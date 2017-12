Superfail | Retour sur un personnage complexe, écrivain, pacifiste, juif mais également proche du Régime de Vichy. Emmanuel Berl a fasciné Jean d'Ormesson et Olivier Philipponnat par son intelligence et ses prises de position paradoxales et déroutantes. Explications dans Superfail.

" La terre, elle, ne ment pas", expression que l'on doit à Emmanuel Berl, écrivain, essayiste, penseur, polémiste, romancier mais aussi rédacteur de certains discours de Philippe Pétain.

Emmanuel Berl est juif et pétainiste. Il ne renie pas sa judaïté mais assume ce terrible cumul qui rend son personnage extrêmement complexe.

Avant d'être pétainiste et peut être même avant d'être juif, Emmanuel Berl est un pacifiste. Il a fait la première guerre mondiale dans les tranchées, et pour lui, le paix vaut tous les sacrifices. Le polémiste écrit un certain nombre d'articles sur l'émigration juive qu'il condamne au nom de la paix. Les accords de Munich sont pour lui une victoire et lorsque Hitler envahit la Bohême-Moravie et Prague, Berl le vit comme une trahison. L'écrivain se refuse d'être anti-fasciste, mais il n'est pas non plus pro-faschiste. Il est pour une politique des accords.

A-t-il fait preuve d'une naïveté aveugle en pensant que Hitler pouvait être comme lui, un pacifiste?

Certes Emmanuel Berl n'a jamais rédigé de discours antisémites, il n'a même jamais rencontré Pétain en personne, mais on peut lui reprocher d'être resté en contact avec le régime de Vichy jusqu'en 1943.

Personnage déroutant, temps complexe et choix assumés, Emmanuel Berl fascine. Entretien avec Olivier Philipponnat, auteur de Emmanuel Berl, cavalier Seul aux éditions Vuibert, et Jean d'Ormesson rencontré il y a six mois.

Écouter Écouter Superfail: Emmanuel Berl, comment être juif et pétainiste ? Superfail: Emmanuel Berl, comment être juif et pétainiste ?

Archives

- Discours du Maréchal Pétain, le 17 juin 1940

-Entretien entre Jean d' Ormesson et Emmanuel Berl dans Esprits Libres (diffusion sur France Culture en 1968)

