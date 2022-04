Dans le reflet des Nymphéas, l'amitié profonde de Monet et Clemenceau

Que fait un artiste tandis que son pays plonge dans la guerre ? Quand on est en 1914, et que l’artiste s’appelle Claude Monet, il peint. Obstinément. A y engloutir une vie entière. Douze ans avant sa mort, alors que la Grande Guerre venait d’éclater, Monet s’était absorbé dans la peinture en même temps que dans la solitude. Cette fois, le peintre ne s’était pas réfugié à Londres comme il l’avait fait lors de la guerre franco-prussienne, en 1870. Il s’est enfermé à Giverny, cette maison dans l’Eure achetée trente ans plus tôt, à mi-chemin entre Paris et Le Havre, d’où il venait. Entreprenant alors d’achever là ce qui restera sa série la plus célèbre autant qu’un tour de force : les Nymphéas. Quelque 250 toiles au total en fait, aujourd’hui disséminées aux quatre coins du globe, et qu’on croise au détour des collections permanentes d’un musée, ici ou là. Mais aussi, cette vingtaine de grands panneaux décoratifs monumentaux, la grande œuvre du peintre à la fin de sa vie, que l’on peut découvrir au musée de l’Orangerie, dans le jardin des Tuileries, à Paris.

Le travail sur ces supports gigantesques - 93 mètres linéaires une fois mis bout à bout - avait pris corps alors que la guerre s’amorçait, et que Monet se remettait mal de la mort d’un de ses fils, en 1914. A laquelle succéderait, bientôt, celle de sa femme. Et si, souvent, Monet peignait en plein air, il pleut aussi en Normandie. Aussi le peintre finira-t-il par faire construire, chez lui, en 1916, un atelier à la lumière zénithale et aux proportions compatibles avec ce défi en vingt-deux exemplaires, dont les dimensions peuvent excéder six mètres de long.

• Crédits : Jacques Demarthon - AFP

"Prendre part à la victoire"

L’encre de l’armistice à peine sèche, Monet avait aussitôt adressé une lettre à Georges Clemenceau, le 12 novembre 1918 : au Père-la-victoire, son “cher grand ami”, comme il dit, il tenait à offrir, immédiatement, deux de ces grands panneaux qui l’absorbaient - “C’est peu de chose, mais c’est la seule manière que j’ai de prendre part à la victoire”, écrit Monet à Clemenceau. Pour lui, le vainqueur de la Grande Guerre était d’abord cet ami intime, de onze mois son cadet. Un provincial, comme lui, croisé dans sa jeunesse, à Paris, avant que les deux hommes ne se perdent de vue. Clemenceau avait fait médecine comme son père mais il donnait surtout dans le journalisme. Il venait alors d'être élu député républicain, et de se faire connaître pour un discours historique, en 1876, à l’Assemblée pour réclamer l’amnistie générale des communards. Monet, lui, fréquentait dans la capitale quelques ateliers et des peintres qui, comme lui, tournaient le dos à l’académisme. Ils s'appelaient Cézanne, Pissaro ou Berthe Morizot, et avaient exposé ensemble pour la première fois, en 1874. On ne disait pas encore “impressionnisme” mais c’est bien à partir d’un des tableaux de Monet, Impression, soleil levant, achevé en 1873, qu’un critique d’art ironique avait étrillé le petit groupe d’avant-garde. Le mot était né.

• Crédits : Collection privée, Gaspard-Félix Nadar - Getty

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter La peinture impressionniste est-elle décorative ? écouter ( 58 min) 58 min Sans oser le demander La peinture impressionniste est-elle décorative ?

Monet, dont les toiles se vendaient mal, n’était pas resté bien longtemps à Paris : en 1883, il avait acheté cette maison à Giverny. Très vite, il avait détourné un bras de rivière, façonné sur son terrain un étang pareil à un tableau sous les guirlandes des saules pleureurs, et en avait ciselé le jardin à la manière d’une toile que le peintre avait parsemée de plantes exotiques. Et notamment ces nénuphars, que Monet affectionnait dans des espèces rares par centaines, et à quoi il dédiera ses dernières années et la lumière des Nymphéas.

