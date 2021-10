Cinq fascinantes découvertes archéologiques au fond des océans

Une épée couverte de sédiments et de coquillages, dont on ne distingue plus que vaguement la forme, mais une épée tout de même. Shlomi Katzin, un plongeur israélien, a découvert samedi 16 octobre à Césarée (nord-ouest) une épée d’un mètre de long avec une poignée de 30 centimètres entièrement couverte de coraux et de coquillages, “qui selon toute évidence appartenait à un chevalier croisé”, a précisé l’Autorité israélienne des antiquités (AIA).

Remise au département des trésors nationaux, l’épée sera exposée au public après avoir été nettoyée et analysée. « C’est fascinant de voir un tel objet, qui nous ramène neuf cents ans dans le temps, à une autre époque, avec des chevaliers, des armures et des épées », a précisé Nir Distelfeld, le directeur de l’AIA.

Si on est encore loin de l'Atlantide, cette épée, retrouvée dans une zone où les courants marins déplacent régulièrement le sable, rejoint la liste des trésors archéologiques retrouvés au fond des océans. Petit tour d'horizon de quelques incroyables découvertes faites au fond des eaux.

La Cité perdue d’Héracléion

• Crédits : Christoph Gerigk - Hilti Foundation

C’est toute une cité, perdue sous les eaux dans la baie d’Aboukir, près d’Alexandrie, qui a été retrouvée en 2000, près de 1200 ans après sa disparition, par l’archéologue français Franck Goddio, spécialiste des fouilles sous-marines.

Évoquée par les historiens grecs Hérodote et Diodore, la cité d’Héracléion, également connue sous le nom de Thônis en égyptien ancien, a été construite au VIIe siècle avant notre ère, à l’est d’Alexandrie. Elle fut, longtemps, le principal port de commerce du pays, ainsi qu’un centre religieux abritant un grand temple de Khonsou, fils d’Amon, avant d’être détrônée par Alexandrie.

La légende veut que la cité ait été peu à peu engloutie à la suite d’une succession d’un tremblement de terre ayant provoqué un raz de marée et des glissements de terrain, condamnant la ville à être engloutie par les flots à partir du IIe siècle.

Les fouilles archéologiques ont révélé des temples, d’immenses statues, mais aussi des objets en bronze, de nombreux bateaux ainsi que des stèles en granit rose de plus de 4 mètres de hauteur. Un véritable trésor pour les archéologistes. Les fouilles sont toujours en cours.

Tiwanaku : des trésors sous-marins à 3800 mètres d’altitude

• Crédits : ULB-Teddy Seguin

C’est une archéologie sous-marine un peu particulière, puisqu’elle se déroule non pas dans un océan mais à 3800 mètres d’altitude, dans les profondeurs du lac Titicaca, qui borde le Pérou et la Bolivie. Cette étendue d’eau est bien connue des archéologues : pour les Incas, qui ont dominé la cordillère des Andes du XIIe au XIIIe siècle, ces eaux étaient sacrées et il était interdit d’y naviguer.

Pourtant, lors de fouilles sous-marines, des archéologues américains ont découvert de nombreux objets datés de plus de 1000 ans, et donc antérieurs de plus de 500 ans au règne des Incas. En explorant le récif de Khoa, proche de l’Île du Soleil, la plus grande île du lac, les chercheurs ont remonté des brûleurs d’encens en forme de pumas, des ornements en or et en pierre ainsi que des os de lamas.

D’après les spécialistes, il s’agit certainement d’offrandes du peuple Tiwanaku, une civilisation méconnue qui a vécu sur les rives du lac entre le Ve et le XIe siècle. Si cette découverte est passionnante, elle ne vient pas comme une surprise : depuis 2007, une équipe d’archéologue, menée par le Belge Christophe Delaere plonge régulièrement dans le lac Titicaca et a d’ores et déjà retrouvé des milliers d’objets appartenant à la civilisation Tiwanaku. Des trouvailles qui ont permis de mieux comprendre comment ce peuple vivait et commerçait grâce au lac Titicaca… avant d’être supplanté par les Incas.

Le galion San Jose, une épave à 10 milliards d’euros

• Crédits : Samuel Scott

Difficile de lister toutes les épaves de navires qui ont été retrouvées par des archéologues… ou des chasseurs de trésor : car si c’est la curiosité scientifique qui incite les premiers à explorer les fonds marins, les seconds le font avant tout par appât du gain.

Il faut dire que certaines épaves abritent dans leurs carcasses des lingots d’or et d’argent dont la valeur se chiffre aujourd’hui en millions d’euros... si ce n’est plus. Et ces trésors ne sont pas sans susciter des conflits entre les découvreurs, les Etats où les épaves se trouvent, et enfin les Etats auxquels appartenaient à l’origine ces fortunes.

Il est cependant un navire qui attire toutes les convoitises : le Galion San José. Durant la guerre de succession d’Espagne, au début du XVIIIe siècle, ce navire est affrété par l’Espagne pour acheminer les matières précieuses depuis les colonies espagnoles en Amérique. Mais le galion n’arrivera jamais à bon port : il est coulé en 1708 par des navires anglais, au large des côtes colombiennes.

Il passera plus de trois siècles par 600 mètres de fond, avant d’être “retrouvé” dans les années 2000, par le gouvernement colombien… ce que conteste une compagnie américaine Sea Search Armada, qui affirme avoir découvert l’épave en 1981 et réclame donc la moitié du trésor resté dans les cales de l’épave : 200 tonnes d'or, d'argent et d'émeraudes ; un butin estimé à 10 milliards d’euros.

