exemple pour la mère de Nicolas II, l'impératrice Maria Feodorovna, qui viendra pour se reposer en automne. L'automne deviendra la saison des Russes car à l'époque la capitale est Saint-Pétersbourg, où il pleut beaucoup en cette période de l'année.

A la fin du XIXe, début du XXe siècle, ils prennent leurs habitudes dans une ville devenue particulièrement chic. Avec de nombreux artistes et des bains de mer à la mode.

Oui, à partir du mois d'août, ils s'installent, louent des villas et s'arrêtent là où l'on compte désormais tout de même onze hôtels 5 étoiles. La cour impériale et l'aristocratie instaurent ces séjours pendant tout le Second Empire, jusqu'en 1870, suivies par des peintres comme Valentin Serov ou Ivan Aïvazovski, qui va y faire des marines dont la vente financera la construction de l'église orthodoxe.

Anton Tchekhov suivra aussi les conseils de ses amis et éditeurs Boris Souvarine et Nikolaï Leïkine, qui ont déjà visité la ville.

Un livre de Leïkine - Sous le ciel du sud - a d'ailleurs décrit le voyage en train en 1880 d'un couple de la classe moyenne supérieure de Saint-Pétersbourg jusqu'à Biarritz, en passant par Paris et Bordeaux. Cette description humoristique du périple des époux Nikolaï Ivanovitch et Glafira Semenovna Ivanov pour aller prendre des bains de mer à la mode ou assister à des corridas à Bayonne a fait connaître la région à la population aisée.

Nabokov a suivi son père en vacances dans les années 1900, à l'hôtel du Palais et dans une autre maison. Il a raconté dans Autres rivages ses années de jeunesse sur la plage avec Colette qui était apparemment son premier amour, d'aucuns essayant de trouver derrière son visage celui de Lolita.

Ils viennent aussi dans la région pour se faire soigner.

Il y a alors beaucoup de malades des poumons. La troisième église orthodoxe de France apparaît à Pau pour cette raison : le climat en Russie est dur et pas mal de gens sont malades, de la tuberculose entre autres. Ils viennent aussi à Biarritz pour cette raison. Avec les bains de mer

Dans les années 1870, Pasteur a inventé le mouvement hygiéniste. Et un second mouvement est né sur les côtes atlantiques, d'Arcachon à Biarritz : le mouvement climatiste, qui préconise le climat de la mer. Cela correspond exactement à la période, fin XIXe, où l’aristocratie et les grands bourgeois vont quitter la montagne pour aller à la mer. Ils viennent à Biarritz et sur le littoral pour les aérium marins qui permettent de respirer l'air de la mer, l'iode et les odeurs de résine.

Près de Biarritz, nous avons aussi trouvé à Cambo-les-Bains des traces de Pavel Riabouchinsky, frère de Dimitri, pionnier de l'aviation.

La construction d'une église orthodoxe va renforcer encore cette présence

Oui, elle marque la fondation de la communauté russe sur la côte basque. La première avait été édifiée à Nice, la deuxième à Paris, la troisième à Pau et à Biarritz, elle est inaugurée en 1892.

Auparavant, les Russes priaient dans les salons de grands hôtels. Quand l'hôtel du Palais a été transformé en palace en 1883, la direction de l'hôtel a aménagé un grand salon en chapelle orthodoxe, pour la saison. Mais comme la communauté augmentait de plus en plus, il a fallu un local plus grand et un terrain a été acheté par souscription. En face de l'hôtel du Palais, donc en face de la chapelle qu'ils fréquentaient. A l'initiative de la veuve d'Alexandre II, tous les Russes ont participé au financement de ce qui a été classé le monument historique en 2016 et a besoin d'importantes restaurations. (voir la page "historique" de l'église, sur son site)

Et après cet acte fondateur, la communauté russe lancera une pétition pour faire renommer la rue voisine. Elle s'appelle aujourd'hui rue de la Russie, commence par l'église orthodoxe et finit par la synagogue qui a été édifiée un peu plus tard, en 1904. Cette synagogue ayant elle été en grande partie financée par les trois frères Polyakov, des hommes d'affaires juifs qui ont construit le chemin de fer dans le sud de la Russie et ont acheté ici beaucoup de villas.

Mais les Russes s'installent-ils dans la ville ?

Non. Nous n'avons pas trouvé beaucoup de propriétaires. Peu de Russes achètent des villas. Ils viennent pour leur saison, généralement pour trois semaines, et quand les plus riches séjournent à l'hôtel, ils réservent très souvent un étage entier pour y loger leur personnel. On parle de la petite soeur de Nicolas II, la grande duchesse Olga, qui arrive toute seule, accompagnée de trente personnes à son service !

Le propriétaire de l'hôtel en face de la mairie et de la grande plage va même changer le nom de son établissement face à cet afflux : l'hôtel François devient l'hôtel des Russes.

Après la Révolution de 1917, environ 45 000 Russes blancs s'exilent à Paris, le plus souvent ruinés, et beaucoup investissent Biarritz, notamment pour faire la fête.