Lorsque Clemenceau et Monet finissent par se recroiser, à partir de 1890, le peintre, originaire du Havre modeste, avait déjà gagné quelques lettres de noblesse. Clemenceau, lui, avait beaucoup voyagé, et même passé plus de quatre ans aux Etats-Unis, correspondant du journal Le Temps, bien avant de devenir, par deux fois, président du Conseil, sous la Troisième République (de 1906 à 1909 puis de 1917 à 1920). C'est lui qui achèvera d’installer la renommée du peintre. Il y mettra passion et opiniâtreté. Les deux hommes ne se quitteront plus et dans leur correspondance, on découvre maintes invitations que Clemenceau ne cesse de renouveler, priant son ami, de plus en plus reclus, de le rejoindre, ici en Vendée pour des vacances d’été, là en voyage en Grèce pour la lumière, ou encore en Espagne. Lui-même finira par acheter à Bernouville, à côté de Giverny, un petit château. C’est de là qu’il suivra, avec enthousiasme et familiarité, les avancées du peintre qui révolutionnait la peinture. Quelques photographies témoignent des moments qu’ils partagent au jardin, des promenades qu’ils font dans la campagne normande où il n’était pas rare qu’on retrouve le peintre devant quatre chevalets, à même un champ de coquelicots ou devant une meule de blé : c’est ainsi que Claude Monet travaillait à attraper les rais de la lumière à mesure que ses obliques s’inclinaient sur la nature avec le jour.

• Crédits : Samji Kuroki - Getty

"Comprendre la lumière" : une dette

Si les deux hommes avaient en commun un amour pour les belles voitures, il s’agissait surtout d’art lorsqu’ils se retrouvaient. De politique, presque jamais. Clemenceau, qui avait bien connu d’autres peintres dans sa jeunesse, intervenait régulièrement en faveur des artistes. Jusqu’à faire pression, par exemple, sur le Louvre, après que le grand musée parisien avait refusé d’accueillir dans ses collections une toile de Edouard Manet. Par deux fois déjà, dans le passé, Manet avait fait le portrait de Clemenceau. Mais son lien à Claude Monet était sans pareil, et ses efforts pour le rassurer, l’encourager, le consacrer, incomparables. De lui, “le Tigre” écrira sur le tard qu’il lui devait d’avoir “appris à comprendre la lumière”. Avant celle-là, d’autres lettres étaient belles, déjà. Comme celle-ci, qui date de décembre 1899, où le futur ministre se révèle sous un jour nouveau tandis qu’il écrit au peintre : “J’ai vu que l’homme était chez vous à la hauteur de l’artiste, et ce n’est pas peu dire. . . Et voilà maintenant que, sans ma permission, vous me bombardez de ce monstrueux caillou de lumière. Je demeure stupide et ne sais plus que dire. Vous taillez des morceaux de l’azur pour les jeter à la tête des gens. Il n’y aurait rien de plus bête que de vous dire merci. On ne remercie pas le rayon du soleil.”

Aussi, sitôt la guerre achevée, et reçue cette lettre du 12 novembre 1918 postée au lendemain même de l’armistice, Clemenceau, avait répondu vigoureusement : il arrivait. Et le voilà, dès le 18 novembre, à Giverny, pour découvrir le travail accompli durant ces mois où lui faisait la guerre, et admirer cette œuvre monumentale qui ne ressemblait à aucune autre. Le voici, aussi, qui, déjà entreprend de négocier : il veut convaincre Monet de céder à la France non pas deux panneaux seulement, mais l’intégralité de la série, dans tout son gigantisme. D’emblée, Clemenceau s'était parfaitement représenté ces grands tableaux à Paris. Pour eux, il avait l'ambition d'un lieu à la hauteur de leur vibration. Il y entendait, aussi, un espace à la grandeur du talent de son ami Monet. Le musée des Arts décoratifs ou cette annexe du musée Rodin, un temps envisagée, lui semblaient trop étriqués : Clemenceau appuiera de tout son prestige le choix des anciennes serres dévolues aux hivers rugueux des orangers des Tuileries. C'est ainsi que verra le jour le musée de l’Orangerie - un mausolée à Claude Monet, façonné de son vivant par le maître en personne, et remodelé sur mesure pour ces œuvres hors norme : certaines salles sont ovales.

