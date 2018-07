Congrès à Versailles : "la République est chez elle"

Emmanuel Macron a décidé de transformer en rendez-vous annuel une disposition offerte par la réforme constitutionnelle de juillet 2008. Votée lors du mandat de Nicolas Sarkozy, la réforme prévoit notamment que le président de la République peut s'adresser directement aux parlementaires. Emmanuel Macron s'inscrit ainsi dans les pas de son prédécesseur, dont la réforme constitutionnelle de 2008 s'inscrivait déjà dans une volonté de "rénovation des pratiques des institutions de la République".

[Le président de la République] peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

Extrait de l'article 18 de la Constitution.

Désormais, en plus des Congrès réunis en vue de voter une modification de la Constitution, les parlementaires peuvent être convoqués à Versailles pour écouter le président de la République, ou encore, dans certains cas, pour se prononcer sur la demande d'adhésion d'un pays à l'Union européenne.

Un fonctionnement très encadré

Au moment des débats entourant la réforme constitutionnelle, cette "adresse" présidentielle au Parlement est perçue par ses détracteurs comme un mépris du principe de séparation des pouvoirs, théoriquement au centre de notre démocratie.

Depuis la fin du XIXe siècle et jusqu'en 2008, le président de la République n'a pas accès directement aux hémicycles de l'Assemblée et du Sénat. Même si l'article 18 de la Constitution prévoit une possibilité : "Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat".

Mais en dehors de ces messages, le président est tenu à distance "symbolique" du Parlement. Ainsi, en 1982, à la mort de Pierre Mendès France, c'est dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale que François Mitterrand lui rendra hommage.

Retour sur la première adresse d'Emmanuel Macron au Congrès à Versailles :

Un risque d'illisibilité

Avec la promesse d'Emmanuel Macron de s'adresser une fois par an aux parlementaires, l'exercice se transforme en une sorte de discours de politique générale, sur le modèle américain du discours sur l'état de l'Union. C'était d'ailleurs l'exemple qui a inspiré la réforme de Nicolas Sarkozy en 2008. Mais le modèle américain étant différent du nôtre, l'adresse présidentielle en France peut être de nature à brouiller le fonctionnement des institutions.

Contrairement aux Etats-Unis, où le président peut être destitué par les parlementaires, le chef de l'exécutif en France n'est pas responsable devant les parlementaires. Il ne l'est, de fait, que devant les Français.

En France, c'est le gouvernement, mené par le Premier ministre, qui est responsable devant le Parlement. C'est pour cette raison que les députés débattent puis votent après le discours de politique générale du Premier ministre. Les contempteurs de l'adresse présidentielle au Congrès estiment donc que la disposition votée en 2008 permet au président de la République de se substituer à son Premier ministre, sans pour autant en prendre toutes les responsabilités.

Comme en 2018, des députés avaient donc boycotté le discours du président en 2008.

Un dispositif peu utilisé… jusqu'ici

Depuis 2008, les adresses présidentielles devant le Parlement sont rares. Nicolas Sarkozy n'en effectue qu'une seule, à l'été 2009. Un discours au cours duquel il énonce les grandes orientations de son quinquennat.

Son successeur, François Hollande, réunira le Congrès suite aux attentats de novembre 2013. Un discours dont il sera surtout retenu la proposition de la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs d'attentats. A l'époque, le président annonce également une réforme de la Constitution. Celle-ci n'aura jamais lieu puisque députés et sénateurs sont incapables de se mettre d'accord sur une version commune de texte à soumettre au Congrès.

Emmanuel Macron a rapidement annoncé une rupture avec ses prédécesseurs qui ont respecté jusqu'ici une certaine parcimonie dans leur recours au Congrès à Versailles. Dès juillet 2017, le président s'exprime devant les parlementaires dans l'aile du Midi du château de Versailles pour "dresser un bilan et tracer des perspectives générales pour le pays". Après le rendez-vous de l'été 2018, il est prévu de réunir de nouveau le Congrès, mais cette fois dans le cadre d'une révision de la Constitution.

Pour le chantre du "Nouveau Monde", Versailles n'est pas qu'un symbole du fonctionnement des institutions démocratiques de la France. Le président se sert du lieu pour rayonner à l'international. Deux semaines après son élection, le président français y accueille en grande pompe Vladimir Poutine. Puis, en janvier 2018, il y reçoit des grands patrons de multinationales, pour les inciter à investir en France, à la veille du sommet de Davos.

En un an, il aura donc autant utilisé les lieux pour des réceptions officielles que François Hollande durant tout son mandat. Nicols Sarkozy n'a utilisé Versailles qu'une seule fois dans un cadre protocolaire : c'était pour recevoir l'ancien despote libyen Mouammar Kadhafi.

La République est "chez elle" à Versailles

Les critiques qui visent les dérives monarchiques de l'utilisation par le président du château de Versailles oublient que le lieu est aussi un symbole du pouvoir républicain. Au début des années 1870, la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris poussent le Parlement puis le président de la République à se réfugier à Versailles.

Après l'écrasement de la Commune, "le gouvernement repart à Paris, mais l'Assemblée nationale et le Sénat, créé en 1875, restent au château de Versailles jusqu'en 1879" rappelle Fabien Oppermann, historien et auteur du livre Le Versailles des présidents.

Les présidents pendant le troisième et de la quatrième République ont toujours été élus au château de Versailles. Les révisions constitutionnelles depuis 1959 se font au Château de Versailles.

Le Parlement, et d'une manière générale la République française, a toujours été chez lui, chez elle au Château.

Versailles a donc toujours eu une fonction pour le pouvoir législatif. Mais également pour le président de la République. L'utilisation protocolaire du lieu par le président Macron n'est pas une nouveauté. "De Gaulle et ses successeurs immédiats, Pompidou et Giscard, ont énormément utilisé le château de Versailles pour des fonctions de représentations et de communication politique nationale ou internationale." L'historien admet toutefois un "risque de banalisation" avec les convocations à répétition du Congrès. Notamment pour les parlementaires.