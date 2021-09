Catéchisme ou mémoire vive : faut-il se méfier de l'histoire en politique ?

Le débat télévisé entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour s'est révélé ourlé de références historiques, et même de citations d'historiens. Un exercice oratoire qui tranche avec l'histoire comme science, où l'on ne croit plus aux "leçons de l'histoire" et au récit national.

Le débat télévisé entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, sur BFM, jeudi 23 septembre, avait été précédé d’une vive polémique : fallait-il débattre avec le polémiste au risque d’en faire un candidat légitime à la présidentielle ? La controverse avait fait tant de remous que la toute première question des deux journalistes, en plateau et en direct, a justement consisté à demander aux deux protagonistes pourquoi donc ils avaient accepté. Réponse d’Eric Zemmour : pour leur passion commune pour l’histoire. Dont acte ? Jamais sans doute n'avait-on assisté à une si ardente mobilisation du passé durant les débats politiques depuis l’invention du genre à la télévision, en 1974 - à l’époque, seulement entre les deux candidats qualifiés au second tour.

Citations choisies et appels du pied à de grandes figures tutélaires à l’appui, le recours à l’histoire a fait office de grammaire, de lexique et de ponctuation pendant une bonne première partie du direct. Par exemple, l’assimilation plutôt que l’intégration, au chapitre immigration ? C’est l’historien des Annales, Fernand Braudel, le grand manitou de la discipline historique après la Seconde Guerre mondiale, que Eric Zemmour convoque. Et le même qui cite encore “les marins de Kronstadt, massacrés par Trotski” pour périphériser son adversaire Mélenchon en le comparant à Robespierre et en le ramenant à un communisme de jeunesse :

Depuis deux siècles, dans votre camp, on ne débat pas : on guillotine.

Dans Histoire, son petit livre d’intervention (publié chez Anamosa) sur la place de l’histoire, ses usages et sa valeur de bien commun, l’historien Guillaume Mazeau avait justement écrit, en 2020 et en conjuguant au passé :

Célébré en 1989, le Bicentenaire de la Révolution française a poussé des millions de personnes à porter la cocarde, à planter des arbres de la liberté ou, le temps d’une fête, à enfiler des costumes d’aristocrates ou de sans-culottes. Dans les journaux et à la télévision, les hommes politiques s’écharpaient pour savoir s’il fallait préférer Danton ou Robespierre. Depuis, l’événement révolutionnaire a globalement perdu de son actualité.

Pas sur le plateau de BFM, le 23 septembre 2021, où soufflait plutôt un vent arrière. Mais sans que ce soit une exception : l’histoire est omniprésente en politique

du débat sur le déboulonnage de statues pour "décoloniser l'espace public"

à la réhabilitation symbolique de Napoléon

en passant par l'appropriation à contre-pied de figures labellisées à gauche comme Jean Jaurès ou Léon Blum par Nicolas Sarkozy sous la houlette de Henri Guaino.

Dans son discours du 5 mai 2021 à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, Emmanuel Macron déclarait justement :

Il faut regarder notre histoire en face et en bloc.

Une histoire de "roman national"

Encore faut-il savoir de quoi on parle, et de quelle histoire les politiques s’emparent. Car aujourd’hui, dans le monde académique, il n’est plus guère d’historiennes et d’historiens à imaginer que l’histoire serait l’expression pure du passé, ni sa photographie. Depuis une vingtaine d’années au moins, la recherche en histoire fait de la place à ce qu’on y appelle “la réflexivité”, qui consiste en fait à s’interroger sur ce que le fait de raconter l’histoire, de la documenter, peut impliquer. Non que le chercheur ou la chercheuse donne son avis à tout bout de champ, éditorialise les faits ou sature la lecture du passé de sa subjectivité. Mais tout simplement parce que l’histoire est indissociable de la manière dont elle est regardée d'abord, puis mise en récit.

C’est dans cette perspective que l’expression “roman national” a pris une tournure critique. Elle vient surligner l’idée que l’histoire est produite, et qu’elle a donc des auteurs et des autrices, et un contexte : elle n’existe pas hors-sol. C’est notamment l’historien Pierre Nora qui a popularisé l’expression “roman national”. Chez les historiens et les historiennes, c'est une expression critique qui, de longue date, annonce une charge, un décryptage, une lecture à la serpe pour débusquer un intérêt partisan.

