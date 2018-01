Claude Lanzmann sur la Résistance : "C'était dans la jeunesse, j'aurais voulu avoir fait ça complètement en conscience"

Dans ce deuxième entretien des "A voix nue" diffusé en 2005, Claude Lanzmann raconte sa vie et celle de sa famille pendant la guerre. Son père dès 1939 était très pessimiste et a deviné que le pire allait arriver. Il a très tôt su qu'il fallait "passés inaperçus, être gris comme les murs". Son père apprenait aussi à ses enfants à se cacher rapidement dans une cache aménagée dans le jardin. "On battait vraiment des records de vitesse" se souvient-il .

Il évoque l'engagement dans la Résistance de son père et de son frère sans qu'aucun ne le sache. Lui-même, lycéen à Clermont-Ferrand, ville occupée par les Allemands depuis novembre 1942, est entré aux Jeunesses Communistes et a dirigé un réseau de Résistance au sein du lycée Blaise Pascal.

Il y avait des catacombes dans ce lycée. On avait très peu d 'armes, quelques revolvers, et on s'entraînait la nuit dans des catacombes profondes à tirer au revolver et pour frimer quelques fois, dans nos blouses grises d'internes on venait avec un flingue dans la poche. Mais moi je n'ai pas beaucoup travaillé cette année-là, trop occupé uniquement à la Résistance.