Centenaires, dates-mausolées et mémoire officielle : l'histoire est-elle une vieille dame capitonnée ?

De quoi au juste le 22 mai est-il la date ? Celle de l’abolition républicaine par Victor Schoelcher ou plutôt celle d’un combat pour l’émancipation, mené par les Martiniquais qui arrachèrent leur sort à l’esclavage en 1848 ? Et si c'est d'une émancipation de soi par soi qu'on parle, ce 22 mai-là est-il au fond la bonne date ? Et pourquoi seulement 1848, qui tend depuis longtemps à araser le souvenir de la première abolition, en 1794, sous la houlette de Robespierre ?

Derrière ce débat au cœur du mouvement de destitution des statues au printemps dernier aux Antilles puis ailleurs, émerge celui des commémorations. Car sans date, pas d’anniversaire… et sans tri, pas de roman national. Or le choix des anniversaires et des grandes dates-sanctuaires est, fondamentalement, politique. Et il n’est pas neutre de prendre 1848 pour désigner l’émancipation des esclaves, en faisant disparaître des radars 1794 : si cette émancipation votée par la Convention eut finalement le souffle court, l’évacuer du récit contribue aussi à évacuer d’autres acteurs, et en particulier d’autres actrices puisque, comme le rappellent par exemple Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel dans leur récente somme sur l’histoire des féminismes Ne nous libérez pas, on s’en charge, anti-escalavagisme et féminisme ont d’abord avancé ensemble, comme les deux jambes d’une pensée de l’affranchissement.

La mode des éphémérides n’est pas seulement une métastase d’un journalisme à bout de souffle (même si on trouve désormais des articles-quizz intitulés par exemple “Qu’allons-nous commémorer en 2019 ?”, et rebelote en 2020). Au-delà de la production éditoriale, le fait que les anniversaires rythment la vie publique raconte un criblage qui s’opère. Car ce qui s’appelle du mot franchement pédant de “sesquicentenaire” procède d’une politique mémorielle qui ne se contenterait pas de rappeler l’histoire, et d’en mobiliser les grandes dates : elle l’utilise. Et, parfois, l’instrumentalise, diront les détracteurs de tel ou tel centenaire orchestré à grands renforts d’affichage.

C’est au fond davantage de politique de la mémoire que d’un rapport à l’histoire, que parlent les centenaires, bi-centenaires, et autres célébrations à date fixe qu’on voit poindre à mesure que les années passent. Pour autant, le détour par l’histoire est doublement intéressant pour les regarder dans toute leur épaisseur. Parce qu’il permet de remonter à l’origine de cet élan commémoratif, qui se trouve dans les débuts de la IIIe République, et de mieux en saisir les ressorts. Mais aussi parce qu’on comprend, avec les travaux des historiens et parfois le détour par d’autres sciences sociales, comment une date peut faire l’objet d’une stratégie en matière d’action publique.

Et en la matière, les creux sont au moins aussi parlants que les pleins : c’est par exemple l’historien Christophe Prochasson qui montrait en 1994 que les 100 ans de la condamnation du capitaine Dreyfus s’était soldés par ce qu’il appelait un “centenaire manqué”. C’est-à-dire, une poignée de parutions calibrées par des éditeurs obstinés (ou moins négligents), et quelques colloques un peu éparpillés. Mais du côté des pouvoirs publics, comme il en avait d’abord été question, guère plus de remémoration finalement : le Capitaine juif, son procès à Rennes, et surtout son innocence, seront tous comptes faits sortis de la liste des commémorations officielles.

Car il y a une liste de ce qu’on commémore, et de ce qui reste plus évanescent, souvent confiné dans un cercle restreint d’érudits ou de militants. Avec une incidence évidente sur la mise en lumière de l’événement en question. Longtemps par exemple, le 17 octobre n’a fait l’objet d’aucun effort de souvenir, puis des militants se sont rassemblés dans les années 80 pour rappeler à un public plutôt confidentiel qu’à cette date-là, en 1961, on a massacré des Algériens sortis manifester contre le couvre-feu qu’un certain Maurice Papon venait d’instaurer.

