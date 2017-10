De l'affirmation à l'oppression : la fabrique du mot "rohingya"

Previously | Certaines ONG parlent désormais de "nettoyage ethnique" à l'encontre des Rohingyas. Alors que cette minorité musulmane de Birmanie est au cœur d'une crise humanitaire et politique depuis la fin août, retour sur l'histoire de son nom, "rohingya", qui remonte à 1936.

Pour décrypter la crise liée à la situation des Rohingyas en Birmanie, minorité musulmane qui subit depuis des décennies discriminations et exactions perpétrées par la majorité bouddhiste, il faut plonger dans son histoire et en particulier celle de son nom. "La Fabrique de l'Autre", c'est chaque mois dans La Fabrique de l'Histoire l'analyse d'un mot qui catégorise un groupe de gens, et une plongée dans l'histoire pour comprendre la genèse de ce terme. Désignant la population musulmane de la région de l'Arakan, à l'ouest de la Birmanie, le mot "rohingya" remonte aux années 1930.

Utilisé par ces musulmans eux-mêmes afin d'asseoir une identité birmane qui leur a toujours été contestée, le terme n'est toujours pas admis par le pouvoir central birman, renvoyant de cette façon ce groupe à ses origines bengali. Une situation complexe qui trouve son origine autant dans l'histoire coloniale du pays que dans les relations difficiles entre région d'Arakan et pouvoir central birman, à travers les siècles.

Un mot bengali qui signifie "Arakan"

Selon l'ONU, ils seraient aujourd'hui près de 380 000 à avoir quitté la Birmanie vers le Bangladesh, pour fuir la répression orchestrée par l'armée birmane à leur encontre. Ce n'est pas la première fois que les Rohingyas font les titres des journaux, puisqu'il y a à peine 4 ans, cette population avait déjà été contrainte à l'exil, sous le coup d'une chasse à l'homme sans précédent, menée de façon organisée par des leaders nationalistes locaux, des moines bouddhistes extrémistes, et le soutien du pouvoir central.

De nombreux enjeux de cette crise se comprennent à la faveur de l'histoire de cette population, et surtout de son nom, "rohingya". Le mot vient du bengali : il signifie "Arakan" et désigne donc l'une des minorités musulmanes qui vivent dans cette région de l'Arakan. L'Arakan, c'est une zone région côtière à l'ouest de la Birmanie, peuplée principalement par des bouddhistes. Mais il serait un peu rapide de résumer la question rohingya à un conflit inter-religieux, c'est un peu plus compliqué : car les bouddhistes de l'Arakan, qu'on appelle les Arakanais, n'ont jamais appartenu au groupe ethnique majoritaire de la Birmanie, bouddhiste également, les Bamar.

Une population prise en étau entre les Arakanais et les Bamar

Un détail déterminant dans la genèse du groupe des Rohingyas. De fait, au XVIIIe siècle, la région de l'Arakan a été définitivement conquise par les royaumes birmans, en d'autres termes, par les Bamar. En raison de cette victoire bamare, les relations entre Arakanais et Bamar n'ont jamais été simples. Une tension à laquelle contribue la position stratégique de l'Arakan, zone très riche en ressources naturelles.

De leur côté, les musulmans qui se sont installés dans la région venaient des empires indiens musulmans, avec lesquels les échanges ont toujours été nombreux. Au XIXe siècle, la colonisation de la région par les Britanniques intensifie cette présence musulmane, avec l'arrivée de main-d’œuvre en provenance du Bengale voisin. Ainsi, au début du XXe siècle, les musulmans de l'Arakan se répartissent en deux groupes, plus ou moins liés à leurs origines : les "Kaman" d'un côté, et de l'autre, les "Bengalis", bien plus nombreux.

Le terme Rohingya s'impose après la Seconde Guerre mondiale

"Bengali" était donc le terme que les musulmans qui n'étaient pas de l'ethnie Kaman utilisaient eux-mêmes pour se désigner au début du 20e siècle. Selon le chercheur Martin Michalon, le premier usage du terme "rohingya" date de 1936, mais se popularise, toujours chez ces mêmes musulmans, seulement après la Seconde Guerre Mondiale.

Plusieurs raisons à cela. Pendant la guerre, Britanniques et Japonais se disputent la Birmanie, polarisant la population de l'Arakan : les musulmans se battent du côté anglais, les bouddhistes du côté japonais. Ensuite, avec l'indépendance de la Birmanie en 1948, les combattants musulmans de l'Arakan demandent leur rattachement au Pakistan oriental, le Bangladesh actuel. Cette demande ne sera pas honorée, ce qui conduit ces musulmans à se défendre comme groupe à part entière, au sein de la Birmanie. Dès lors, ils commencent à se désigner comme "Rohingya". Une façon d'affirmer leur lien identitaire avec cette région qu'ils habitent.

L'arrivée des militaires au pouvoir en Birmanie en 1962 se traduit en Arakan par une montée des tensions entre communautés : le pouvoir central veut imposer la domination de l'ethnie Bamar, ce qui est mal vécu par les Arakanais. Ceux-ci vont alors se défendre en affirmant leur identité bouddhiste contre la minorité musulmane : c'est le début du processus de discrimination et d'exclusion des Rohingyas.

Une minorité exclue de la citoyenneté

Cette discrimination est institutionnalisée par le pouvoir, en 1982 : une loi sur la citoyenneté birmane, imposée par le général Ne Win, alors au pouvoir, attribue la citoyenneté à certains groupes ethniques en fonction de leur ancienneté dans le pays. Considérés par les militaires comme des migrants bengalis, les Rohingyas sont exclus de la loi et deviennent apatrides : ni birmans, ni bengladais ! Commence alors pour cette population une longue série de déplacements forcés, portée par un sentiment anti-musulman croissant. Dans les années 1990, le mouvement bouddhiste extrémiste '969' est le fer de lance du nationalisme birman : il nourrit de fantasmes la haine contre les Rohingyas, et construit une véritable ségrégation à leur encontre, illustrée une fois de plus par les événements récents.

La crise actuelle entre cette population et le gouvernement birman se joue aussi dans les termes utilisés : Rangoon refuse toujours d'employer le terme Rohingya, lui préférant celui de "bengali". Une façon de maintenir cette minorité dans la catégorie des étrangers.

