Claude Lanzmann : "Le suicide, c'est un acte de résistance absolu"

2006 | Dixième et dernier entretien de la série "A voix nue" avec Claude Lanzmann qui parle de son film "Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures" et du personnage principal,Yehuda Lerner. Il confronte par la suite sa vision des camps de la mort à celle de Primo Levi.

Dans cette ultime émission de la série "A voix nue" diffusée en 2006, le réalisateur Claude Lanzmann relate l'histoire de la révolte du camp d'extermination de Sobibor et révèle la figure "mythologique quasiment" de Yehuda Lerner, prisonnier qui a participé au soulèvement. "C'est quelque chose de super-humain qu'ils ont accompli" souligne avec ardeur Claude Lanzmann.

Quand Lerner s'évade au crépuscule avec les autres, il raconte qu'arrivé dans la forêt, tout autour du camp, il est tout près de Sobibor, il est à 200 m, 300 m, 500 m au maximum, il peut être repris à tout moment. Je pense qu'à ce moment-là, il a accompli quelque chose de tellement surhumain, super-humain que vivre ou mourir, ça lui est complètement égal : il est par-delà cela, la vie et la mort. [...] C'est ça la grandeur de cet homme. [...] Il avait seize ans.

Au cours de cet entretien, Claude Lanzmann et Laure Adler discutent du positionnement de Primo Levi par rapport aux commandos spéciaux (les Sonderkommandos). Il reproche à l'écrivain "l'absence de considération, l'absence de compassion, l'absence d'empathie". Il poursuit ainsi sa pensée : "On pose une question obscène à ces hommes, on demande pourquoi ne se sont-ils pas suicidés ?" Il estime qu' "on ne juge pas ça, on n'a pas le droit".

[Primo Levi décrit les Sonderkommandos] comme des hommes ravalés à l'état de bêtes, de bêtes sauvages... et je ne suis pas d'accord avec ça. Tous les membres des commandos spéciaux que j'ai rencontrés, ne l'étaient pas du tout, au contraire. [...] J'ai beaucoup d'admiration, une admiration extrême pour Primo Levi mais je pense que là il s'est trompé. D'ailleurs il s'est suicidé presque aussitôt après.