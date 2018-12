Christiane Desroches Noblecourt :"L'Egypte ancienne, c'est le premier humanisme du monde"

Dans l'émission "For intérieur" diffusée en 1996, Christiane Desroches Noblecourt raconte sa vocation pour l'égyptologie décidée au début des années 30. Elle dit n'avoir "jamais abandonné l'étude de l'égyptologie à partir de ce moment-là". "Tout m'attirait", confie-t-elle au sujet de la culture égyptienne.

Derrière ces regards des statues, il y a un message. Les statues grecques, c'est vrai, étaient peintes comme les statues égyptiennes, et c'est froid. C'est beau mais c'est froid. Mais regardez une statue égyptienne ! Aussi bien le Scribe accroupi qu'une statue de Ramsès : il y a quelque chose, il y a une pensée derrière, il y a une métaphysique. Et ça, ça touche n'importe qui ! On ne peut pas être indifférent à une représentation égyptienne.