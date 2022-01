De Lawrence d'Arabie à Kennedy, les usages politiques du mythe du roi Arthur

voir( 5 min )

Savez-vous quel est le point commun entre les Kennedy, Lawrence d’Arabie et le corps des marines américain ? Tous se sont servis de la légende du roi Arthur pour asseoir leur puissance et imposer le storytelling du triomphe de la civilisation contre la barbarie.

La légende arthurienne, qu'on situe autour du Ve-VIe siècle, est riche de personnages et d’intrigues : Arthur, souverain du royaume de Camelot, la quête du Graal, la trahison de Lancelot.

Mais une lecture du mythe va particulièrement intéresser la modernité : l’opposition entre la civilisation incarnée par Camelot, et le monde extérieur primitif, incarné par les peuples barbares et la nature sauvage.

William Blanc, historien médiéviste : "On est quasiment certain aujourd'hui que le roi Arthur n’a pas existé, que c’est une invention littéraire. Les premiers textes qui le citent, c'est au IXe siècle de notre ère. C'est un peu comme une recette de cuisine, chaque auteur va ajouter des éléments, en retirer d'autres en fonction de ce qu’il a envie de dire et du public qu’il vise."

Dès le XIXe siècle, le mythe sert la propagande coloniale anglaise. Pour les Anglais, la mission civilisatrice européenne sur les peuples colonisés fait écho au triomphe d’Arthur sur les Saxons et les barbares.

William Blanc : "Lawrence d’Arabie, lorsqu’il est envoyé en 1916 pour aider au soulèvement des tribus arabes contre l’Empire ottoman, il emmène un exemplaire d’un roman arthurien très célèbre du Moyen Âge, Le Morte d’Arthur de Thomas Malory, écrit au XVe siècle. L’imaginaire colonial est pétri d’images du Moyen Âge, ce qui permet de dire aussi : 'Nous on leur amène le monde moderne'”.

Un mythe anglais qui se développe surtout outre-Atlantique

La légende d’Arthur est à l’origine anglaise, pourtant c’est aux États-Unis qu’elle va complètement s’épanouir. Au XIXe siècle, elle va être synonyme de défense d’une Amérique blanche et chrétienne dans un continent “sauvage” à dompter.

Dans les États sudistes, les riches propriétaires terriens s’identifient aux chevaliers arthuriens dont ils s’imaginent être les descendants. Ils organisent des tournois, entretiennent un folklore médiéval et multiplient les références chevaleresques, jusque dans la fondation du Klu Klux Klan.

En 1893, William Forbush un pasteur, fonde les Knights of the Round Table, organisation scoute conservatrice qui prend les chevaliers de la table ronde comme modèle pédagogique

À la fin du XIXe siècle, Mark Twain, un auteur américain moque cette “nostalgie” arthurienne. Il renverse le mythe avec son roman Un Yankee à la cour du roi Arthur, faisant de Camelot non plus la lumière, mais l’obscurité.

William Blanc : "C’est un américain du XIXe siècle qui vient des États du nord et qui arrive à la cour du roi Arthur et quand il arrive il dit : mais c’est qui ces crétins ? Ils sont tous arriérés, bêtes superstitieux. Ça permet à Twain, qui est lui-même sudiste, mais fervent anti-esclavagiste, de critiquer les États du Sud et la vieille Europe. Ce roman va lancer une mode très forte aux États-Unis, ce qui fait qu’encore aujourd'hui le pays le plus arthurien, ce n’est pas l’Angleterre mais les États-Unis."

Des Saxons... communistes

À l’heure de la guerre froide, les États-Unis s’identifient à Camelot comme garant de la démocratie face à la menace de l’URSS. En pleine propagande maccarthyste, des fictions montrent Camelot envahie par les Saxons, avec la complicité de traîtres dans le royaume, parabole évidente des agents communistes infiltrés aux USA.

Dans la même veine, l’administration Reagan compare l’armée américaine aux chevaliers de la table ronde, luttant contre les forces du mal dans un clip vidéo de 1987 à la gloire du corps des marines.

Au contraire, les démocrates se servent de l’image de Camelot pour créer le mythe Kennedy, comme une parenthèse éclairée, pacifiste et progressiste entre deux présidents républicains va-t-en-guerre.

William Blanc : "Quand Kennedy est assassiné en 1963 à Dallas, une semaine après, Jackie Kennedy donne une interview à Life Magazine, dans lequel elle compare son mari récemment assassiné au Arthur de Camelot. Elle cite la comédie musicale en disant que les trois années de mandat de son mari ont été comme le règne du Roi Arthur, 'un bref instant de lumière'. Cette interview va créer le mythe Kennedy. Ce qui fait que quand on évoque la table ronde, on a cette idée idéalisée des années Kennedy qui sont aussi les années des droits civiques."

Depuis les années 1970 et le mouvement hippie, une autre lecture du mythe arthurien s’impose. Camelot et ses chevaliers ne sont plus perçus comme les symboles de la civilisation triomphante, mais comme les signes d’une modernité corrompue et décadente face à laquelle il est préférable de revenir à l’état de nature.

William Blanc : "Il y a cette idée que le Moyen Âge servirait de porte de sortie ou de pas de côté qui permettrait de fuir un monde moderne qui deviendrait insupportable. On ne va plus mettre en avant des figures comme les chevaliers mais des figures comme Merlin ou Morgane. Il y a un enchanteur qui est une sorte de druide. Morgane c’est plutôt les féministes et Merlin plutôt les écolos pour simplifier un peu.