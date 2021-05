Comment les récits d'esclaves se sont popularisés

voir( 5 min )

En ce "mois des mémoires" commémorant l'abolition de l'esclavage, voici un retour sur la parole des premiers concernés. Car même après son abolition aux États-Unis, l'esclavage a continué à être édulcoré, romantisé, magnifié, notamment dans la culture populaire : du cinéma aux romans, en passant par les séries et la peinture.

Claudine Raynaud, spécialiste de littérature noire américaine, nous aide à comprendre comment la parole des esclaves a finalement réussi à gagner le grand public.



Des récits tombés dans l'oubli

Django Unchained de Tarantino, si on le regarde à travers la matrice des récits d’esclaves, on voit comment il a replacé certains segments structurels du récit d’esclave dans son propre film, j’appelle ça du grand-guignol, du grotesque… Mais le matériau de base, au-delà du style de Tarantino, c'est le récit d’esclave. Claudine Raynaud, professeure de littérature afro-américaine

Cent-cinquante récits écrits par des esclaves eux-mêmes, parfois avec l’aide des abolitionnistes, sont parvenus jusqu’à nous. Comme la vie de Frederick Douglass, esclave qui a réussi à s’enfuir, la plupart de ces autobiographies sont écrites une fois la liberté retrouvée. L’objectif est de transmettre, mais aussi de se réapproprier un morceau d’humanité qui leur était interdite par l’écriture.

Populaires à leur publication dès la fin du XVIIIe, ces récits sont finalement jugés peu crédibles, irréels, partisans et sont dénigrés aux États-Unis au point de tomber dans l’oubli pendant près d’un siècle.

Seule la parole du maître blanc est alors représentée comme dans le film The birth of a nation (1915 ).

Une redécouverte politique

En 1930, l’administration Roosevelt entame un travail de documentation de la parole des esclaves. Plus de 2 000 personnes sont interrogées sur leur ancienne condition.

Mais ce n’est qu’autour des années 1960, à la faveur du mouvement des droits civiques que les récits d’esclaves ont été réhabilités, valorisés et utilisés comme source historique.

C’est à ce moment-là qu’il y a un mouvement irrépressible de revenir sur l’esclavage. Les premiers écrits qui prennent les récits d’esclavage comme matériau, ces récits-là au départ sont plutôt des récits historiques, de facture traditionnelle. Claudine Raynaud, professeure de littérature afro-américaine

Ces récits autobiographiques sont transformés en matière romanesque dans les années 1980 par une vague d’autrices afro-américaines qui gagnent en popularité : Alice Walker, Gayl Jones, Toni Cade Bambara,...

La plus connue d’entre elles, Toni Morrison, remporte même le prix Pulitzer pour Beloved, un roman pensé par l’écrivaine comme complémentaire aux récits d’esclaves du XIXe.

Sa force créatrice et créative prend sa source dans les récits d’esclaves. Elle dit : "Les récits d’esclaves s'arrêtaient". Ils s’arrêtaient à certains moments parce qu’il y avait la bienséance, il y avait certaines choses qu’on ne pouvait pas dire. Donc elle dit : "Moi, ce que je fais, c’est que je vais combler ces lacunes de l’histoire". Et surtout ce qu’elle va faire c’est qu’elle va créer la subjectivité dans ces romans, la subjectivité de l’esclave noir. Claudine Raynaud, professeure de littérature afro-américaine

La parole des esclaves sur grand écran

La mémoire de l’esclavage a toujours été un enjeu aux États-Unis, mais elle connaît un regain d’intérêt dans la culture populaire. Avec les blockbusters hollywoodiens, la problématique du traitement de ces récits d’esclaves s’est internationalisée.

Si Django Unchained tient du western, 12 years a slave, plus réaliste, est directement inspiré d’un récit d’esclave paru en 1853, celui de Solomon Northup. Dans l’introduction de son autobiographie, il écrit : "Laisser à d’autres le soin de déterminer s’il est possible de trouver dans des récits fictifs, l’illustration d’une servitude plus cruelle et plus dure".

C’est la première fois qu'un film de cette ampleur prend pour seul point de vue celui d’un esclave. Le succès du film et le regain d’intérêt pour le sujet ne sont pas anodins. Sorti en 2013, 12 years a slave coïncide avec la naissance du mouvement Black Lives Matter.

Le moment de prise de conscience raciste actuel, amène forcément d’autres productions culturelles, des réflexions sur la chose la plus difficile c’est-à-dire la persistance et la permanence du racisme. Et donc, la trace encore, toujours, de l’esclavage dans les comportements, les subjectivités, les façons de penser, la psyché. Claudine Raynaud, professeure de littérature afro-américaine

Mais ces représentation de l’esclavage posent question : faire de l’esclavage un sujet de divertissement permet-il de le dénoncer ou de le banaliser ?