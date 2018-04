Convergence des luttes, grève générale, intersectionnalité : petit lexique des causes mêlées

La convergence des luttes pour fédérer large raconte-t-elle le chant du cygne ou l'avenir des mouvements sociaux ? Certains se félicitent que féminisme et lutte contre le racisme se rejoignent, comme aujourd'hui la grève des cheminots et celle des étudiants, quand d'autres y voient un piège.

Depuis la fin mars, l’expression “convergence des luttes” a refait surface dans le commentaire de l’actualité, alors que cheminots et étudiants décidaient de partager plusieurs journées d’action. Dans un communiqué de soutien aux étudiants mobilisés, qui remonte au 21 mars, la fédération de syndicats SUD-Rail appelait par exemple à une "véritable convergence”, “plus que nécessaire afin de riposter et d'imposer un rapport de force important et généralisé". Ce mardi 3 avril, étudiants opposés à la réforme de l’université et la sélection en fac et cheminots partagent une même journée de mobilisation tandis que, dans le privé, chez Carrefour, chez Air France ou ailleurs, des syndicats mobilisent également crescendo.

Lorsqu’on évoque l’idée convergence des luttes, les grands incarnations qui affleurent aussitôt dans l’histoire des luttes sociales sont 1936 (le Front populaire) ou 1968 (les événements de mai et juin, dans le milieu étudiant mais aussi ouvrier, puis la germination de ce que deviendra le mouvement féministe). Or il est peu probable que vous trouviez l’expression “convergence des luttes” sur le matériau militant de l’époque, tracts, banderoles ou comptes-rendus d’AG : l’expression est postérieure. C’est plus tard, dans le dernier quart du vingtième siècle, qu’on se met à nommer par “convergence des luttes” l’idée d’une agrégation des combats qui traversent la société.

Si l’expression est aujourd’hui bien connue (et débattue), elle s’installe tardivement pour qualifier la conjonction de luttes singulières. A grande échelle, c’est surtout 1995 qui l’entérine comme une modalité de la mobilisation. Elle appartient d’ailleurs plutôt au vocabulaire des organisations syndicales et raconte en filigrane un référentiel imprégné de la société industrielle. Peu à peu depuis 1995, cependant, l’expression “convergence des luttes” deviendra davantage présente dans les médias. Ce sera plus particulièrement le cas depuis deux ans parce qu’elle aura été au cœur de la construction théorique de Nuit debout, en 2016. Ainsi, dans son intervention lors de la quatrième assemblée générale à Nuit debout à Paris, place de la République, le 3 avril 2016, l'économiste Frédéric Lordon citait la convergence des luttes comme "premier objectif politique" de la mobilisation :

La convergence comme quête : dépasser son soi

Lorsque se structure la contestation contre “la loi El Khomri et son monde”, fin mars 2016, alors que la gauche achève de se fracturer sur le quinquennat Hollande, plusieurs objets de contestation s’agrègent dans Nuit debout. Sans que ce soit toujours très explicite, puisque, comme le souligne très rapidement le chercheur Gaël Brustier, “durant les quinze premiers jours, le mouvement changeait de population d’une soirée sur l’autre, voire d’heure en heure”. Brustier racontait dans #Nuitdebout : Que penser ? (publié à peine deux mois après le début de Nuit Debout) un mouvement qui avait conscience dès les origines de “ses propres limites” et montrait “une volonté immédiate, dans les 24 ou 48 premières heures : aller au-delà de ses propres origines” pour brasser large, et surtout plus large que les visages (principalement blancs) et le niveau de diplôme (plutôt élevé) de ceux qui s’étaient installés place de la République, pour citer l’exemple parisien. En filigrane, l’idée d’un mouvement qui cherche à se dépasser lui-même en agrégeant autour d’une même énergie.

Voici ce qu’écrivaient plusieurs personnalités (Eric Fassin, Annie Ernaux, Gérard Mordillat...) ayant en commun d’avoir “fonction d’intellectuels” (sic) dans une tribune publiée dans Le Monde début mai 2016. Le mouvement Nuit debout avait alors un mois d’existence, et se cherchait encore :

Un mouvement aussi jeune que Nuit debout est enthousiasmant, bien que forcément parfois confus. Ce qui impressionne toutefois dans son cas, c’est le sérieux avec lequel y sont discutés les enjeux stratégiques auxquels il est confronté. Avec l’un de ses axes, "contre la loi El Khomri et son monde", il parvient à articuler une exigence essentielle, le retrait d’une loi porteuse d’une très grave régression sociale, et la critique radicale de tout un système. L’une des perspectives qui le traverse et qu’il prépare, la grève générale, apparaît décisive pour opérer la jonction entre occupation des places et mobilisation sur les lieux de travail, et remporter une victoire qui serait fondamentale.

Grève générale ou rêve général ?

