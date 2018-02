De l'immigré clandestin à "l'immigration choisie": la fabrique de l'expression "sans-papiers"

Previously | Alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures contre le travail illégal et que le projet de loi "pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif" vient d'être présenté en conseil des ministres, retour sur l'expression "sans-papiers", qui remonte aux années 1970.

La question de l'immigration occupe de nouveau le devant de la scène politique, avec la présentation le 21 février dernier en conseil des ministres du projet de loi "pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif". Quelques jours plus tôt, le gouvernement annonçait de nouvelles mesures pour lutter contre le travail illégal. Derrière ces mesures et politiques, une figure récurrente : celle du "sans-papiers".

"La Fabrique de l'Autre", c'est c'est chaque mois dans La Fabrique de l'Histoire l'analyse d'un mot qui catégorise un groupe de gens, et une plongée dans l'histoire pour comprendre la genèse du terme en question. Toujours active de nos jours, l'expression "sans-papiers" désigne les personnes étrangères séjournant sur le sol français sans en avoir le droit, autrement dit, des étrangers en situation irrégulière.

Dans les mémoires, l'expression est intimement liée au mouvement militant pour la régularisation de ces étrangers - on pense notamment aux années 1990, avec l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris ! Mais dans les faits, l'histoire des sans-papiers remonte aux années 1970, et même un peu plus tôt.

À partir de 1945 : les immigrés clandestins de la reconstruction

De fait, l'immigration et le contrôle des frontières en France s'organisent en particulier à partir de 1945, avec le vote de l'ordonnance sur l'entrée et le séjour des étrangers. A partir de là, certains étrangers sont en situation irrégulière : on ne parle pas encore de sans-papiers mais plutôt d'immigrés clandestins.

La France de l'après-guerre a énormément besoin de main-d'oeuvre étrangère pour se reconstruire, mais cette période instaure déjà une relation trouble entre l'Etat et les travailleurs étrangers, comme en témoigne l'exemple des Italiens. Entre 1946 et 1954, ils représentent 70% de l'immigration. Mais quatre Italiens sur dix entrent alors en France de façon clandestine, et ce, malgré différents accords ou traités d'immigration avec l'Italie. Il s'agit d'ouvriers seuls ou de familles entières.

Employés principalement dans les mines de charbon, faisant les frais du racisme, les Italiens se retrouvent ballotés par les valses-hésitations des gouvernements français et italien, qui font pression l'un sur l'autre pour tirer le plus d'avantages possibles de ce transfert de main d'oeuvre. Les autorités françaises s'arrangent alors aisément de l'immigration clandestine : l'immigration légale est peu efficace, en raison des lourdeurs administratives, et les patrons français préfèrent choisir leurs employés directement, plutôt que de s'en remettre aux services de l'Office national de l'immigration (ONI).

Beaucoup d'Italiens travaillent donc sans être déclarés, avant d'être régularisés, d'abord au compte-goutte, puis de façon plus massive à la fin des années 1950. C'est un élément important de l'après-guerre : la situation irrégulière ne durait jamais très longtemps pour les étrangers, c'était un état de transition.

1972 : apparition des "sans-papiers"

Au début des années 1970 s'opère un changement, notamment en raison de la dégradation de la situation économique du pays. Se forme alors dans la langue l'expression "sans-papiers" pour désigner les travailleurs illégaux. Ceux-ci deviennent visibles suite aux circulaires Marcellin-Fontanet, du nom des ministres de l'Intérieur et de l'Emploi. Ces textes signés en 1972 mettent fin aux régularisations, et conditionnent désormais l'obtention d'un titre de séjour pour les étrangers à celle d'un contrat de travail, mettant tous les travailleurs au noir dans une situation administrative très difficile.

Les premiers mouvements de grève pour la régularisation fleurissent à cette époque : arrêts de travail comme à l'usine Margoline de Nanterre en mai 1973, mais aussi grève de la faim en février de la même année au bidonville de Feyzin près de Lyon, habités principalement par des Tunisiens.

Années 2000 : de l'immigration "choisie"

Ce type de mouvements resurgira régulièrement, plus ou moins sous la même forme, jusqu'au milieu des années 2000. A partir de là, on observe un durcissement du contrôle de cette population par l'Etat. Les sans-papiers constituent une variable d'ajustement selon la conjoncture économique, mais aussi une réserve utile politiquement : accepter ponctuellement de régulariser quelques milliers de personnes joue comme la soupape d'une politique d'immigration de plus en plus restrictive et électoraliste.

A partir de 2007, les sans-papiers sont de plus en plus contrôlés au travail, en vertu du renforcement des obligations des employeurs qui embauchent des étrangers. Les sans-papiers sont aussi de plus en plus exclus des prestations sociales, comme l'assurance-maladie ou le chômage, qui désormais doivent contrôler l'identité des allocataires. C'est aussi l'époque où le pouvoir installe le concept "d'immigration choisie", replaçant ainsi le contrat de travail et l'employeur au cœur de la question de la régularisation.

"Sans-papiers" et "travailleur sans-papiers"

Au milieu de la décennie 2000 apparaît également dans la langue une autre catégorie, celle des "travailleurs sans-papiers". Jusqu'ici le fait que les sans-papiers pouvaient être des travailleurs allait de soi. En 2007-2008, l'expression "travailleur sans-papier" prend le dessus avec la série de grèves, soutenues en particulier par la CGT, qui amènent à des régularisations, par petits groupes.

Ceux qu'on désigne alors comme "travailleurs sans-papiers" sont des salariés, qui cotisent, souvent sous une fausse identité, aux prestations sociales et paient des impôts, rendant leur situation plus visiblement inacceptable, mais aussi plus facile à défendre pour les syndicats qui entrent dans la bataille. Or, le gouvernement va s'appuyer précisément sur cette catégorie pour accorder quelques régularisations, car elle exclut toutes les autres : travailleurs non déclarés, intérimaires, temps partiels, personnes sans emploi.

Ce qui était au départ un choix militant pour faire avancer la "cause" des sans-papiers en les faisant reconnaître comme travailleurs comme les autres, a pu se retourner de façon perverse, en créant des catégories au sein même des sans-papiers. Un phénomène qui ne fait que souligner l'arbitraire des politiques d'immigration de ces quarante dernières années, qui distinguent les étrangers en créant toujours plus de critères, de catégories et d'expressions discriminantes. L'impossible sélection des étrangers reste brandie comme levier politique aujourd'hui, où l'on cherche à opposer immigration économique et immigration politique, quitte à écorner sérieusement, entre autres, le droit d'asile.