Oui, c'est leur affaire ! Et dans leur esprit. Des bals et de grandes réceptions russes avaient déjà eu lieu dans les salons des palaces dans les années 1880, notamment animés par deux célèbres chefs d'orchestre : Émile Waldteufel et Klotz.

Après 1917, les Russes immigrés mais qui ont encore un peu l'espoir de pouvoir revenir sont prêts à faire la fête.

Et les bolcheviks au pouvoir, plusieurs cabarets sont tenus par des Russes, qui en font un négoce, pas toujours rentable. Il y en a jusqu'à sept à Biarritz, où l'on sert des pirojkis, sorte de tapas russes. Le plus connu est "le Château basque", installé dans la villa Belza, une des plus belles de la ville, et fondé par Grégoire Beliankine, le beau frère d'Igor Stravinsky. [Stravinsky réfugié à Biarritz à partir de 1921 dans le Chalet des rochers, ndlr] "Le Château basque" était un endroit isolé, très sélect, très mondain, où l'on pouvait faire la fête jusqu'à pas d'heure.

Il y avait aussi "Le Casanova", installé dans les anciens locaux d'essayage du magasin de Coco Chanel, "Le Shéhérazade" un des premiers établissements en plein air installé autour d'un lac ou encore un palais extraordinaire : "Le pavillon royal", qui était l'ancienne demeure de la Reine Nathalie de Serbie. Avec des fêtes de légende qui ont participé au prestige de la ville. D'ailleurs, tous les ans, le festival “Biarritz années folles” raconte, rejoue d’une manière populaire la saga de ces années de gloire de la ville.

A partir de la fin des années 20, une fête russe a aussi été organisée à l'hôtel Miramar par Olga Paley, l'épouse du grand duc Paul, l'oncle de Nicolas II. Elle a perdu son fils et son mari à cause de la Révolution et a réussi à s'échapper. Sa fête organisée en automne dans ce nouvel hôtel moderne va lui permettre de récolter des fonds auprès de riches Américains et Espagnols pour aider tous les réfugiés russes en France. Ceux qui venaient alors sur la côte basque vivaient très modestement un peu à l'écart de la ville et la solidarité russe organisait leur accueil. Ils vivaient parfois en dehors de la ville, ce qui ne les empêchaient pas d'y arriver le soir en smoking.

De très riches Américains vont tomber en pâmoison devant des aristocrates russes ruinés, comme le grand Duc Dimitri, personnage flamboyant d'1m87, amant de Coco Chanel, qui a conservé son habit à queue, ses smokings et tous ses cordons de Saint-Paul ou Saint-Vladimir. Et ces Américains vont payer toutes ces fêtes. Certains Russes y ont très vite brûlé le peu d'argent qu'ils conservaient.

Un grand mouvement anti bolchevik a aussi profité à ce phénomène : de nombreux industriels ont ainsi aidé les Russes. A Biarritz, ce fut le cas du très célèbre Robert Bienaimé, parfumeur qui avait un fonds de solidarité pour les Russes. Il existait beaucoup d'autres fonds de ce type et les Américains, émus par leur situation et un peu par anti bolchévisme, ont beaucoup aidé les Russes.

Y-a-t-il a eu alors, après la Révolution, une sorte de contre-pouvoir, avec des réunions politiques, depuis Biarritz ou le Pays basque ?

Nous avons cherché mais nous n'avons rien trouvé. Nous savons simplement que le grand Duc Dimitri, figure de Biarritz et sollicité pour représenter la famille Romanov en exil, a refusé. Selon lui, la page des Romanov était tournée.

Mais une solidarité renforcée est aussi passée par exemple par une maison d'enfants à Salies-de-Béarn, grâce à la famille Leuchtenberg. Les enfants des immigrés vont pouvoir bien y manger et passer leur été à la campagne.

Le prince Alexandre d’Oldenbourg avait lui un immense domaine dans la ville où il hébergeait et finançait une quinzaine de Russes pour leur éviter de tomber dans la misère.

Et à côté d'Hossegor, le camp de scouts a lui été sous la protection du grand Duc Alexandre Mikhaïlovitch.

Et comment les Biarrots ont-ils vécu cette présence russe ?

Nous avons beaucoup travaillé dans les archives mais nous sommes aussi beaucoup allés à la rencontre des gens. Moi (Natacha Degauque Belousova), j'ai été très émue en tant que Russe de parler avec une dame très très âgée. Elle se souvenait que toute jeune, son père qui était vendeur de poisson en a donné gratuitement aux Russes. La petite fille lui a demandé : "Mais papa, pourquoi tu fais ça ?". Son père de lui répondre : "Avant la Révolution, ils ont été si généreux avec nous que nous pouvons les aider maintenant."

C'est resté gravé dans la mémoire des Biarrots.

Mais cette présence russe s'est estompée à partir de 1935 car la ville était à vendre. Le Daily Express de Londres avait titré : "Biarritz is on sale". Les casinos ont été vendus, la vie mondaine avait pratiquement disparu, la Seconde guerre mondiale a aggravé les choses et dans les années 50 a débuté le tourisme de masse. Les Russes sont partis dans d'autres pays ou se sont noyés dans la population française, certains aristocrates ayant même francisé leur nom, et la ville n'a plus jamais retrouvé sa communauté.

