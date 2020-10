Comprendre le fait religieux

Sélection | Une sélection d'émissions pour comprendre l'histoire de la religion, et la façon dont ce qui est souvent présenté comme immuable, n'a eu de cesse et continue de se métamorphoser.

La religion est sans cesse convoquée dans l’actualité, souvent avec passion. Ce qui est dit au sein des synagogues, églises et mosquées semble immuable, mais soudain arrivent les historiens et les historiennes : ils lisent les textes, leurs commentaires, ils cherchent les sources et jettent un œil à l’archéologie.

Naissance des religions

La naissance des religions (4 x 52 min)

Les Dieux ont beau être éternels, la naissance des religions, elle, peut être datée dans le temps. Le Cours de l'Histoire consacrait, en 2019, une série de quatre émissions à la naissance des religions.

- Aux origines du judaïsme. Parler de l’origine d’un dieu, c’est partir à la recherche de sa première apparition, de sa première manifestation. Mais dans les monothéismes, Dieu est Éternel. Le fait religieux nous plonge ainsi aux sources de l’humanité, quand des hommes et des femmes se sont mis à adorer un dieu unique. Le judaïsme est-il la première religion monothéiste ? Comment et où est née la religion juive ?

- L’invention de l’Eglise, la religion perpétuellement réinventée. Entre le Moyen Âge et l’époque moderne, l’Eglise comme institution n’a eu de cesse de se réinventer, de se mettre en récit au gré des besoins du temps présent. L'Eglise trouve ses origines dans les textes sacrés, la Bible et les évangiles. Mais comment a été inventée l'Eglise, au sens de l'institution ecclésiastique ?

- Aux origines de l'Islam. Grâce au travail des historiens, on apprend peu à peu que ce qui semble immuable, dans le cadre de la religion, n'a pourtant jamais cessé de se transformer. Dans le Coran, par exemple, Jésus est plus souvent cité que Mahomet. Ce dernier, selon la tradition islamique, appartient à un groupe de polythéistes qui habitent à la Mecque, dans l’Arabie occidentale, le Hedjaz. Aux alentours de l’an 610, il est traversé par une crise religieuse et commence à prêcher un monothéisme, en rapportant une parole qu’il dit lui provenir de Dieu, qui lui est révélée. Cette parole va plus tard être consignée dans un livre qui est le Coran. Les origines de l'Islam sont-elles inséparables d’un certain modèle d’organisation politique et de vie en société ?

- Les dieux meurent aussi : la fin des idoles. Les dieux, particulièrement ceux des religions polythéistes, semblent avoir cessé d'être vénérés au profit des religions monothéistes. Comment les savoirs religieux se sont élaborés, enracinés, transformés, perpétués et pourquoi ont-ils disparu ?

Les religions en guerre

Les guerres de religion(4 x 55 min)

Du XVIe au XVIIIe siècle, l'Europe est secouée par des guerres de religion, de violents conflits qui opposèrent les protestants et les catholiques. Huit guerres vont se succéder, entrecoupées de périodes de paix fragile. Elles s’achèvent avec l’édit de Nantes, qui établit une dualité confessionnelle. Comment sont nées ces guerres ? A quels récits ont-elles donné lieu ? Sous quelle forme la religion interfère-t-elle à cette période avec des questions d'ordre plus géostratégique ?

- De la peur à l'affrontement. Au XVe-XVIe siècle, d'innombrables peurs qui traversent l'Europe : 1500 ans après la mort du Christ, la fin du monde paraît imminente. C'est dans ce contexte d'angoisse que surgit la Réforme. Ce discours rationnel, qui envisage un Dieu plus éloigné, dont on ne peut connaître les intentions, rassure ceux qui rejoignent Calvin.

- L'exil des protestants. Dès les premières persécutions contre les protestants - et encore plus après la révocation de l'Edit de Nantes qui, jusque-là, avait permis une cohabitation relativement sereine -, ces derniers ont quitté la France pour s'exiler dans les pays réformés. A partir de la fin du XVIIe siècle, ce seront presque 200 000 huguenots qui vont s'abriter en Suisse, dans les Provinces unies, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Nouvelle-Zélande, en Amérique ou en Afrique du Sud.

- Réinventer ses origines. La nouveauté de la Réforme pose problème dans la culture religieuse du XVIe siècle, on cherche alors à la légitimer et à tisser une continuité depuis l'église primitive. Plusieurs fils sont donc tissés à l'époque autour de la tradition de l'opposition à la papauté, d'une continuité de la pureté première de l'église apostolique, ou encore à travers la succession des hérésies... Luther lui-même cherchera à retrouver des ancêtres à la Réforme.

- L'Europe occidentale face à l'Empire ottoman. Pour terminer cette série consacrée aux guerres de religion, le rapport et les affrontements au XVIe-XVIIe siècles de l'Europe occidentale avec l'Empire ottoman était au cœur d'un débat historiographique. Sous quelle forme la religion interfère-t-elle avec des questions d'ordre plus géostratégique ?

Penser et comprendre l'Islam

Entre descriptions poétiques, récits romanesques et textes coraniques, la figure de Mahomet, prophète admiré de l'Islam, reste toujours aujourd'hui empreinte d'un certain mystère. Mahomet est au départ un marchand d'Arabie, qui connaît une vision inspirée en s'égarant dans une montagne, en 610. Il suit alors les enseignements de l'ange Gabriel et commence à prêcher malgré les persécutions. La résolution d'un conflit entre des fractions ethniques opposées à Médine lui permettent de se faire accepter par les habitants de la ville et de fonder une communauté de croyants. Plus tard, il prendra La Mecque, par le dialogue et la force mêlés. Portrait d'un homme qui entendait "rallier les cœurs", caravanier devenu messager de Dieu et fondateur d'une nouvelle communauté.

Coran, sunnisme, chiisme, soufisme, charia, wahhabisme, Frères musulmans, salafisme, mosquées, laïcité, djihadisme... Autant de mots qui revêtent des aspects différents de l'Islam. À la fois religion et système politique, l'islam est un fait complexe, souvent mal appréhendé. Jacques Huntzinger, auteur de l'ouvrage didactique Initiation à l'Islam tente d'expliquer les réalités actuelles de cette religion en nous plongeant dans son histoire : du Prophète à La Mecque et à Médine, jusqu'à la naissance de l'idéologie islamiste issue du fondamentalisme, en passant par le choc avec l'Europe et sa modernité et les premières expériences de laïcité.

La question de la réforme de la pensée islamique revient régulièrement sur le devant de la scène. Elle s’étale sur l’ensemble du XXe siècle avec quelques avancées, mais surtout avec des régressions terribles à cause du conservatisme et de l’offensive salafiste. L’essayiste Malik Bezouh évoque ceux qui ont "trahi" Dieu par la démission de l’esprit et l’abrasement de la réflexion.