Le peintre, à vrai dire, se révèlera terriblement interventionniste durant tout le chantier. Déjouant coups de gueule et revers dans les travaux, Clemenceau, tout du long, s’en mêlera pour s’assurer que le projet voie le jour. A Giverny, il suivait, à chacun de ses passages, le travail de Monet. Il le rassurait, aussi, tandis que depuis cet ermitage, le peintre se recroquevillait toujours plus sur sa peinture. A Paris, il apaisait l’architecte en lutte avec les exigences de l’artiste, et réaffirmait au besoin le bien-fondé de ce musée à la gloire d’un artiste vivant.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les Nymphéas, de Claude Monet écouter ( 59 min) 59 min L'Art est la matière Les Nymphéas, de Claude Monet

Le nénuphar obsessionnel

Mais Monet, toujours plus obsessionnel à mesure que les années passaient, n’avait pas achevé sa tâche. On le trouvait toujours à l’atelier, à retoucher un aplat de matière, à rehausser la lumière d’un ricochet. C’est précisément là, sur les bas-côtés du génie qui résiste et dans la solitude de l’immersion qui parfois faire boire la tasse, qu’un bref texte d’une trentaine de pages de Jean-Philippe Toussaint, paru en mars 2022 chez Minuit, nous guide. Justement auprès du peintre, vieux et barbu, qui s'angoisse et qui s'obstine. Autant dire, en plein tourment : si les Nymphéas sont la grande œuvre de Monet, et que lui-même, dans sa correspondance, en parle comme d’une “entreprise”, ils sont aussi son idée fixe. Et sans doute, encore, la grande aventure psychique de la fin de sa vie.

Car Monet, à mesure que les années ont passé, avait fini par avoir de mauvais yeux. C’était la cataracte. C’était opérable. Et Clemenceau, justement, lui avait trouvé à Paris ce médecin - le meilleur, l’assurait-il, un ami personnel en qui il avait toute confiance. Mais le peintre résistait à se faire opérer, terrorisé à l’idée d’y laisser la vue pour de bon. Or lui n’en démordait pas : les Nymphéas n'étaient pas achevés, et ses tableaux l’attendaient, à l’atelier, pour une retouche, une vision, un geste. Quelque chose d’une urgence en pas chassés qui finissait par donner l’impression que l’œuvre reculait toujours un peu. Le peintre ne livrera jamais les toiles : jusqu’à sa mort, en 1926, Claude Monet négociera toujours une ultime retouche à l'atelier.

• Crédits : Underwood & Underwood/Library of Congress/Corbis/VCG - Getty

"Vieux bouleversé bien malheureux"

Longtemps, on l’y trouvera encore au travail, bien après avoir signé l’acte de donation des dix-neuf premiers panneaux, ce 12 avril 1922, chez le notaire, à Vernon, dans l’Eure. Persévérance ou obstination, l’affaire aura bien failli leur coûter leur amitié, à Monet et Clemenceau. Car alors qu’il avait promis les panneaux au grand homme de 1918, le peintre s’était dédit au dernier moment. La lettre, acquise récemment aux enchères, date de 1925, et on y lit, sur trois pages à l’encre bleue : “Mon bon ami, je vais vous faire de la peine, mais je n'ai plus la force de lutter et il me faut dire une fois la vérité. Ma vie est une torture. Je ne suis plus bon à rien. J'ai beau vouloir aboutir, je n'arrive qu'à tout perdre. Bref, je ne peux exécuter ce à quoi je me suis engagé. On voudra me convaincre, on pourra me menacer et rien n'y fera ; et tant que je serai vivant la donation promise ne sera exécutée. Je suis prêt à rembourser à l’état les dépenses faites, je suis tout disposé à le dédommager par le don de ma collection. C’est tout et je vais l’écrire à M. Léon. Je suis vieux bouleversé bien malheureux”. Furieux de voir son ami manquer à sa parole, Clemenceau lui avait répondu d’un courrier nerveux et salé, posté le lendemain même : c'était là “un délire d’enfant raté”, “une injure”. Toute la lettre mérite d’être lue tant elle dit à la fois de ce qu’ils étaient l’un pour l’autre, et encore de ce que chacun pouvait dire de soi, au creux de l’intimité de cette amitié profonde.

