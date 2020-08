Dawson city et la ruée vers l'or

Dans son documentaire "Dawson City : le temps suspendu", Bill Morrison dévoile une histoire oubliée, grâce à de vieilles bobines retrouvées en 1978 à Dawson, au Canada. On y découvre des images inédites tournées entre 1897 et 1899, au temps de la ruée vers l’or…

1978. Une petite ville canadienne de quelques centaines d’habitants, déterre un trésor : des bobines de films conservées dans le permafrost.

Des films muets hollywoodiens côtoient des bobines artisanales de la vie à Dawson de 1897 à 1899. Deux années exceptionnelles qui ont transformé la ville en star de la ruée vers l'or. Voici comment.

Or et aventure

Il était une fois dans l’Ouest… de l’or coulant au milieu d’une rivière. C’est qu’on appelle “la ruée vers l’or”. La période s’étale sur un siècle et dans des pays du monde entier.

Tout part de la Californie en 1848, quand un allemand expatrié découvre de l’or dans un cours d’eau pendant des travaux. À partir de ce moment-là, le monde entier découvre qu’on peut trouver de l’or au détour d’une rivière et devenir riche en quelques secondes.

C’est ce qui arrive à Dawson en 1896. Des chercheurs d’or américains s’aventurent dans le cœur du Canada et arpentent les rivières.

14 grammes d’or sont trouvés dans la rivière Klondike. Mais à l’époque, au Yukon, il y a peu d’habitants, quelques mineurs tout au plus. L’information reste confidentielle avant de traverser les frontières.

Elle n’arrive qu’un an plus tard en Amérique. On est en 1897, la ruée vers l’or en Californie est terminée et des milliers d’hommes veulent toujours se faire de l’argent.

100 000 personnes se dirigent vers Dawson, par la mer ou par la terre.

Un voyage long et périlleux, traversant montagnes, chemins escarpés et avalanches. Le tout avec des kilos d’affaires sur le dos, chaque chercheur d’or devant arriver avec des vivres pour un an.

Une ville transformée

Dawson devient alors une ville dortoir de plus de 40 000 personnes. La rue centrale commerçante est entourée par des milliers de tentes au confort rudimentaire. Sur l’année 1897-1898, les chercheurs d’or vont passer 7 mois d’hiver dans leurs tentes sans chauffage ni eau courante en attendant l’été et le dégel des rivières.

Une vie à la dure où se côtoient chercheurs d’or ayant tout quitté et nouveaux riches dépensant tout en alcools et prostituées.

“Oh c’était formidable, bien mieux qu’aujourd’hui. Nous étions 57 000 en ce temps là et tous comme des frères. Peu importait d’où vous veniez, vous étiez Français, moi Serbe, un autre Russe, un autre Italien, un Turc mais tous des frères”, se souvent Mike, un chercheur d'or devant la caméra de l'ORTF en 1971.

Une ambiance hors du temps qui ne dure pas. Les premiers arrivés se sont servis allègrement et il ne reste presque plus d’or. Sur les 50 000 arrivés à destination, seuls 15 000 vont trouver de l’or et seulement une centaine vont en trouver assez pour devenir riche.

Un aller-retour à Dawson qui fait des dégâts. Des centaines d’indigènes ont été chassés de leurs terres et marginalisés.

1899. La majorité des chercheurs d’or s’en vont. Ils partent à la découverte d’autres coins du Canada, un bruit court qu’une rivière serait pleine d’or...