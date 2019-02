Comment des enregistrements sonores uniques de la signature de l'armistice de 1940 ont refait surface

"Le gouvernement français considère la clause de livraison de tous les ressortissants allemands, désignés par le gouvernement du Reich, comme contraire à l'honneur, en raison de la pratique du droit d'asile", entend-t-on distinctement prononcer le général français Huntziger, qui signera l'armistice du 22 juin 1940. Si on disposait de nombreuses images d'archive de la signature de cette convention entre le Troisième Reich et le gouvernement français, les enregistrements sonores réalisés dans le wagon ayant servi de lieu de réunion en forêt de Compiègne demeuraient introuvables.

Hitler avait pris soin de faire enregistrer la scène pour graver dans l'histoire l'humiliation de la France, mais il avait également fait truffer le wagon de micros pour obtenir un enregistrement sonore secret. Il confia par la suite une unique copie de ses enregistrements au maréchal Pétain. Mais dans le chaos de sa fuite à Sigmaren, ce dernier aurait confié les six disques métalliques à des personnes de confiance, ensuite égarés dans la fin de la guerre. Ils disparaissent pendant 75 ans, avant de resurgir en 2015 lors d'une vente aux enchères en Allemagne. Un collectionneur, Bruno Ledoux, les achète pour quelques milliers d'euros et réalise rapidement l'importance historique de sa découverte : il les fait préserver et confie des copies à Emmanuel Amara, pour qu'il en fasse un documentaire, 1940, les secrets de l'armistice, dont le deuxième volet, avec ces extraits sonores, sera diffusé ce dimanche 3 février à 22h40 sur France 5.

"La France est vaincue"

Ces documents d'archive uniques permettent de"redonne(r) une vie à ce moment terrible pour les Français, où les Allemands tiennent leur victoire", a expliqué Emmanuel Amara à FranceInfo. On peut notamment y entendre le fatidique "La France est vaincue", et la délégation française quitter en silence le wagon, alors que des militaires allemands entament l'hymne germanique.

Ces archives exceptionnelles, que l'émission La Marche de l'Histoire, sur France Inter, a également pu consulter, devraient bientôt être libres d’accès. Selon FranceInfo, le collectionneur Bruno Ledoux souhaite les offrir au gouvernement français afin qu’ils soient versés aux archives nationales.