Civisme et dates autorisées

Si vous cherchez cette liste sur internet, vous ne tomberez pas sur une liste fixe de centenaires qui bouge au gré des années naturellement, mais sur l’inventaire des “journées nationales”. Celle-là est fixe. Vous y arriverez peut-être par des biais insoupçonnés : une page du site de la commune de Fontaine-la-Gaillarde (dans l’Yonne) est consacrée aux onze journées nationales, auxquelles renvoie aussi le département de la Mayenne via un fichier word. Ces collectivités y renvoient parce que ces dates sont l’occasion de cérémonies organisées par les préfets, les sous-préfets ou les maires.

Voici ce qu’on lit :

Ces journées ont fait l’objet d’un choix explicite et officiel : leur création relève d’un décret au Journal officiel. En voici la liste :

1- 19 mars : journée nationale du souvenir et du recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

2- Le dernier dimanche d’avril : journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.

3- 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945.

4- Le 2e dimanche de mai : fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme.

5- 27 mai : journée nationale de la Résistance.

6- 8 juin : journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine.

7- 18 juin : journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.

8- 16 juillet (si c’est un dimanche, ou le dimanche qui suit) : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’ Etat français et d’hommage aux "Justes" de France.

9- 25 septembre : journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives.

10- 11 novembre : commémoration de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France.

11- 5 décembre : journée nationale d’hommage aux "morts pour la France" pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

S’y ajoute une douzième cérémonie, en hommage à Jean Moulin, fixée le 17 juin, jour d'anniversaire de son premier acte de résistance. Et d’autres commémorations encore, présentées comme “s’inscrivant dans des “cycles mémoriels”, tels que le 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale (2009-2014), ou encore le centenaire de la Première Guerre mondiale à partir de 2014.

Sur le site de l’académie de Poitiers, vous retrouverez aussi cette liste, complétée par une entrée plus floue intitulée “dates importantes pour l’éducation à la citoyenneté - Mémoire” qui, cette fois, intègre par exemple le 22 octobre - c’est la date à laquelle Guy Môquet et ses 26 compagnons résistants ont été fusillés. Avec ceci d’intéressant que c’est sous les auspices du “pôle civisme et citoyenneté” dans un “espace civisme” qu’elle a été rangée. D’une phrase, l’éducation nationale précise que “la participation des jeunes générations [à ces journées] est l’un des vecteurs de transmission et de réflexion sur les valeurs républicaines”.

C’est-à-dire que ces journées relèvent non seulement d’une entreprise pédagogique - et à dire vrai, si vous n’êtes plus bien sûr de l’année du procès du capitaine Dreyfus (1994, on vous aide), c’est aussi parce qu’il n’a pas fait l’objet d’une vaste entreprise de souvenir. Mais ces journées procèdent également d’une volonté d’ancrer dans la mémoire collective, et les représentations, l’idée d’un événement resté du bon côté de l’histoire. Journées nationales ou centenaires et autres rendez-vous de l’almanach du chiffre rond servent alors un usage politique de l’histoire. Avec toutes les questions que ça peut poser pour des événements fortement clivants, ou par exemple des insurrections qui ne sont pas vraiment connues pour créer du consensus. Dans A voix Nue en 1998, Mona Ozouf, grande historienne de la révolution française, pointait justement, à propos des commémorations de 1789 :

La commémoration est consensuelle par son essence même et donc il y a quelque chose de difficile à commémorer dans la révolution française. [...] Il ne faut pas attendre de la commémoration les qualités rigoureuses de l'histoire, la commémoration fait toujours la toilette des gens qu'elle commémore... arrange. Elle n'est pas faite pour mettre l'accent sur les défauts des êtres quand on commémore un être par exemple, quand on célèbre une personne. Elle n'est pas faite non plus dans le cas d'un événement pour mettre en évidence les violences ou les dérives sanglantes. La Terreur est incommémorable.

