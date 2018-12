Christiane Desroches Noblecourt : "Tout est calqué sur la vie du soleil levant et du soleil couchant."

1967 | "Les lundis de l'histoire" proposait en 1967 une visite de l'exposition "Toutankhamon et son temps" en compagnie de l'égyptologue Christiane Desroches Noblecourt. Elle nous livre dans ce long extrait de l'émission ses descriptions et commentaires des œuvres exposées.

Christiane Desroches Noblecourt présente l'exposition exceptionnelle "Toutankhamon et son temps" qui se déroulait au Petit Palais au printemps 1967 et dont elle était la commissaire. On la suit de salle en salle, dévoilant les œuvres d'art les plus rares comme un tabouret richement orné de lys et de papyrus, des coffres dont "une véritable trouvaille", un chasse-mouches "plaqué d'or et piqué de trente plumes d'autruche" ou encore les vaches célestes, celle de l'occident, "la vache de la mort, teintée de rouge, à l'air pas très commode" et celle de l'orient, c'est une vache "apaisée, toute heureuse, c'est le soleil levant".

Toutes ces œuvres liées au roi Toutankhamon permettent de le suivre "dans l'évolution de sa vie jusqu'au moment où il va trépasser". L'égyptologue montre combien "les Égyptiens étaient raffinés et poètes" et insiste sur l'importance de "la force" du soleil dans l'Egypte ancienne : "Tout est calqué sur la vie du soleil levant et du soleil couchant."

Il meurt et il passe dans un monde tout à fait différent. Le monde où il n'y a plus de chaleur solaire puisqu'en mourant le roi a suivi le chemin du soleil qui s'est engouffré en occident. [...] On voit ici, maintenant, la projection du roi. Il est mort. Il est dans un domaine où on ne le voit plus. Est-elle l'homme invisible ? Si on ne l'entoure pas de bandelettes, il faut bien lui donner des vêtements : on ne le voit qu'en le suivant à travers ses vêtements qui semblent être seuls visibles et même pour savoir où il pose le pied, on lui a mis des sandales d'or. C'est donc le négatif de lui-même, ce que les Égyptiens appellent le Ka, traduit par [Gaston] Maspero comme le double, ce n'est peut-être pas tout à fait son double mais c'est sa projection invisible. Il va maintenant partir pour le grand voyage et il va essayer de gagner son éternité en s'efforçant de suivre le soleil.

Puis Christiane Desroches Noblecourt détaille le couronnement par le dieu Amon du jeune Toutankhamon alors âgé de neuf ans, à qui les prêtres ont remis les insignes de la royauté :

Le crochet et le fouet, on ne connaissait ces objets que par des représentations. Vous en avez maintenant les éléments réels. On peut presque être assurés que les petites mains de Toutankhamon à neuf ans ont tenu ces deux sceptres et la chose est d'autant plus émouvante que ce sont des précieuses reliques très bien conservées et d'une harmonie exceptionnellement belle.