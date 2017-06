Censure : Macron va-t-il recréer le ministère de l'information mort il y a 43 ans ?

Alors que bon nombre de rédactions s'alarment de la conception qu'a l'Exécutif de la liberté de la presse depuis l'élection d'Emmanuel Macron, retour sur l'histoire du ministère de l'Information, supprimé en 1974 après de nombreuses accusations de censure et d'ingérence.

Quarante jours après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les médias s'interrogent sur les rapports que l'Exécutif entretient avec la presse. En jeu : les relations parfois tendues entre le nouveau Président de la République (qui a par exemple revendiqué de trier sur le volet le pool presse qui l'accompagnerait en voyage présidentiel au Mali) et quelques signaux quelque peu inquiétants. Il en est ainsi du coup de fil de François Bayrou, nouveau garde des Sceaux, au directeur des enquêtes et de l'investigation de Radio France, avant la diffusion d'une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au MoDem.

Le Premier ministre Edouard Philippe a eu beau recadrer le patron du MoDem alors que celui-ci revendiquait un coup de gueule de "simple citoyen", l'accroc est de taille à peine la nouvelle équipe installée au pouvoir. Et mardi 13 juin, vingt-trois rédactions, dont celle de Radio France, co-signaient une tribune pour dénoncer les "signaux extrêmement préoccupants" qu'ils estiment être envoyés par le gouvernement vis-à-vis des médias. Pour les signataires, l'indépendance des médias, tout comme la protection des sources, sont aujourd'hui menacées par l'Exécutif depuis l'élection d'Emmanuel Macron.

Depuis "l'affaire des fadettes", jugée en 2014, la suspicion d'interventionnisme envers les journalistes n'a probablement jamais été si forte. Le ministère de l'information (ou sa variante en tant que secrétariat d'Etat, selon les gouvernements) a pourtant disparu depuis 43 ans. C'est Jean-Philippe Lecat, à qui échouait aussi la charge de porte-parole, qui a fermé le bal, devenant la toute dernière personnalité politique nommée à ce maroquin, le 1er mars 1974.

Une fonction éphémère pour Lecat puisque Valery Giscard d'Estaing, élu Président de la République, se passera carrément de ministère de l'information. Son arrivée au pouvoir, le 27 mai 1974, coïncide avec la suppression du tout dernier ministère de l'information en France.

Il était une fois le ministère de la censure

Le maroquin a connu quelques noms célèbres : sous Vichy, c'est Pierre Laval qui occupera la fonction à deux reprises. D'abord de juillet à décembre 1940, puis à nouveau d'avril 1942 à août 1944. Le parfum de propagande ne quittera jamais réellement la fonction. En particulier dans l'audiovisuel public. A l'ORTF, dans les actuels locaux de Radio France dits "la maison ronde", à Paris à deux pas de la Tour Eiffel, le ministère de l'Information a longtemps conservé un bureau, lien physique immédiat entre l'Exécutif et les rédactions.

Le ministre de l'information resté le plus célèbre dans la mémoire collective est Alain Peyrefitte. Il a occupé ce poste durant près de quatre ans entre 1962 et 1968. C'est sous la houlette de cet ancien diplomate, gaulliste, que sont crées l'ORTF et les télévisions régionales. Les Français le connaissent puisqu'il fait aussi office de porte-parole du gouvernement, et était connu comme la courroie de transmission entre le Général de Gaulle et les journalistes.

Peyrefitte validait le conducteur, c'est-à-dire le programme, du journal télévisé. Les archives télé gardent quelques traces de cet interventionnisme, par exemple lorsqu'il s'invita en plateau en direct pour annoncer au micro de Léon Zitrone du nouveau format de journal télévisé qu'il venait de décider. Zitrone, ce jour-là, l'interroge sur "la politisation du journal" et une éventuelle "main-mise du gouvernement sur le journal télévisé". Réponse de Peyrefitte qui valorise "les images, les faits, l'objectivité et la dépolitisation" :

Le journal télévisé ne doit pas être à la disposition d'un parti politique ou d'un groupe d'intérêt particulier. Il doit être le journal de tous les Français [...] ce n'est pas aux présentateurs d'être les avocats du gouvernement. Quand le gouvernement voudra défendre son point de vue il le fera à visage découvert par l'intermédiaire d'un porte parole qualifié.

Peyrefitte, homme politique marginal et écrivain en marge

Resté le plus célèbre "ministre de la censure" pour le grand public, Peyrefitte sera pourtant celui qui transformera officiellement son rôle vis à vis de l'audiovisuel public, passant du "contrôle" à la "tutelle". A cette période, dans les années 60, un décret stipulait aussi que le ministère de l'Information était garant de la liberté de la presse et chargé de reverser une part majeure de son budget (jusqu'à 90%) aux organes de presse : on dit alors le ministère "gestionnaire et distributeur de fonds [...] intégralement mis au service de la liberté d’expression".

En février 1999, alors qu'Alain Peyrefitte avait 74 ans, France Culture lui consacrait une série d'entretiens "A voix nue" dont vous pouvez retrouver ici les cinq épisodes. Devenue plume au Figaro après sa carrière ministérielle, celui qui signait son premier roman à 25 ans confiait ce jour-là s'être senti "marginal" en assumant ce mélange des genres entre littérature, journalisme et politique :

Je n'ai pas choisi. Je fais à la fois oeuvre d'écrivain et oeuvre d'homme politique engagé, dans l'action. Probablement, si je n'avais fait que de la littérature, j'aurais été un écrivain plus fécond. Probablement, si je n'avais fait que de la politique, j'aurais été un homme politique plus brillant ou plus comblé. Mais je n'ai jamais voulu choisir. J'ai toujours été un peu marginal par rapport aux deux pôles entre lesquels je naviguais.

Alain Peyrefitte mourra quelques mois après cet entretien. Ce n'est plus lui le ministre de l'Information lorsque mai 68 démarre, mais George Gorse d'abord (jusqu'au 31 mai 1968), puis Yves Guéna, du 31 mai au 10 juillet. Le même Guéna était déjà ministre des PTT de Pompidou lorsque la révolte éclate et c'est lui qui menace les radios de leur couper la fréquence si leur couverture s'avère trop flatteuse vis à vis des barricades.

Le 25 mai 1968, dans le journal de France Inter, le journaliste Philippe Harrouard décrivait à l'antenne les conditions de travail des journalistes pour couvrir "dix heures de guérilla urbaine à Paris". Ecoutez-le évoquer le ministère des PTT qui coupait les liaisons téléphone des journalistes radio et les auditeurs venant à la rescousse :

Un an après mai 68, Jacques Chaban-Delmas décidera de supprimer le ministère de l'Information, très décrié après 68, en gage de modernisation de la vie publique. La fonction n'existe pas entre juin 1969 et juillet 1972. Mais Pierre Messmer rétablit le ministère de l'Information, et il faudra attendre Giscard pour l'enterrer définitivement.