La France et ses “globules monarchistes”

Faire un usage politique de l’histoire ne date pas de l'avènement de la communication politique et de ses experts comme en accouchèrent les années 1970. Dès le XIXe siècle, l’histoire a été mobilisée au profit de la politique en train de se faire. Elle a même servi à fabriquer de la politique. Longtemps, ce sera de la révolution française qu’il s’agira de se souvenir et, éventuellement, d’exploiter. Le centenaire de 1789 s’invente en plusieurs temps. Avec une traîne suffisamment longue pour qu’on remette ça avec un bi-centenaire, en 1789, qui montre qu’on a durablement scellé l’idée que la France et la République ne faisaient qu’une, comme le soulignait à propos d'Emmanuel Macron Christophe Prochasson, le 7 septembre 2020, sur France Culture :

En 1879, les républicains accèdent enfin au pouvoir à la faveur d’élections municipales et sénatoriales. Pourquoi “enfin” ? Parce que malgré leur retour avec la naissance de la Troisième République, en 1870, les monarchistes étaient encore majoritaires dans l’équilibre politique. En 1879 toujours, le royaliste Mac-Mahon démissionne et c’est Jules Grévy qui devient président de la République. Aussitôt, les commandes affluent : le nouveau pouvoir entend armer sa légitimité avec des statues, des effigies, et des grand-messes destinées à enraciner dans une continuité un régime contesté : c’est l’époque où le général Boulanger fait des émules, y compris dans les rangs monarchistes. En 1988, quand le boulangisme était à son paroxysme, Zola écrivait justement :

Boulanger ! C'est un pieu surmonté d'un chapeau, un chapeau galonné et empanaché ! Pas autre chose. Et le pire, c'est que ce pieu répond à un besoin mal dissimulé de la nation, au besoin d'une domination quelconque : royauté, empire, dictatoriat, gambettisme, ou boulangisme. [...] Les globules de notre sang sont monarchistes. Et nos aspirations vers la République, notre beau rêve d'une nation qui se gouverne elle-même, sont en perpétuel conflit avec ces puissants vestiges d'atavisme.

En se réclamant des pères fondateurs, la fragile Troisième République se trouve un héritage légitime. 1789 fera vite office de référence suprême, et voilà la révolution française qui sert de boussole symbolique pour un régime à la peine. Dès 1880, une loi fera du 14 juillet notre Fête nationale. Mais ce choix n’est pas allé de soi : on a d’abord envisagé le 5 mai. Vous séchez ? Cette borne-là remonte elle aussi à 1789 : c’est le début des Etats généraux.

La Tour d’Auvergne : ce monument n’est pas une tour

Quand, en 1889, la République rendra hommage à ceux qui la précédèrent d’un siècle, elle mettra les petits plats dans les grands : à tous les échelons de l’Etat, on retrouve des traces des festivités du centenaire. Y compris dans le budget de petites localités, comme par exemple la ville de Carhaix, dans le centre-Bretagne. A près de 500 kilomètres de la capitale, la ville et ses 2 789 habitants au compteur en 1886, font les choses en grand : le centenaire n’en finit plus. C’est un vrai cycle de festivités que nous décrit l’historien Alain Le Bloas (dans les Annales historiques de la Révolution française, en 2017), qui raconte plusieurs années de fêtes, des attractions faramineuses et jusqu’à 3 000 euros débloqués par la municipalité en 1890. Pourquoi à Carhaix tout spécialement ? C'est que la Révolution compte un héros du cru, en la personne de La Tour d'Auvergne, et sur place on célèbre volontiers l’anniversaire de sa mort. Autant dire, quasiment un centenaire dans le centenaire.

Aujourd’hui, de Carhaix à Paris en passant par Rennes, ce nom s’affiche sur des plaques de rue. Mais on sait moins souvent à quoi il correspond. En fait, pas à la bourgade homonyme du Puy-de-Dôme, mais à ce natif de Carhaix qui fît l’objet d’un véritable pèlerinage pendant pas loin d’un siècle. Né en 1743, La Tour d’Auvergne n’est pas un noble mais un fils bâtard qui s’est trouvé un ancêtre à particule. Monté à Paris, cet obscur capitaine était devenu "premier grenadier des Armées de la République" après s'être engagé dans les armées de la Révolution. Quand il mourra en 1800, il était déjà si adulé qu'on lui rendra les honneurs militaires sur le champ de bataille, après avoir pris soin de prélever son cœur avant de l'embaumer.