On ne peut pas en dire autant chez les responsables politiques, qui sont encore nombreux à mobiliser l'idée d'un "roman national" ou d'un "récit national" - souvent en campagne électorale. Par exemple :

pour dénoncer une régression du côté de la culture générale ou de l’enseignement de l’histoire à l’école - comme le faisait François Fillon dans la course à la primaire à droite pour 2017 en déclarant : "Les jeunes Français ignorent des pans de leur Histoire ou, pire encore, apprennent à en avoir honte. [Il faut] réécrire les programmes d’histoire avec l’idée de les concevoir comme un récit national. Le récit national, c’est une Histoire faite d’hommes et de femmes, de symboles, de lieux, de monuments, d’événements qui trouvent un sens et une signification dans l’édification progressive de la civilisation singulière de la France."

ou encore, pour pousser le thème de l’identité nationale, comme Nicolas Sarkozy allant cherchant des munitions du côté d’Alésia dans la même course à l’investiture, en 2016 : "Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, au moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c’est Vercingétorix."

Après l’élection du même Nicolas Sarkozy, en 2007, la création d’un ministère de l’Identité nationale, ou encore le projet très controversé d’un musée de l’Histoire de France, avaient fait un tollé. Des historiens de premier plan comme Jacques Le Goff, Roger Chartier, Arlette Farge et d'autres, avaient signé des textes au vitriol où affleurait la dénonciation de ce “roman national” peaufiné. C'est-à-dire, une construction politique.

Entre-temps décédée en 2018, l’historienne Suzanne Citron avait pourtant multiplié les sorties pédagogiques pour rappeler à tous, y compris les moins initiés, que ce "roman national" n’existe ni en soi, ni dans le travail des historiens et des historiennes : il répond à une quête de consensus, et aussi à des besoins stratégiques. Elle avait notamment publié Le Mythe national, un classique qui remonte à 1987, et qui arme encore aujourd'hui cette démonstration.

C’est dans la deuxième partie du XIXe siècle, et en particulier sous la Troisième République, que ce mythe national puise sa source. Et c’est à la même période que l’on voit fleurir, en abondance, les références au passé dans le discours politique. Y compris au passé récent. A l’époque, les historiens sont loin d’y résister comme aujourd’hui, puisqu'ils sont désormais nombreux à rappeler que la neutralité de l’histoire est une fiction.

Un historien comme Ernest Lavisse, à qui l’on devra le plus célèbre manuel scolaire de l’histoire scolaire, contribue même au premier chef à cette édification d’une mémoire faite histoire. C’est lui par exemple, dans son manuel de 1884, qui dresse la liste des grandes figures du passé auxquelles il est recommandé de rendre hommage. A l’époque, la connaissance et le symbole vont de pair, et l'idée d'un imaginaire commun est pensée comme le ciment de la communauté nationale. Il s’agit de faire corps, et charge à l’histoire de faire le liant.

Cette vision de l’histoire aura la vie longue avant que les Annales avec Lucien Febvre et Marc Bloch, notamment, ne viennent entreprendre un premier déboulonnage : le Petit Lavisse, comme on appelle encore ce manuel, sera utilisé dans les écoles républicaines de 1884 jusqu’à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Autant dire, un bréviaire qui remplit le rôle de pierre angulaire dans l’histoire de l’institution - ou de cale.

Car en fait, déjà, en ces débuts de la Troisième République, il s’agit de faire de la politique avec le matériau historique. Bien avant les références aux racines gauloises de la France face au spectre de l’immigration, le centenaire en grande pompe de la Révolution française de 1789 procédait déjà de ce rapport instrumental au passé. Mais aussi les 220 monuments publics qui sortiront de terre en moins de vingt ans, entre 1880 et 1900. Aujourd'hui, le musée d’Orsay propose un parcours “La République et ses images”, qui rappelle que pour 90 monuments à l'effigie de la République elle-même, tous les autres en tressaient les lauriers sous les traits de ses grandes figures soudain béatifiées.

