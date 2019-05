De la "Marche d'Espagne" à la "Principauté de Catalogne": la fabrique du mot "catalan"

Le 6 mai dernier était annoncée la levée de l'interdiction de la candidature de Carlos Puigdemont aux élections européennes. L'ancien président de la Catalogne, en exil en Belgique depuis juillet dernier, se présente sur une liste espagnole, alors qu'un mandat d'arrêt court contre lui en Espagne. Cet énième épisode dans l'histoire du nationalisme catalan est l'occasion de revenir sur l'histoire du terme "catalan".

De la Catalogne aux "pays catalans"

Qui sont les Catalans? La réponse n'est pas si évidente. De fait, le mot "catalan" désigne aujourd'hui plusieurs réalités politiques et géographiques. Les "Catalans" sont d'une part les habitants de la communauté autonome de Catalogne, dont la capitale est Barcelone en Espagne, mais le terme peut désigner, d'autre part, les personnes qui vivent dans ce qu'on appelle les "pays catalans".

Cette expression, apparue au XIXe siècle, désigne un certain nombre de territoires qui partagent la culture catalane, notamment, à divers degrés, par le vecteur de la langue catalane. Les pays catalans regroupent ainsi la communauté de Catalogne citée plus haut, les îles baléares, a frange d'Aragon, mais aussi des territoires qui ne sont pas à proprement parler espagnols : la principauté d'Andorre, une partie des Pyrénées orientales françaises, ou encore la ville d'Alghero en Sicile.

Un terme qui remonte au XIIe siècle

L'origine du terme "catalan" lui-même remonterait au XIIe siècle, en tout cas sous sa forme latine. C'est sur ce moment que cette chronique souhaite insister.

Quand les mots Catalogne et Catalans commencent à être plus courants, à la fin du XIIe siècle, ils désignent un groupe de territoires et ses habitants, localisés dans la partie orientale des Pyrénées. Un territoire gagné aux Musulmans par les Francs au IXe siècle, et qu'on a appelé d'abord la "Marche d'Espagne".

Frontière de l'empire carolingien

Cependant au IXe siècle, il n'est pas question de parler encore de spécificité catalane, comme l'a montré l'historien Michel Zimmerman. A l'époque, la Marche d'Espagne est une zone périphérique du royaume des francs, elle marque l'une des frontières de l'Empire carolingien, et sa population est principalement gothique.

Constituée de plusieurs comtés, la Marche d'Espagne voit ses territoires regroupés avec la bénédiction des rois francs à la fin du IXe siècle, avant qu'ils n'en perdent le contrôle. Ce regroupement des comtés est d'abord spontané et sans prince pour le diriger : il s'agit surtout de solidarités familiales entre plusieurs dynasties de comtes.

L'autorité du comte de Barcelone

A la faveur d'une crise – dont l'objet est le partage des fruits du développement du territoire –, ce qui n'était qu'un regroupement va devenir un territoire plus cohérent, sous l'autorité du comte de Barcelone.

S'il n'y a pas toujours ingérence barcelonaise sur l'ensemble des autres comtés, c'est en tout cas le moment d'un rapprochement social des différentes populations. Les années qui suivent sont des années d'expansion territoriale, sur fond de rivalités entre les monarchies ibériques, qui aboutissent à la constitution d'un territoire circonscrit.

Milieu du XIIe siècle: "Catalogne" et "catalan" s'imposent

Il faut attendre le milieu du XIIe siècle pour que soit créée la Principauté de Catalogne, union institutionnelle des différents comtés catalans. Le nom de "Catalogne" s'impose quelques années avant cette création, à la faveur de l'union du comte de Barcelone avec l'héritière du royaume d'Aragon : ce mariage pousse à nommer l'entité territoriale dont est issu le nouveau roi d'Aragon, comme pour répondre symétriquement au titre royal, par une nouvelle terminologie qui signe la coexistence de deux territoires séparés : l'Aragon et la Catalogne.

Ce moment est fondateur dans la terminologie, donc, mais a aussi servi à la construction d'une historiographie commune, importante dans ce qui deviendra par la suite le sentiment national catalan. Au point que certains historiens parlent à ce sujet de "mythe" des origines.

Au XIIe siècle on assiste en effet à la naissance d'une perception commune, basée sur une proximité culturelle, économique et sociale. Comme l'a souligné l'historien Flocel Sabaté, il n'y a pas de "souche identitaire commune" catalane, facilement repérable à l'origine : en art, on trouve diverses influences locales qui se rejoignent, et au niveau de la langue, les comtés catalans ont présenté au départ des modalités différentes de la langue romane.

Distinguer les "natifs catalans"

A partir de ce XIIe siècle en tout cas, le mot "catalan" oscillera toujours entre plusieurs désignations. Il renverra à ceux qui parlent la langue catalane, une définition variable géographiquement, au gré de la sphère d'influence du royaume. Mais il renverra aussi parfois à ceux qui se retrouvent sous la protection du royaume.

Enfin, au XIIIe siècle, émerge l'idée de distinguer au sein de la population les "natifs catalans", afin de leur confier les offices. Ici se joue toute la subtilité de la relation entre la juridiction du roi et le territoire catalan, qui n'est qu'une des unités de la couronne.

Du "Catalan" au "Catalaniste"

A partir de là, les péripéties qui mènent à la création d'un nationalisme catalan dans sa forme contemporaine sont nombreuses, et impossible à résumer ici. Notons simplement que l'un de ces épisodes concerne aussi l'émergence d'un mot, le "catalanisme" : nous sommes en 1859, et il s'agit dans un premier temps d'exalter culture et langue catalanes. Un souci qui ne tardera pas à se traduire sur le plan politique. Mais c'est une autre histoire !