C'est sous Bonaparte qu'on entamera ses louages : reconnu comme militaire mais aussi comme savant, on commence alors à fabriquer du grand homme en louant son héroïsme, sa clairvoyance et sa vertu. Quand Carhaix lui rend un hommage plus appuyé encore qu’à l’accoutumée pour le centenaire de sa mort, la ville, la République, et le destin de ce gars du coin ne font qu’un. La preuve : Waldeck-Rousseau, qui est alors Président du conseil, fait une donation importante et dépêche son ministre de la Guerre sur ces terres bretonnes où les chambres chez l’habitant s’arrachent tant les hôtels ont fait le plein. On a construit un grand homme comme on a fabriqué du souvenir avec les jalons glorieux de la révolution française.

“Mythologie de la déportation”

Derrière ce tri, on voit affleurer la promotion de dates et de noms : certains, que les historiens appellent aujourd’hui les “entrepreneurs de mémoire”, font des pétitions pour promouvoir leur grande cause. Mais cette sélection implique aussi une tension pour délimiter le passé, qui suppose de choisir des événements à même de rentrer dans les contours corsetés d’un sanctuaire. En 1997, la revue Vingtième siècle avait publié le témoignage de Georges Petit, un ancien déporté, rescapé de deux années à Buchenwald puis dans un camp satellite. Deux ans après les commémorations organisées en 1995 autour de la mémoire des camps et de libération, il témoignait enfin. Et commençait à expliquer pourquoi il avait refusé de le faire dans le cadre des grandes opérations mémorielles dont la poussière venait de retomber. Il décrit une “mythologie de la déportation” et dit par exemple ceci :

Ainsi, pris entre l'indicible de ce que j'avais vécu et la tentative d'utilisation de mon témoignage pour une cause que je sentais étrangère, j'ai choisi de me taire ou de ne parler, et parcimonieusement, qu'au cercle le plus restreint de mon entourage. Mais en même temps s'aiguisait en moi le désir de dire ce que j'avais vu, de dénoncer les mensonges intéressés et de servir, tant bien que mal, le combat mené, depuis mes années de jeunesse jusqu'à ce jour, contre le nazisme d'abord puis contre les formes plus subtiles d'oppression et d'aliénation qui continuent d'entraver la liberté et la dignité des hommes. Donner une description sobre de mes épreuves, combattre la glorification de la souffrance utilisée pour en masquer le sens, contribuer à une compréhension plus juste des phénomènes auxquels j'ai été mêlé, voilà ce qu'aujourd'hui je veux encore tenter.

Ces commémorations, et la manière dont elles sont orchestrées, sont un objet de recherche passionnant en sciences sociales : c’est l’occasion d’observer la politique en train de s’écrire à gros coups de crayons symboliques, et l’histoire qui regarde comme on observerait sa propre image se décupler, en gros et au centuple, dans une attraction de fête foraine. Mais ces cycles mémoriels sont aussi l’occasion de crédits, de colloques, et d’opportunités éditoriales qui permettent malgré tout à des chercheurs de faire connaître des travaux qui pourraient rester confidentiels, au secret du calendrier. Avec les commémorations sans fin du centenaire de la Grande guerre, on n’a pas seulement sorti des greniers des évocations momifiées des Poilus. On a aussi eu accès, en nombre, à des travaux passionnants qui témoignaient d’un profond renouvellement historiographique déjà largement en cours, mais pas forcément connu du grand public.

A l’inverse, une révolution comme celle de 1848 est aujourd’hui très méconnue. Alors qu’elle est pourtant documentée par les travaux passionnants de grands historiens et historiennes, et éclaire de façon très parlante des questions d’aujourd’hui. Mais sans grande exposition, souvent. Or ceux qui avaient plus de vingt ans, en 1948, sont âgés. Et il y a encore loin à un hypothétique bi-centenaire en 2048. Les anniversaires et les dates-mausolées ne servent pas seulement à fabriquer de la politique à coups de souvenir : ils sont aussi une occasion de transmission comme on en manque parfois.