• Crédits : Woods Hole Oceanographic Institution

Avec une somme pareille, l’Espagne, à qui le navire appartient, est également entrée dans la course, en demandant à la Colombie de respecter la Convention de l’Unesco sur la protection du patrimoine culturel subaquatique… convention que la Colombie n’a pas ratifiée. Déclarée début 2021 “bien d’intérêt culturel de la nation” par le gouvernement colombien, le trois mâts espagnol reste jusqu’ici, en théorie, protégé des velléités des chasseurs de trésors. Tandis que les archéologues rêvent, de leur côté, d’explorer ce patrimoine qui, étant situé à une grande profondeur près d’une fosse marine, a été peu altéré par l’oxygène.

Port-Royal, la cité pirate engloutie

• Crédits : an Luyken, Pieter van der - Getty

L’âge d’or de la piraterie évoque immanquablement la possibilité de retrouver des trésors engloutis par les flots. Et avec elles les ports d’attache où les pirates venaient s'enivrer entre deux pillages.

A Port-Royal, la légende le dispute certainement à la réalité. En 1655, les Anglais s’emparent de la Jamaïque, conscients qu’elle est idéalement placée dans la mer des caraïbes. Deux ans plus tard, au sud de l’île, ils fondent la ville de Port Royal, qui verrouille la baie naturelle de Kingston. Stratégiquement placé, ce port doit permettre aux Anglais de couper la route aux vaisseaux Espagnol qui circulent vers le Mexique. C'est dans cette ville que débute l'intrigue du film Pirate des Caraïbes :

Port-Royal devient rapidement un haut lieu de la piraterie où corsaires et flibustiers s’installent. Les Anglais laissent faire et la ville prospère, notamment grâce au recel qui s’y opère. Elle devient un centre névralgique du Nouveau Monde. Lorsque le célèbre pirate Henry Morgan, connu pour avoir initié le fameux “code de la piraterie” (alors nommé “chasse-partie”), est anobli par le roi Charles II, il est nommé gouverneur de la Jamaïque et règne sur Port-Royal.

Ce lieu de débauche et de dépravation, où fleurissent tavernes et lupanars, disparaît abruptement le 7 juin 1692, lorsqu’un puissant séisme frappe la Jamaïque. Les deux tiers de la ville, dont le port et le centre-ville, s’enfoncent dans les flots, avant d’un tsunami ne vienne frapper ce qu’il reste de la ville. Près de 3000 personnes, soit un tiers des habitants, trouvent la mort. La ville sera reconstruite, mais ne retrouvera jamais sa puissance d’antan.

Depuis, les ruines englouties subsistent sous 2 à 3 mètres de vase. Une aubaine, pour les archéologistes : les ruines sont préservées en l’état. “Port-Royal est tombée si vite qu'elle est restée figée dans le temps, raconte le Dr Jon Henderson, un archéologue sous-marin de l’Université de Nottingham qui travaille sur les ruines de la cité pirate. "Elle est parfois appelée la Pompéi du Nouveau Monde. Le séisme a saisi la ville à son apogée; tout ce que les gens utilisaient est maintenant scellé sous le limon dans le port de Kingston".

En attendant de pouvoir déblayer les fonds marins et faute d’une bonne visibilité, les archéologistes tentent de reconstituer ce qu’il reste de la cité à l’aide de sonar à balayage latéral afin d’en créer une version numérique. Des travaux qui devraient permettre de soutenir la proposition d’inscription du site au patrimoine mondial de l’Unesco. Et de poursuivre plus avant les recherches.

L'étrange structure sous-marine de Yonaguni-jima

En 1985, Kihachiro Aratake, un organisateur de plongées touristiques est en repérage pour trouver un nouveau site de plongée. En se rendant sur un haut-fond poissonneux indiqué par des pêcheurs, il découvre une étrange structure en gré, de 75m de long sur 25 m de haut, qui semble être composée de plateformes extrêmement régulières, interrompues par des failles formant de grandes marches à angles droits.

• Crédits : Melkov - Wikimedia

Située à l’extrémité sud de l’île Yonaguni, dans l’archipel japonais Ryūkyū, cette découverte intrigue grandement les archéologues, qui peinent à statuer sur une origine humaine ou purement géologique de cette structure. Le géologue japonais Masaaki Kimura est ainsi persuadé que la structure est d’origine humaine, et qu’il pourrait s’agir d’un temple ou d’un château, sans toutefois avoir pu mettre la main sur des preuves directes de sa théorie. A l’inverse, le géologue américain Robert Schoch, estime de son côté qu’il s’agit d’une structure naturelle, notamment parce qu’elle est d’un seul tenant et non constituée de blocs de pierre.

• Crédits : Vincent Lou - Wikimedias

Jusqu’ici les géologues ont été bien incapables de tirer un trait sur la question. Même la datation de la structure pose problème : elle aurait été “créée” entre 8000 et 2000 ans avant notre ère.

En l’état actuel des connaissances, le mystère reste entier. Mais l'existence d'une tradition ancienne du travail de la pierre à Yonaguni et dans les autres îles de cet archipel japonais tend à orienter les théories : il pourrait simplement s'agir d'une structure géologique naturelle qui aurait été modifiée par l’homme, que ce soit pour en faire une carrière de pierre ou pour autre chose. Reste à savoir laquelle.