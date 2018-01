Claude Lanzmann : "Le portrait de l'antisémite brossé par Sartre sera toujours inégalé"

Dans ce troisième entretien d'"A voix nue", Claude Lanzmann se plonge dans ses souvenirs de guerre. Engagé dans la Résistance, il raconte en quoi "le temps de la montée au maquis approchait" au début de 1944.

Claude Lanzmann, encore lycéen, évoque aussi sa découverte grâce à un camarade de lycée, de L'Etre et le Néant de Jean-Paul Sartre qui venait de paraître : "La philosophie n'attend pas le nombre des années".

On ne se trompait pas en 1943 sur le sens d'un livre comme L'être et le néant par Jean-Paul Sartre, c'était une ontologie de la liberté. Et aussi [...] l'importance qu'ont eu pour moi les Réflexions sur la question juive après la guerre. Ça a été un livre à tous égards libérateur.