Si la “convergence des luttes” a tant tardé c’est en partie parce que, de longue date, une autre expression la supplante : les mots “grève générale”. Car la grève générale, depuis 1936 comme très récemment et à plusieurs reprises depuis trois ans, à Mayotte, incarne la stratégie de la convergence des luttes. La première grève générale avait démarré en novembre 2015 à Mayotte. C’est la proclamation de l’état d’urgence, après les attentats à Paris et à Saint-Denis, qui l’avait stoppée. La grève générale avait repris dès mars 2016, pour durer plus de deux semaines.

Deux ans plus tard, un nouveau mouvement de grève générale dans le même département français reprenait, agrégeant cette fois encore au plus ample. Si les participants de Nuit debout, en 2016, ont pu souvent citer 1968 voire 1936 pour esquisser une hérédité à leur mouvement, c’est parce que l’ambition commune était de bloquer le pays et d’articuler en un même rapport de forces une diversité de demandes sociales.

Pourtant, invité dans l’émission “Le Grain à moudre” pour porter la contestation à Ludivine Bantigny, historienne participant à Nuit debout, le philosophe Miguel Benassayag estimait que c’est précisément la quête de convergence qui affaiblit les luttes. Pour lui, c’est même “ce qui fait échouer les luttes”. Tout en affirmant se réjouir de voir “quelques centaines de jeunes frissonner” du côté de la place de la République, à Paris, il évoquait un “piège terrible” dans l’émission d’Hervé Gardette le 9 mai 2016.

Pour Miguel Benasayag, les luttes s’affaiblissent en perdant de leur singularité alors que “c’est en restant dans sa singularité qu’on trouve l’universalité et qu’on trouve des liens”. Exemple : le combat pour la cause indienne, en Amérique latine, qui entre en concurrence avec, autre lutte, la cause écologiste. Dans cette émission du "Grain à moudre", Benasayag disait notamment ceci :

Je crois que l’idée que les luttes doivent converger est ce qui fait échouer, toujours, les luttes. Je prends comme exemple les luttes du dernier siècle : toutes les luttes qui ont été radicales et singulières (les femmes, les homosexuels, les Noirs, les droits civiques, etc.) ont changé la face du monde. Toutes les luttes qui ont été convergentes, centralisées par des maîtres-libérateurs, elles n’ont pas seulement toutes échoué mais elles ont produit le contraire de ce qu’on souhaitait.

Converger pour peser : l'intersectionnalité

Le philosophe balaye cependant toute une tradition militante, qui débouchera sur ce qu’on appellera l’intersectionnalité. Dans le monde académique français, le concept d’intersectionnalité est très récent - son apparition date de quinze ans tout au plus, avec les travaux sur le genre. Il vient en fait des Etats-Unis, où la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw l’a poussé à la fin des années 80, afin de renouveler l’approche de l’émancipation des minorités, que la discrimination s’exerce en fonction du genre, de la classe sociale, de la race.

Mais avant le champ académique, on pouvait distinguer dans certains réseaux militants, toujours aux Etats-Unis, la volonté de trouver des points de jonction entre différents faisceaux de luttes. Par exemple, chez des féministes américaines noires, comme Angela Davis. Quarante ans plus tard, dans un interview à la revue Balast, en décembre 2017, Angela Davis, activiste historique de la lutte des Noirs américains, des femmes, marxiste et aujourd’hui engagée en faveur de la Palestine, se félicitait encore de voir la convergence des luttes gagner du terrain :

Un élément que l’on peut observer dans la période récente, et que je trouve extrêmement important, est le développement de campagnes de solidarité qui ont fait converger différentes luttes. Les Palestiniens, qui se sont inspirés des luttes des Noirs aux États-Unis, devraient en retour les inspirer dans la poursuite de leur lutte pour la liberté. Et peut-être les Palestiniens peuvent-ils prendre conscience des problèmes inhérents au fait d’estimer que l’accession d’individus noirs au pouvoir peut tout changer. Ce qui va mener les Palestiniens à la liberté sera autrement plus compliqué que l’accession à l’argent [...] Il faut constamment faire des connexions : lorsque nous luttons contre la violence raciste, que ce soit à Ferguson, pour Michael Brown ou Eric Garner à New York, nous ne devons pas oublier ce qui nous relie à la Palestine. Il faut s’engager dans une démarche d’intersectionnalité à plusieurs niveaux. Il faut toujours mettre l’accent là-dessus pour que les gens se rappellent que rien n’arrive de manière complètement isolée ; quand on voit la police réprimer une manifestation à Ferguson, il faut aussi penser à la police et à l’armée israélienne réprimant les manifestations dans les Territoires occupés.”

Pour en savoir plus sur l’intersectionnalité, vous pouvez (re)découvrir cet épisode de la Grande traversée que Charlotte Bienaimé consacrait aux nouveaux féminismes à l'été 2016. Intitulé "Ne nous libérez pas, on s'en charge", cet épisode envisageait le 26 août 2016 les contours d’un féminisme post-colonial comme convergence de plusieurs luttes.