• Crédits : Collection privée, Gaspard-Félix Nadar. - Getty

Ce 7 janvier 1925, on lit ainsi, sous la plume de Clemenceau, répliquant à Monet qui l’a laissé en plan : “Mon malheureux ami. Si vieux, si entamé qu'il soit, un homme, artiste ou non, n'a pas le droit de manquer à sa parole d'honneur - surtout quand c'est à la France que cette parole fut donnée. J'allais vous écrire pour vous demander d'aller déjeuner avec vous dimanche. J'y renonce absolument, et si vous maintenez follement votre décision, j'en prendrai une aussi qui me sera plus douloureuse peut-être qu'à vous-même. En écrivant à Léon, sans même m'avoir donné l'occasion d'une parole, vous avez essayé, comme tous les hommes faibles, de vous couper les ponts. C'est une injure que mon amitié ne méritait pas. Je vous savais capable de folies. Je n'avais pas prévu celle-là. Vous parlez de dommages à l'Etat. Quelle misère ! C'est à vous-même que, par un caprice insensé, vous faites la pire injure. Vous êtes vieux et diminué dans votre vision. Mais votre génie vous est resté. Vous voulez faire que ce soit un malheur pour vous. Mon assentiment à ce cruel caprice vous sera refusé. Si vous êtes diminué dans votre vision, c'est que vous l'avez voulu en laissant aggraver le mal de l'œil opéré et en refusant comme un mauvais enfant, de laisser opérer l'autre. Cependant il s'est produit un véritable miracle. Vous avez pu peindre et vous avez peint plus grand et plus beau que jamais. Le reste je n'ai pas à le rappeler. Votre conscience, volontairement meurtrie de vos propres mains, vous le rappellera jusqu'à votre dernier soupir. Je vous dis la vérité toute nue, n'ayant plus rien à ménager avec vous. Et maintenant voici qu'un délire d'enfant gâté s'empare de vous. Vous avez décidé que votre peinture ne valait rien, et bien que tous ceux qui ont vu les panneaux les déclarent d'incomparables chefs-d'œuvre, bien que vous fussiez très content d'eux à notre dernière entrevue, vous reprenez cyniquement votre parole en déclarant que même confirmée par votre signature elle a valet de zéro. Je croirais me déshonorer, à mon tour, si je discutais avec vous la question ainsi posée. Vous m'avez écrit en Vendée : "Quoi qu'il arrive, ma parole sera tenue". J'en étais là de vos promesses. Je ne m'en laisserai pas déloger. Si je vous aimais, c'est que je m'étais donné au vous que je vous voyais être. Si ce n'est plus ce vous, je resterai l'admirateur de votre peinture, mais mon amitié n'aura plus rien à faire avec ce nouveau vous. Je suis vieux, moi aussi, et j'ai reçu des coups qui, à mes yeux, ne m'ont pas diminué. Mon ambition pour vous était que vous en puissiez dire autant.”

Deux ans plus tard à peine, c'est toutefois Clemenceau en personne qui inaugure, à Paris, le musée de l’Orangerie. Entre-temps, Monet est mort. Emporté, le 5 décembre 1926, par un cancer du poumon. Son œuvre pouvait désormais quitter l’atelier de Giverny, et s’accrocher, enfin, à la vue de tous. Ainsi leur amitié avait-elle finalement survécu aux Nymphéas : aux obsèques de Monet, dans les brumes hivernales de Giverny, le Tigre est là. Sur les photos de l’enterrement, on ne voit même que lui, au premier rang, avec sa canne et son chapeau melon à la main. Jusqu’au bout, il veille, réclame de se tenir à deux pas de la fosse : il veut “voir descendre Monet”. Devant la foule qui finalement est venue, Clemenceau peste encore un peu.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les grandes conférences - Clemenceau journaliste écouter ( 29 min) 29 min Les Nuits de France Culture Les grandes conférences - Clemenceau journaliste

Le peintre avait pourtant bien précisé : “Surtout, rappelez-vous bien que je ne veux ni fleurs ni couronnes”. Avertis par convenance mais un peu tard, les amis avaient été priés de ne pas se déranger, et on avait remercié le préfet de surtout se garder d’un discours. Bonnard, Vuillard, Pissarro, cependant, avaient fait le déplacement. “Pas de noir pour Monet !”, s’était récrié Georges Clemenceau, à la vue du drap mortuaire qui recouvrait le cercueil du peintre. In extremis, il l’avait fait remplacer par une toile de coton aux couleurs de violettes et d’hortensias. Monet avait été très clair : “Il serait vraiment sacrilège de saccager, à cette occasion, toutes les fleurs de mon jardin.”

• Crédits : Agence Meurisse via Gallica / BNF