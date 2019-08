Débarquement de Provence : "Enfermer l'Allemagne à l'intérieur d'une puissante mâchoire d'acier"

Ce jeudi 14 octobre auront lieu les commémorations du débarquement en Provence. Elles célèbrent les 75 ans de la nuit du 14 au 15 août 1944, lorsque les forces alliées effectuèrent un débarquement sur une vingtaine de plages du Var, lors de l'opération Anvil Dragoon, avec pour objectif de libérer Toulon et Marseille. En une quinzaine de jours à peine, la majeure partie de la Provence avait été libérée, et les forces alliées avaient alors entrepris de remonter le Rhône pour effectuer la jonction avec les forces de l'opération Overlord, débarquées en Normandie.

Traditionnellement, ces commémorations sont aussi l'occasion de saluer la contribution des soldats des anciennes colonies françaises à la Libération. Les troupes incluaient en effet 260 000 combattants de la 1ère armée française, dirigée par le général de Lattre de Tassigny, et étaient composées principalement de soldats venus d'Afrique du Nord et subsaharienne.

Dans les archives de France Culture, lors d'émissions réalisées à l'occasion des commémorations ayant pris place dans les années 60, des témoins et participants de ce débarquement en faisaient le récit. Parmi ces derniers, l'historien Jacques Robichon rappelait en préambule de l'émission _La fin d'Hypnos : le débarquement en Provence, en septembre 1969 ,_les raisons de ce second débarquement :

Pourquoi le débarquement de Provence ? Et bien pour deux raisons parfaitement simples et claires : en 1944 les alliés s'apprêtaient à lancer leur grand assaut contre l'Allemagne. [...] Il s'agissait d'enfermer à l'intérieur d'une puissante mâchoire d'acier, le plus grand nombre possible de divisions allemandes occupant le territoire français, de les prendre entre deux feux, et de les anéantir. Telle était la stratégie, et telle était la première des deux raisons qui avait fait envisager deux débarquements en France, au Nord et au Sud. Mais il y avait une autre raison et il existait d'autres considérations. [...] Les côtes de Provence présentaient l'avantage d'avoir à portée de main le soutien de l'aviation basée en Corse et, à peu de distance du rivage, des fonds marins importants qui permettraient aux navires de combat de bombarder la côte et de soutenir la vague d'assaut.