Des décennies en amont de l’appropriation de Jeanne d’Arc par l’extrême droite ou l’édification d’une contre-mémoire vendéenne dont le cœur bat du côté du Puy du Fou, un rapport militant à l’histoire existait déjà il y a 150 ans, pour subvertir des références, et autant de récits-mausolées. Ainsi, sous le Second Empire, le camp républicain s'entre-déchirait-il (déjà) sur des questions de filiation. En 1865, le républicain Edgar Quinet, historien de métier et professeur au Collège de France, avait publié Révolution, qu'il présentait lui-même ainsi :

La clef et la nouveauté de ce livre, c'est la critique de la Révolution au nom de la Révolution.

Dans ce texte, Quinet étrillait Robespierre et les Jacobins de la Terreur : déjà, il s’agissait de choisir, dans les pages des livres d’histoire, entre les figures tutélaires disponibles, et d’y adosser un récit ciselé sur-mesure. Et c’est encore dans la foulée de Quinet que Jules Ferry, républicain lui aussi et fervent défenseur de l’instruction, se désolidarisera rageusement de l’héritage jacobin de 1793, à une époque où la Révolution française tient lieu de boussole : il écrit dans la presse que le jacobinisme n’est “plus une arme de guerre” mais “un péril”. Toute l’histoire de la gauche sera tissée de ces choix-là, qui expriment autant de lectures des événements passés.

“Excitation à la haine et au mépris du gouvernement"

Mais l’histoire pouvait aussi se faire catalyseur. A la même période, des opposants trouvaient encore de quoi se compter, se tenir chaud, et aussi reprendre quelques forces militantes autour d’un même usage du passé - y compris un passé récent. Qui aujourd’hui connaît Alphonse Baudin ? Médecin militaire, il était aussi député sous la IIe République : il avait été élu dans la foulée des journées révolutionnaires de juin 1848. Un mandat éphémère à vrai dire, puisqu’il était mort, trois ans plus tard, dans Paris, sur une barricade, un 3 décembre 1851. C’est-à-dire, le lendemain d’un épisode historique décisif, qui restera comme le coup d’Etat du 2 décembre. C’est à ce Baudin qu’on doit pourtant la notoriété fulgurante d’un autre personnage historique qui, lui, passera à la postérité : Léon Gambetta. Et c’est déjà grâce à ce Baudin, et ce qu’il représente, qu’on peut comprendre la place que Gambetta occupera très vite et très tôt, en politique, dans les rangs républicains.

C’est en effet à l’âge de trente ans que Gambetta, un jeune avocat parisien, devient célèbre. En 1868. Gambetta, le sudiste de Dordogne monté à Paris, est alors un jeune avocat dans la capitale, et c’est grâce à un procès qui conjugue la politique à l’histoire qu’il accède à la notoriété : Delescluze, un autre républicain, qui dirigeait en cette fin des années 1860 le journal Le Réveil, avait lancé une souscription pour restaurer la tombe de Baudin. Enterré en catimini et dans la précipitation dans quelque travée du cimetière parisien de Montparnasse, dans la foulée du 2 décembre, sa tombe était entre-temps devenue un repère, et une boussole pour le camp républicain : alors que la rumeur disant son corps embarqué quelque part du côté de la Nièvre, c’est là, à Paris et entre initiés, qu’on se retrouvait pour envisager des lendemains plus démocratiques. A son chevet anonyme en quelque sorte, puisque sur cette tombe discrète on pouvait tout juste déchiffrer, dans les années 1860, son nom suivi de cette formule :

Mort représentant du peuple, le 3 décembre 1851.

Les années passant et avec d’autres, Delescluze s’était mis en tête de donner du lustre à la postérité de Baudin. La souscription lancée pour lui ériger un monument allait dans ce sens. Mais rehausser le symbole et faire vivre l’héritage républicain signifiaient alors défier l’Empire et Delescluze finira en correctionnelle : “trouble de la paix publique” et “excitation à la haine et au mépris du gouvernement". Au tribunal, Gambetta défendra son client autant qu’il attaquera Napoléon III. Sa carrière politique était lancée, qui se nouait sur des alliances partisanes, un héritage politique, tout autant que l’entretien d’un symbole historique. Et c'est à ce rapport malin à l'histoire qu'il devra aussi sa place de premier plan dans la famille républicaine.

Vision du monde et "leçons de l'histoire"

Mais contrairement à aujourd’hui, les historiens sont plus nombreux parmi les hommes politiques au XIXe siècle, de François Guizot à Victor Duruy et d'autres encore. Si bien que, dans les cercles du pouvoir, les deux mondes se parlent autant que des visions du monde voyagent et se partagent. Et alors que la République s’enracine en France en même temps que la discipline historique s’institutionnalise à l’université, une petite musique s’installe, qui circule d’un monde à l’autre et s’épanouit dans une expression : “les leçons de l’histoire”.

Aujourd'hui, au cours des débats télévisés par exemple, ces mots fleurissent encore ici ou là aux lèvres d’hommes et de femmes politiques. Pas chez les historiens et les historiennes. Car, entre-temps, Marc Bloch notamment est passé par là. Il était le grand patron de la science historique jusqu’à ce que les nazis ne viennent décapiter la discipline en le fusillant un jour de juin 1944. Et il a pensé le rapport que les historiens entretenaient avec le passé, alors que Paul Valéry, poète et intellectuel, venait de prendre à rebours le catéchisme républicain en déclarant :

L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout.

Dans un texte posthume auquel il travaillait en 1941 et 1942 et qui prendra des allures de testament, Marc Bloch prolongera sa réflexion sur l'histoire. Publié sous le titre Apologie pour l’histoire, dans Métier d’historien, on y comprend que la question de l’objectivité de l’histoire n’intéressait pas tant l’intellectuel que celle de son usage. Et c’est dans ce livre que Marc Bloch écrira que “les hommes sont plus fils de leur temps que de leur père”.

Catéchisme, mémoire et "beau discours"

Quatre-vingts ans plus tard, bien des historiens se sont à la fois approprié la lecture de Bloch, tout en l’acclimatant avec l’idée que rien n’est jamais si inédit. Si bien que parler des “leçons de l’histoire”, ce serait soudain faire à nouveau l’impasse sur l’idée que l’histoire est aussi une mise en récit, et pas une vérité brute. Ce serait aussi multiplier tous les risques d’anachronisme.

A présent que les politiques mémorielles sont devenues une catégorie à part entière de l’action publique, on trouve encore bien des candidats et des candidates à évoquer “les leçons de l’histoire” : ça fait partie de leur vocabulaire, et visiblement les plumes des hommes et des femmes politiques ne rechignent pas à utiliser cette expression. C’est encore en fouillant du côté des souvenirs que ces conseillers de l'ombre ont publiés, et des entretiens qu'ils ou elles ont accordés, qu’on comprend dans le détail comment la politique peut se laisser irriguer par l’histoire. Comme un retour à la Troisième République et son catéchisme bien ordonné ? Comme, en tous cas, un même goût pour la distribution des rôles… et un certain sens du marketing érudit.

On aurait pourtant tort de croire que là ne niche pas la politique : bien avant d’être ministre, Christine Albanel avait été la plume de Jacques Chirac. Un rôle de communication, en même temps qu’une relation intellectuelle au long cours, puisqu’elle occupa le poste de 1982 à 2000. Et c’est elle, raconte l’intéressée, qui a soufflé à Jacques Chirac l’idée de reconnaître la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs. C’est au cours d’une conversation avec Chirac, tout juste élu président de la République, que l’idée était née : le nouveau chef de l’Etat était invité aux cérémonies de commémoration de la rafle du Vel’d’Hiv (en juillet 1942), et sa plume devait plancher sur “un beau discours”. Elle racontera que c’est elle qui avait posé la question :

Ne pensez-vous pas, Monsieur le Président, que le moment est venu de dire la vérité sur l'Occupation ?

Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac prononcé un discours historique sur l’histoire de France. Qui commençait ainsi :

Il est, dans la vie d’une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l’idée que l’on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l’on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l’horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français. Il y a cinquante-trois ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l’autorité de leurs chefs, répondaient aux exigences des nazis.

En 2007 puis en 2012, Emmanuel Laurentin s'était lancé dans une série d'entretiens avec les candidats à l'élection présidentielle, intitulée "L'Imaginaire historique des hommes politiques", que vous pouvez revisiter par exemple par ici :

